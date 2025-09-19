R Krishnaiah: డబ్బులు లేవంటూ రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రత్యేక విమానం, హెలికాప్టర్లు అవసరమా?

Telangana Politics: తెలంగాణ రాష్ట్రం దివాళా తీసిందని.. తనను ఎవరూ నమ్మడం లేదని.. ఎక్కడా అప్పు పుట్టడం లేదని రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఎంపీ ఆర్ కృష్ణయ్య స్పందించారు. 'రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానా దివాళా తీస్తుంటే ముఖ్యమంత్రి , మంత్రులు ప్రత్యేక విమానాలు , హెలికాప్టర్లల్లో తిరగడం అవసరమా?' అని రాజ్యసభ సభ్యుడు కృష్ణయ్య ప్రశ్నించారు. విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, ఉపకార వేతనాలు ఇవ్వకుండా విలాసాలు చేస్తున్నారా? అని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రులు , ఎమ్మెల్యేలు కమీషన్లకు అలవాటుపడి విద్యార్థుల నోటికాడి బుక్క గుంజుకుంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
Also Read: Kadiyam Srihari: రేవంత్ రెడ్డిని ఇరకాటంలోకి నెట్టిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి
హైదరాబాద్లోని బషీర్బాగ్ ప్రెస్క్లబ్లో బీసీ యువజన సంఘం శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఎంపీ ఆర్. కృష్ణయ్య మాట్లాడారు. కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లిస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల మిస్ ఛార్జీలు చెల్లించకపోవడం సిగ్గుచేటని మండిపడ్డారు. 18 నెలలుగా తెలంగాణలోని ఎస్టీ హాస్టల్స్లో మెస్ బిల్లులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించడం లేదని తెలిపారు. ఈ కారణంగా విద్యార్థులకు వార్డెన్లు వడ్డీలకు డబ్బులు తెచ్చి మెస్ నిర్వహిస్తున్నారని ఎంపీ ఆర్ కృష్ణయ్య వివరించారు.
Also Read: YSRCP MLCs: వైఎస్ జగన్కు చంద్రబాబు స్ట్రోక్.. టీడీపీలోకి ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు
ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వసతిగృహాలు అద్దె భవనాల్లో కొనసాగుతున్నాయని.. వాటి అద్దె బిల్లులు రేవంత్ రెడ్డి చెల్లించడం లేదని ఎంపీ కృష్ణయ్య విమర్శించారు. ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి సందీప్ సుల్తానియా, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కలను కలిసి వినతి పత్రాలను అందజేసినా స్పందించడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. బడా బడా కాంట్రాక్టర్లకు రూ.వేలాది కోట్లు విడుదల చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డికి ఎస్టీ హాస్టళ్ల మెస్ చార్జీలు బిల్లులు చెల్లించడానికి రూ.వంద కోట్లు లేవా అని ఎంపీ కృష్ణయ్య ఘాటుగా ప్రశ్నించారు. దసరా వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గడువు ఇస్తున్నామని అప్పటివరకు బిల్లులు చెల్లించకపోతే ప్రజా భవన్ ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు.
Also Read: AP Politics: జనసేన పార్టీలో 'శ్రీకాళహస్తి చైర్మన్ చిచ్చు'.. పవన్ కల్యాణ్కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
ఈ సందర్భంగా ప్రైవేటు కళాశాలల బంద్ పై ఆర్ కృష్ణయ్య స్పందించారు. వెంటనే బకాయిపడిన ఉపకార వేతనాలు, ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. కళాశాలల బంద్ తో విద్యార్థుల భవిష్యత్ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే బకాయిలు విడుదల చేసి విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందేలా చొరవ తీసుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డిని ఎంపీ కృష్ణయ్య కోరారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook