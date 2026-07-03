/ముగ్గురు మంత్రులు వర్సెస్‌ ఒకే ఒక్కడు.. ఆసక్తిగా ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాలు

Khammam Politics: బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయాంలో పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక వెలుగు వెలిగిన నాయకుడు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తరువాత సైలెంటయ్యారు. ఓటమిని జీర్ణించుకోకపోవడం.. వ్యక్తిగత కారణాలతో అజయ్ గులాబీ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా కనిపించలేదు. ప్రస్తుతం రెండు నెలల నుంచి జిల్లాలో విసృతంగా ఆయన పర్యటిస్తున్నారు. వారానికి రెండు, మూడు సార్లు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులలో ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. కొంతకాలంగా స్తబ్దుగా ఉన్న ఆ పార్టీ నాయకులు కూడా ఇప్పుడు చురుగ్గా మారారు.
మరోవైపు రాష్ట్ర పార్టీ కూడా ఖమ్మం జిల్లాపై దృష్టి సారించింది. ఎందుకంటే ముగ్గురు కీలక మంత్రులు జిల్లాలో ఉండడంతో వారిని టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు చేస్తుంది. ఎన్నడూ లేని రీతిలో ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వరుస పర్యటనలు చేశారు. దీంతో ఒక్కసారి కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగింది. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలులో కూడా ప్రజల్లో కొంత అసహనం ఉండడంతో దానిని క్యాచ్ చేసుకునే పనిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉందని చెప్పవచ్చు. పార్టీ బలోపేతం, కార్యకర్తలకు భరోసా ఇవ్వటానికి మాజీ మంత్రి అజయ్కి పార్టీ ఆదిష్టానం కీలక బాధ్యతలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే పువ్వాడ జిల్లాలో యాక్టివ్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు కేటీఆర్తో పువ్వాడ అజయ్కు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండడం జిల్లాలో పువ్వాడకు కలిసొచ్చింది. కీలక నాయకులు ఉన్నప్పటికీ పువ్వాడపైనే భారం వేసినట్లు సమాచారం.
ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న ముగ్గురు మంత్రుల పనితీరుపై పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఖమ్మం నియోజకవర్గంలో గెలిచి మంత్రి అయిన తుమ్మల నాగేశ్వరరావును లక్ష్యంగా అజయ్ కుమార్ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. గతంలో తన హయాంలో ఖమ్మంలో జరిగిన అభివృద్దిని వివరిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ హయాంలో అభివృద్ధి శూన్యం అంటూ తుమ్మలపై విరుచుపడుతున్నాడు. మళ్లీ వచ్చే ఎన్నికల్లో తుమ్మల వర్సెస్ పువ్వాడ అనే రీతీలో అజయ్ విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నాడు. ఇటీవల కాలంలో పార్టీ సభ్యత్వ నమోదుకు సంబంధించి కూడా ఆయా నియోజకవర్గాలపై దృష్టి పెట్టారు. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతం కోసం అజయ్ కుమార్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గత మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒక్కో సీటుకే పరిమితమైన బీఆర్ఎస్ పార్టీని.. వచ్చే ఎన్నికల్లో మెజార్టీ అసెంబ్లీ సీట్లు సాధిస్తామనే ధీమాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. అందుకే ఎన్నికలకు ఇంకా సమయం ఉన్న క్రమంలో ఇప్పటి నుంచే పువ్వాడ జిల్లాలో వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నారని సమాచారం.
అయితే అజయ్ కుమార్కు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధిష్టానం ఆశీస్సులు ఉన్న జిల్లా నాయకులు ఆయనకు సహకరించడం లేదనే ప్రచారం నడుస్తుంది. మాజీ ఎమ్మెల్యేలు సండ్ర వెంకట వీరయ్య, కందాల ఉపేందర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ తాత మధు, మాజీ జెడ్పీ చైర్మన్ కమల్ రాజ్తో పాటు పలువురు ఒక జట్టుగా పనిచేస్తున్నారని సమాచారం. వీరంతా అజయ్ పర్యటనలో అంటిముట్టనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ప్రచారం ఉంది. మరోవైపు పార్టీలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్న కలిసికట్టుగా ఉండి వచ్చే ఎన్నికలలో జిల్లాలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తామని పువ్వాడ చెబుతున్నారు. చూడాలి పువ్వాడ అజయ్ వ్యూహాలు ఏ మేరకు ఫలిస్తాయో.