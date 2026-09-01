/సీపీఎస్ రద్దుకు నేడు ఛలో హైదరాబాద్..వేలాది మంది ఉద్యోగులతో పీఆర్టీయూ మహాధర్నా..!!

PRTUTS: పెండింగ్ లో ఉన్న ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిస్కారం కోరుతూ.. నేడు చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమం, ఇందిరాపార్క్ వద్ద మహాధర్నా కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు పీఆర్టీయూ రాష్ట్ర సంఘం వెల్లడించింది. 50వేల మందితో ఈ మహాధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు తెలిపింది.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి మూడేండ్లు కావస్తున్నా..ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు ఇచ్చిన హామీల్లో ఏ ఒక్కటి కూడా పూర్తిస్థాయిలో అమలు కాలేదని టీచర్ ఎమ్మెల్సీ పింగిలి శ్రీపాల్ రెడ్డి ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ మ్యానిఫెస్టో హామీల్లో సెంటీమీటర్ కదలిక కూడా లేదని ఆయన ఫైర్ అయ్యారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాకముందు 3 డీఏలు పెండింగ్ లో ఉంటేనే గగ్గోలో పెట్టారని.. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పాలనలో 6 డీఏలు పెండింగ్ పెట్టడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. ఆ సమయంలో బకాయి బిల్లులు రూ.4,000 కోట్లుగా ఉండేవని, కానీ ఇప్పుడు అవి రూ.16,000 కోట్లకు చేరాయని అన్నారు. 4 నెలలుగా ఈహెచ్ఎస్ నిధులు కోత విధించినప్పటికీ, ఏ ఆసుపత్రిలోనూ హెల్త్ కార్డులు ఇప్పటికీ చెల్లడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. మేనిఫెస్టోలోని హామీలను, వాగ్దానాలను అమలు చేయడంలో విఫలమైనందుకు నిరసనగా మంగళవారం ఇందిరా పార్కులో "చలో హైదరాబాద్" అనే భారీ నిరసన చేపట్టనున్నట్లు పీఆర్టీయూ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పుల్గం దామోదర్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఉపాధ్యాయులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్ల హక్కులు, భవిష్యత్తును కాపాడుకోవాలనే లక్ష్యంతో, పీఆర్టీయూ రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు తెలంగాణలోని ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు నేడు హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్కులో భారీ నిరసన చేపట్టారు. ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న తమ న్యాయబద్ధమైన డిమాండ్లను తక్షణమే పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఉపాధ్యాయ సంఘం ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి డివిజన్, పాఠశాల నుండి ఉపాధ్యాయులు ఈ నిరసన కోసం పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరానున్నారు. తాము ఏమి చేయగలమో ప్రభుత్వానికి చూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇది కేవలం ఒక చిన్నపాటి నిరసన కాదని, తమ మనుగడ, భవిష్యత్తు, కుటుంబాల భద్రత కోసం చేస్తున్న గర్వించదగిన పోరాటమని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం నుండి తాము ఇప్పటికే ఎన్నో వాగ్దానాలు, హామీలు విన్నామని సంఘ నాయకులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు, వాటిని నేరుగా అమలు చేయాలని మాత్రమే వారు కోరుకుంటున్నారు.
తాము ఏ కల్పిత వాగ్దానాలనూ కోరడం లేదని, కేవలం ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా చేసిన హామీలను నెరవేర్చాలని మాత్రమే డిమాండ్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు.. ఇందులో భాగంగా, కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ పథకాన్ని తక్షణమే రద్దు చేసి, ఉపాధ్యాయుల భవిష్యత్తుకు భద్రత కల్పించే పాత పెన్షన్ పథకాన్ని పునరుద్ధరించడం వారి ప్రధాన డిమాండ్లు. అంతేకాకుండా, DSC 2003 బ్యాచ్ ఉపాధ్యాయులకు పాత పింఛను విధానాన్ని అమలు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాక, సంవత్సరాలుగా ఆలస్యమవుతున్న PRC నివేదికను వెంటనే సమర్పించి, అమలు చేయాలని వారు ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
తమ డిమాండ్లు కేవలం దానాలు, విరాళాలు కావని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అవి సేవ చేసే ప్రతి ఉద్యోగి యొక్క రాజ్యాంగ హక్కులని వారు తెలిపారు. తమ ఐక్యతను, నిరసనను ప్రదర్శించడానికి, సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన ఇందిరా పార్క్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాన్ని బ్లూ సాంద్రగా మార్చాలని వారు నిర్ణయించారు. దీని ప్రకారం, హాజరయ్యే ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు నీలి రంగు చొక్కా, చీర లేదా చుడీదార్ ధరించడం తప్పనిసరి. పాఠశాలలు, బోర్డులుగా ఏకమై హైదరాబాద్ వైపు పాదయాత్ర చేయాలని వారు ఉపాధ్యాయులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉపాధ్యాయ సంఘం గొంతు ఏకమైతే, ప్రభుత్వం తలవంచదని వారు తెలిపారు. ఐకమత్యమే బలమని, హక్కులు సాధించే వరకు పోరాటం ఆగదని PRTU పేర్కొంది. నేటి నిరసనను విజయవంతం చేయాలని వారు ఉపాధ్యాయ సంఘానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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