/రేపే PRTUTS కామారెడ్డి జిల్లా సర్వసభ్య సమావేశం.. కొత్త కార్యవర్గం ఎన్నికపై ఉత్కంఠ..!!

PRTUTS Kamareddy District General Body Meeting: ప్రోగ్రెసివ్ రికాగ్నైజ్డ్ టీచర్స్ యూనియన్ (PRTUTS) కామారెడ్డి జిల్లా శాఖ ప్రతిష్ఠాత్మక సర్వసభ్య సమావేశం రేపు (ఆగస్టు 8, శనివారం) జరగనుంది. ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్లో స్వల్ప మార్పులు చేసిన సంఘ నాయకత్వం, ఆగస్టు 9కి బదులుగా రేపే (రెండవ శనివారం) ఉదయం 10:00 గంటల నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
వేదిక హాజరవుతున్న ప్రముఖులు:
కామారెడ్డి పట్టణంలోని బృందావన్ గార్డెన్స్ ప్రాంగణంలో, PRTUTS జిల్లా అధ్యక్షుడు అల్లాపుర్ కుశాల్ అధ్యక్షతన ఈ సర్వసభ్య సమావేశం ప్రారంభం కానుంది. ఉపాధ్యాయుల హక్కుల సాధనే ధ్యేయంగా జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి శాసన మండలి సభ్యులు (ఎమ్మెల్సీ) పింగిలి శ్రీపాల్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ బి. మోహన్ రెడ్డిలు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరుకానున్నారు. వీరితో పాటు PRTUTS రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పులగం దామోదర్ రెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శి సుంకరి బిక్షం గౌడ్, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి వంగ మహేందర్ రెడ్డి, సీనియర్ నాయకులు పేరి వెంకట్ రెడ్డి, గుండు లక్ష్మణ్, కులకర్ణి మనోహర్ రావు తదితరులు పాల్గొని ప్రసంగించనున్నారు.
సమావేశంలో చర్చించనున్న కీలక విషయాలివే:
వార్షిక నివేదికకు ఆమోదం: ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో జ్యోతి ప్రజ్వలన, అతిథుల సందేశాల అనంతరం 2025-26 సంవత్సరానికి సంబంధించిన వార్షిక కార్యదర్శి నివేదికను సభ ముందుకు తీసుకురానున్నారు. ప్రతినిధుల చర్చల అనంతరం ఈ నివేదికను ఆమోదిస్తారు.
కొత్త జిల్లా కార్యవర్గం ఎన్నిక: ప్రస్తుత జిల్లా కమిటీని అధికారికంగా రద్దు చేసి, రాబోయే రెండేళ్ల కాలవ్యవధికి (2026-28) గాను నూతన జిల్లా నాయకత్వాన్ని రేపు సభ సమక్షంలో ఎన్నుకోనున్నారు.
ప్రధాన సమస్యలపై సమరభేరి: సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డీఏ (DA) బకాయిల విడుదల, సీపీఎస్ (CPS) రద్దు, పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన వంటి అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చించి, భవిష్యత్ కార్యాచరణను ప్రకటించనున్నారు.
ప్రతి ఒక్కరూ హాజరుకావాలి: పుట్ట శ్రీనివాస్ రెడ్డి పిలుపు
ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారం.. సంఘ బలనిరూపణకు వేదిక కానున్న ఈ సర్వసభ్య సమావేశానికి కామారెడ్డి జిల్లాలోని మండల అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శులు, కాంప్లెక్స్ ఇన్ఛార్జీలు, విద్యాధికారులు.. ప్రాథమిక సభ్యులందరూ రేపుపెద్ద సంఖ్యలో హాజరై కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పుట్ట శ్రీనివాస్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.
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