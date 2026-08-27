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Bandla Ganesh: బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా బండ్ల గణేష్‌ పోటీ..? ఎక్కడి నుంచి అంటే..?

Bandla Ganesh KTR Meeting: టాలీవుడ్ నిర్మాత, కాంగ్రెస్ నేత బండ్ల గణేష్.. చూపు బీఆర్ఎస్ వైపు మళ్లిందా..! వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయన షాద్ నగర్ నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారా..! తాజాగా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌తో  సమావేశమైన బండ్ల గణేష్.. టికెట్ విషయంలో క్లారిటీ తీసుకున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోందా..! ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో సీటు దక్కకపోతే.. జనసేన పార్టీ నుంచైనా ఎన్నికల బరిలో ఉండాలని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారా..! బండ్ల గణేష్ షాద్ నగర్ లో పోటీపై రాజకీయ వర్గాల్లో ఎలాంటి చర్చ జరుగుతోంది..!

Written ByG Shekhar
Published: Aug 27, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:13 PM IST
Bandla Ganesh: బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా బండ్ల గణేష్‌ పోటీ..? ఎక్కడి నుంచి అంటే..?
Image Credit: Bandla Ganesh KTR Meeting

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Bandla Ganesh: బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా బండ్ల గణేష్‌ పోటీ..? ఎక్కడి నుంచి అంటే..?
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