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రేపే PRTUTS కామారెడ్డి జిల్లా సర్వసభ్య సమావేశం.. కొత్త కార్యవర్గం ఎన్నికపై ఉత్కంఠ..!!

PRTUTS Kamareddy District General Body Meeting:  ప్రోగ్రెసివ్ రికాగ్నైజ్డ్ టీచర్స్ యూనియన్ (PRTUTS) కామారెడ్డి జిల్లా శాఖ ప్రతిష్ఠాత్మక సర్వసభ్య సమావేశం రేపు (ఆగస్టు 8, శనివారం) జరగనుంది. ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్‌లో స్వల్ప మార్పులు చేసిన సంఘ నాయకత్వం, ఆగస్టు 9కి బదులుగా రేపే (రెండవ శనివారం) ఉదయం 10:00 గంటల నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 07, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:42 PM IST
రేపే PRTUTS కామారెడ్డి జిల్లా సర్వసభ్య సమావేశం.. కొత్త కార్యవర్గం ఎన్నికపై ఉత్కంఠ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రేపే PRTUTS కామారెడ్డి జిల్లా సర్వసభ్య సమావేశం.. కొత్త కార్యవర్గం ఎన్నికపై ఉత్కంఠ..!!
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