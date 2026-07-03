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ముగ్గురు మంత్రులు వర్సెస్‌ ఒకే ఒక్కడు.. ఆసక్తిగా ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాలు

ముగ్గురు మంత్రులు వర్సెస్‌ ఒకే ఒక్కడుగా ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాలు మారాయి. ఖమ్మం జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ దూకుడు పెంచుతుంది. మాజీ మంత్రి జోష్‌లో కనిపిస్తున్నారు‌. కొంతకాలం సైలెంట్‌గా ఉన్న ఆయన స్పీడ్ పెంచారు. మంత్రులకు దీటుగా తనదైన శైలిలో విమర్శలు చేస్తూ నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో జిల్లాలో పాగా వేయడానికి ఆయన ఎలాంటి వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 03, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:28 PM IST
ముగ్గురు మంత్రులు వర్సెస్‌ ఒకే ఒక్కడు.. ఆసక్తిగా ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాలు
Image Credit: Puvvada Ajay KumarSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ముగ్గురు మంత్రులు వర్సెస్‌ ఒకే ఒక్కడు.. ఆసక్తిగా ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాలు
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