/హామీలు విన్నాం.. ఇక అమలే కావాలి..సెప్టెంబర్ 1న ఇందిరా పార్క్ నీలి సంద్రం.. ఉపాధ్యాయుల తిరుగుబాటు..!!

PRTUTS Maha Dharna: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు ప్రభుత్వంపై పంజా విసురుతున్నారు. తమకు రావాల్సిన న్యాయమైన డిమాండ్లను అమలు చేయాలంటూ సర్కార్ సమ్మె సైరెన్ మోగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఉద్యోగులు రోడ్ల మీదకు వచ్చారు. దర్నాలు, నిరసనలతో తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పటికైనా తమ డిమాండ్లను అమలు చేయనట్లయితే.. తమ సత్తా చూపిస్తామంటున్నారు. ఉద్యోగులతో పెట్టుకున్న ఏ ప్రభుత్వమూ.. మనుగడ సాగించలేదంటూ హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు. మొన్న ఎల్బీ స్టేడియంలో భారీ బహిరంగ సభ.. నిన్న జిల్లాల కలెక్టర్ల ముందు మహా ధర్నా.. రేపు ఇందిరా పార్క్ వద్ద మరో ధర్నా.. ఇలా ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు కదం తొక్కారు. తాజాగా సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ పీఆర్టీయూ ఇందిరా పార్కు వద్ద మహా ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనుంది.
తెలంగాణలో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్ల హక్కులు, భవిష్యత్తు భద్రత కోసం పీఆర్టీయూ రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు హైదరాబాద్ లోని ఇందిరా పార్క్ వేదికగా సెప్టెంబర్ 1న భారీ మహా ధర్నా నిర్వహించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్ లో ఉన్న తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కరించాలంటూ ఉపాధ్యాయ లోకం ఈ ఉద్యమ బాట పట్టింది. ఈ మహాధర్నాకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి మండలం, పాఠశాల నుంచి ఉపాధ్యాయులు.. భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చి.. ప్రభుత్వానికి తమ సత్తా ఏంటో చూపించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇది కేవలం ఒక సాధారణ నిరసన కార్యక్రమం కాదని.. తమ ఉనికి, భవిష్యత్తు, కుటుంబాల భద్రత కోసం చేస్తున్న ఆత్మగౌరవ పోరాటమని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. గతంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు, వాగ్దానాలు ఎన్నో విన్నామని.. ఇకపై వాటి ప్రత్యక్ష అమలును మాత్రమే తాము వినదలుచుకున్నామని.. సంఘాల నేతలు కుండబద్దలు కొట్టి మరీ చెబుతున్నారు.
గొంతెమ్మ కోరికలు కోరడం లేదని తమకు రావాల్సిన..ఎన్నికల్లో భాగంగా ఇచ్చిన హామీలను మాత్రమే తాము కోరుకుంటున్నామంటున్నారు. దీనిలో భాగంగా తమ ప్రధాన డిమాండ్లు అయిన కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ను వెంటనే రద్దు చేసి.. ఉపాధ్యాయుల భవిష్యత్తుకు భద్రత ఇచ్చే పాత పెన్షన్ స్కీమ్ ను పునరుద్ధరించాలని కోరుతున్నారు. మరోవైపు డీఎస్సీ 2003 బ్యాచ్ కు చెందిన ఉపాధ్యాయులకు కూడా పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఏళ్ల తరబడి అమలులో జాప్యం జరుగుతున్న పీఆర్సీ నివేదికను తెప్పించుకుని తక్షణమే అమల్లోకి తీసుకురావాలని ప్రధానంగా కోరుతున్నారు.
నీలి సంద్రంగా మారనున్న ఇందిరా పార్క్:
ఉపాధ్యాయులు తమ డిమాండ్లు కేవలం భిక్ష, దయాదాక్షిణాలు కాదని.. అవి సేవలు అందిస్తున్న ప్రతి ఉద్యోగి రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కులని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. తమ ఐక్యతను..నిరసన తెగువను.. చాటి చెప్పేందుకు సెప్టెంబర్ 1 ఇందిరా పార్క్ పరిసరాలను ఒక నీలి సంద్రంగా మార్చాలని డిసైడ్ అయ్యారు. ఇందులో భాగంగానే హాజరయ్యే ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు, ఉపాధ్యాయురాలు నీలి రంగు చొక్కా, చీర లేదా చుడీదార్ ధరించి హాజరవ్వాలని సూచించారు. పాఠశాలలు, మండలాల వారీగా ఉపాధ్యాయులంగా ఒక్కటై.. హైదరాబాద్ వైపు కదం తొక్కాలని.. ఉపాధ్యాయ లోకం గొంతు ఒక్కటైతే.. సర్కార్ దిగిరాక తప్పదంటూ పిలుపునిచ్చార. ఐక్యతే బలమని చాటుతూ.. హక్కుల సాధన వరకు పోరాటాన్ని ఆపేది లేదంటూ పీఆర్టీయూ తేగేసి చెబుతోంది. సెప్టెంబర్ 1న జరగబోయే ఈ మహాధర్నాను విజయవంతం చేయాలని ఉపాధ్యాయ వర్గాలకు విజ్నప్తి చేస్తున్నారు.
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