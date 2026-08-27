/Bandla Ganesh: బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా బండ్ల గణేష్‌ పోటీ..? ఎక్కడి నుంచి అంటే..?

Bandla Ganesh KTR Meeting: కాంగ్రెస్ నేత, టాలీవుడ్ నిర్మాత.. బండ్ల గణేష్ రాబోయే ఎన్నికల్లో పోటీకి సిద్ధం అవుతున్నట్లు సినీ, రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ సాగుతోంది. రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలోకి దిగేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఈ సారి మాత్రం బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని.. ఈ మేరకు తన సన్నిహితులతో చర్చిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల తన కుమార్తె వివాహాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. పెళ్లికి సంబంధించి ఏర్పాట్ల సందర్భంగా బండ్ల గణేష్ తన మనసులోని మాటను బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తో పంచుకున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ విషయంలో కేటీఆర్ కూడా బండ్ల గణేష్ కు భరోసా ఇచ్చినట్లు సమాచారం. షాద్ నగర్ లో బండ్ల గణేష్ కుటుంబానికి పౌల్ట్రీ వ్యాపారం ఉంది. ఆయన తల్లితండ్రులు అక్కడే ఉంటున్నారు. అందుకే కమ్మ సామాజిక వర్గం కోటాలో తనకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ కేటాయించాలని బండ్ల గణేష్ కోరినట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం షాద్ నగర్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేగా వీర్లపల్లి శంకర్ ఉన్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో షాద్ నగర్ నుంచి ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో మరోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి.. బీసీ కోటాలో మంత్రి కావాలని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. అయితే వీర్లపల్లి శంకర్ షాద్ నగర్ ప్రజలకు అందుబాటులో లేరన్న చర్చ ఉంది. అంతకుముందు బీఆర్ఎస్ నేత అంజయ్య యాదవ్ రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. వచ్చే ఎన్నికల్లోనూ అంజయ్య యాదవ్ టికెట్ తనకే వస్తుందనే ధీమాలో ఉన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యేపై అనేక ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పేద ప్రజల భూములు, సెటిల్మెంట్లతో బీఆర్ఎస్ పరువు పోయిందన్న విమర్శలు ఉన్నాయి.
అందుకే గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో షాద్ నగర్ ఓటర్లు అంజయ్యను ఓడించారన్న టాక్ ఉంది. మరోవైపు ఎమ్మెల్సీ నవీన్ యాదవ్ కూడా వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం షాద్ నగర్ లో యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఇద్దరి మధ్య టికెట్ లొల్లి జరుగుతోంది. గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ అంజయ్య యాదవ్ వైపు మొగ్గు చూపుతుండగా.. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాత్రం.. నవీన్ యాదవ్కు టికెట్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారు. దాంతో ఇద్దరిని కాకుండా తనకు టికెట్ ఇవ్వాలని బండ్ల కోరుతున్నారట. అందుకే కేటీఆర్ తో సమావేశమై ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోరినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్న బండ్ల గణేష్ కేటీఆర్ ను కలవడం పార్టీ టికెట్ కోరినట్టు ప్రచారమైతే రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది.
మరోవైపు ఎన్నికలు 2028 లో జరుగుతాయని ప్రచారం నేపథ్యంలో ఇప్పటి నుంచే నియోజకవర్గంలో కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని బండ్ల గణేష్ భావిస్తున్నారట. ఇటీవల షాద్ నగర్ నుంచే ఆయన తిరుమలకు పాదయాత్ర సైతం చేశారు. ఇప్పటినుంచే షాద్ నగర్ లో అనుచరులను పెంచుకుంటే.. నియోజకవర్గంపై మంచి పట్టు వస్తుందని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారట. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కి అనుకూలంగా బండ్ల గణేష్ పనిచేశారు. అయితే ఆయన ఆర్థికంగా కష్ట కాలంలో ఉన్నపుడు తెలుగుదేశం పార్టీ, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఆదుకున్నారు. గణేష్ స్వతహాగా తెలుగుదేశం అభిమాని. ఆ తర్వాత ఏ పార్టీలో చేరకుండా.. హస్తం పార్టీలోనే కొనసాగుతున్నారు. కానీ గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏపీలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే.. పాదయాత్ర చేస్తానని మొక్కుకున్నారు. ఆయన భావించినట్టుగా చంద్రబాబు మరోసారి ముఖ్యమంత్రి కావడంతో పాదయాత్రను పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత సీఎం చంద్రబాబును కలిసి ఆశీర్వాదం సైతం తీసుకున్నారు. అయితే వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణలో పోటీ చేసే అవకాశం లేకపోతే.. ఆయన జనసేన నుండి పోటీ చేసే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది.
మొత్తంమీద ఎమ్మెల్యేగా అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టాలని బలమైన కోరికతో బండ్ల గణేష్ ఉన్నారని అనుచరులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఆయన తొలి ప్రాధాన్యం మాత్రం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇస్తున్నారని అంటున్నారు. ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్ ఇవ్వకపోతే ఆయన జనసేన నుండి పోటీ చేస్తారని బండ్ల సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా రాబోయే ఎన్నికల్లో బండ్ల గణేష్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తన అదృష్టాన్ని షాద్ నగర్ నుంచి పరీక్షించుకోవడం ఖాయమనే ప్రచారమైతే రాజకీయ, సినీ ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది.