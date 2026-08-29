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హామీలు విన్నాం.. ఇక అమలే కావాలి..సెప్టెంబర్ 1న ఇందిరా పార్క్ నీలి సంద్రం.. ఉపాధ్యాయుల తిరుగుబాటు..!!

PRTUTS Maha Dharna: తగ్గేదేలే..తాడోపేడో తేల్చుకుంటాం. ఉద్యోగులతో పెట్టుకుంటే.. ఎలా ఉంటుందో ప్రభుత్వానికి చూపిస్తాం. న్యాయ డిమాండ్లను అమలు చేయకుంటే చుక్కలు చూపిస్తాం. మీరు ఇచ్చేది భిక్ష కాదు.. దయాదాక్షీణ్యాలతో ఇవ్వడం లేదు.. మేము చేస్తున్న సేవలకు అందిస్తున్న రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కులు మాత్రమే. ఇది ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగసంఘాలు ఇస్తున్న హెచ్చరికలు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 29, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:53 AM IST
హామీలు విన్నాం.. ఇక అమలే కావాలి..సెప్టెంబర్ 1న ఇందిరా పార్క్ నీలి సంద్రం.. ఉపాధ్యాయుల తిరుగుబాటు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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హామీలు విన్నాం.. ఇక అమలే కావాలి..సెప్టెంబర్ 1న ఇందిరా పార్క్ నీలి సంద్రం.. ఉపాధ్యాయుల తిరుగుబాటు..!!
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