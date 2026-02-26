English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Congress: ఎంఐఎం- కాంగ్రెస్‌ దోస్తీపై రాహుల్‌ గాంధీ ఫైర్‌.. నాయకులకు అలర్ట్‌

Telangana Congress: ఎంఐఎం- కాంగ్రెస్‌ దోస్తీపై రాహుల్‌ గాంధీ ఫైర్‌.. నాయకులకు అలర్ట్‌

Rahul Gandhi Alert To Telangana Congress For Alliance Continue With AIMIM: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్-ఎంఐఎం పార్టీ దోస్తానా కొనసాగుతుండగా.. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బహిరంగంగా మద్దతు ప్రకటించింది. ఈ రెండు పార్టీలు మిత్రపక్షాలుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని రాహుల్ గాంధీ పార్టీ నాయకులను అలర్ట్ చేశారా..? దీని వెనుక ఉన్న అసలు కహానీ ఏంటి..!

Written by - G Shekhar | Last Updated : Feb 26, 2026, 02:14 PM IST

Congress AIMIM Party Alliance: తెలంగాణలో ఎంఐఎం దోస్తానాపై కాంగ్రెస్ పెద్దలు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అప్రమత్తం చేసినట్టు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఎంఐఎం తమ మిత్రపక్షమని భావిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని  జాగ్రత్తగా ఉండాలని రాహుల్ గాంధీ సూచించినట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీలను నిలువరించడంతో పాటు మజ్లిస్ పార్టీని కట్టడి చేసే అంశం రాహుల్ గాంధీ ప్రస్తావించినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. ఎంఐఎం ఎంతగా విస్తరిస్తే అంతగా బీజేపీ ఎదుగుతుందని రాహుల్ అభిప్రాయపడినట్టు సమాచారం. ఇప్పటికే అనేక ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఎదు గుదలకు ఎంఐఎం పరోక్షంగా సహకరిస్తోందని రాహుల్ గాంధీ నేతలను వారించినట్టు తెలిసింది. ఎంఐఎంను కాంగ్రెస్ భాగస్వామిగా ప్రజలు భావిస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో హిందువుల ఓట్లలో చీలిక వచ్చే అవకాశాలపై అనుమానాలు లేవనెత్తినట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. దీనిపై మరోమారు విస్తృతంగా చర్చిద్దామని ఖర్గే అన్నట్టు చెబుతున్నారు.

Also Read: Nellore Mayor: నెల్లూరు కార్పొరేషన్‌పై ఎగిరిన టీడీపీ జెండా.. పంతం నెగ్గించుకున్న కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి

 ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మెజారిటీ సీట్లను దక్కించుకుంది. అయినప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బీఆర్ఎస్, పట్టణ ప్రాంతాల్లో బీజేపీ బలంగా ఉన్నాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ 29 శాతం ఓట్లు సాధిస్తే, బీజేపీ 16 శాతం ఓట్లును దక్కించుకుంది. అంతకుముందు సర్పంచ్ ఎన్నికల్లోనూ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి 30 శాతం సీట్లు వచ్చాయి. బలం మరింత పెంచుకునేందుకు రెండు పార్టీలు గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలను జాతీయ నాయకత్వం అలర్ట్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటేనే ఆ పార్టీలను నిలువరించాలని ఆదేశించినట్టు సమాచారం. దీనికి తోడు కొన్ని సామాజిక వర్గాల్లో ఈ రెండు పార్టీలు పట్టు సాధిస్తున్నాయి. దీనిని అభివృద్ధి మంత్రంతో అడ్డుకోవాలని చెప్పారట. అటు యువత, మహిళలను మరింతగా పార్టీకి చేరువ చేయాలని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Collectors Transfer: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఎఫెక్ట్‌.. తెలంగాణలో 10 జిల్లాల కలెక్టర్లు బదిలీ

మరోవైపు ఇటీవల పలు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా బీహార్, ఢిల్లీ లాంటి పెద్ద రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని అన్ని సర్వేలు అంచనా వేశాయి. కానీ కాంగ్రెస్ గెలుపు అవకాశాలను ఎంఐఎం పార్టీ దెబ్బ తీసినట్టు తెలిసింది. ఎంఐఎం పార్టీ పోటీకి దిగిపోయి బీజేపీ గెలుపు అవకాశాలను సులువు చేసిందని అంటున్నారు. అంతకుముందు ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు అవకాశాలను ఎంఐఎం పార్టీనే దెబ్బ కొట్టిందని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పెద్దలు భావిస్తున్నారట. అందుకే ఎంఐఎం పార్టీ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆదేశించినట్టు తెలుస్తోంది. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉంది. అయినప్పటికీ ఏమాత్రం ఏమరుపాటు తగదని, ప్రధాన పక్షాలైన బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ సైతం బలంగా ఉన్న నేపథ్యంలో మరింత అప్రమత్తతతో వ్యవహరించాలని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలకు హైకమాండ్ ఆదేశించిందట. సామాజిక న్యాయం అంశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకెళ్తున్నప్పటికీ.. జాతీయవాదం, ప్రాంతీయ వాదం నినాదాలతో ప్రతిపక్షాలు జనంలోకి వెళ్లే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని హెచ్చరించినట్టు తెలుస్తోంది.

Also Read: Milk Tragedy: తెలంగాణలో కల్తీపాలు తయారీ.. డబ్బు కోసం వ్యాపారి కక్కుర్తి

మొత్తంమీద ఎంఐఎం విషయంలో కాంగ్రెస్ పెద్దలు అలర్ట్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే.. ఎంఐఎం పార్టీ కారణంగా బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్ బలపడొద్దని ఆ పార్టీ నేతలు భావిస్తున్నారట. తెలంగాణలో కూడా ఎంఐఎం కారణంగా రెండు పార్టీ పార్టీలు బలపడితే.. తమ అడ్రస్ గల్లంతు అవుతుందని హైకమాండ్ పెద్దలు భావిస్తున్నారట. అందుకే మజ్లిస్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆదేశించినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే రాహుల్ గాంధీ ఆదేశాల తర్వాత.. ఎంఐఎం పార్టీ విషయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎలా వ్యవహారిస్తారు అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రస్తుతం రేవంత్ సర్కార్‌కు అనేక విషయాల్లో ఎంఐఎం మద్దతుగా నిలుస్తోంది. త్వరలోనే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఆ ఎన్నికలో ఎంఐఎం మద్దతు తప్పనిసరిగా తీసుకుని గ్రేటర్ లో పాగా వేయాలని రేవంత్ భావిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో ఎంఐఎం ను కంట్రోల్ చేస్తూ.. మిగతా పార్టీలను ఎలా కట్టడి చేస్తారనేది మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్ మారింది.

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AIMIM partyRahul GandhiCongress AIMIM Party AllianceTelangana CongressTelangana Politics

