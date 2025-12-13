English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Rahul Sipligunj Video: ఉప్పల్ స్టేడియంలో అదిరిపోయిన లేజర్ షో.. నాటు నాటు పాటతో దుమ్మురేపుతున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. వీడియో వైరల్..

Rahul Sipligunj Video: ఉప్పల్ స్టేడియంలో అదిరిపోయిన లేజర్ షో.. నాటు నాటు పాటతో దుమ్మురేపుతున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. వీడియో వైరల్..

Lionel messi and cm reventh reddy foot ball match: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి,  ఫుట్ బాల్ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సీ మధ్య జరిగే ఫుట్ బాల్ ఈవెంట్ ను చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారు. పోలీసులు పటిష్టమైన బందో బస్తు చేపట్టారు. సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ఆర్ ఆర్ ఆర్ పాటకు అదరగొడుతున్నాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 13, 2025, 08:10 PM IST
  • ఉప్పల్ లో గ్రాండ్ గా ఫుట్ బాల్ ఈవెంట్..
  • పాటతో అదరగొడుతున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్..

Rahul Sipligunj Video: ఉప్పల్ స్టేడియంలో అదిరిపోయిన లేజర్ షో.. నాటు నాటు పాటతో దుమ్మురేపుతున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. వీడియో వైరల్..

Rahul Sipligunj Concert at Uppal stadium Ahead of cm Revanth reddy vs lionel Messi match: దేశంలో ప్రస్తుతం లియోనల్ మెస్సీ మెనియా నడుస్తొంది. ఎక్కడ చూసిన లియోనల్ మెస్సీ గురించి తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ కు వచ్చిన లియోనల్ మెస్సీకి అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. నేరుగా పటిష్టమైన బందో బస్తు మధ్య ఫలక్ నూమా ప్యాలెస్ కు తీసుకెళ్లారు.  కొన్ని గంటలకు ముందు కోల్ కతాలో చోటు చేసుకున్న ఉద్రిత్తల నేపథ్యంలో సీపీ సజ్జనార్ మెస్సీ అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా సూచనలు చేశారు.

 అయితే.. ఉప్పల్ స్టేడియంలో కొద్దిగా ఎంట్రీ నేపథ్యంలో చెదురు మదురు ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. మొత్తంగా ఉప్పల్ లో మాత్రం లేజర్ షో అదరగొడుతుంది. ఇప్పటికే ప్రముఖులు, ఎంట్రీ పాస్ లు ఉన్న వారు ఉప్పల్ స్టేడియంలోకి వెళ్లిపోయారు. స్టేడియం అంతా ఎక్కడ చూసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీ, లియోనల్ మెస్సీ ఫ్లెక్సీలు కన్పిస్తున్నాయి.

రాహుల్ గాంధీ కూడా ప్రత్యేంగా రేవంత్ రెడ్డి, మెస్సీ ఫుట్ బాల్ చూసేందుకు వచ్చారు. ఈవెంట్ లో సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు . ఆర్ ఆర్ ఆర్ లోని నాటు నాటు పాట పాడి అభిమానుల్లో మరింత జోష్ ను నింపారు.

Read more: Lionel Messi Dating: ఫుట్ బాల్ లోనే కాదూ.. రొమాన్స్‌లోను గొప్ప ఛాంపియన్.!. లియోనల్ మెస్సీ డేటింగ్ హిస్టరీ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

మొత్తంగా ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఒకవైపు లేదర్ షో మరోవైపు మెస్సీ మెస్సీ అంటూ అభిమానుల నినాదాలు, రాహుల్ సిప్లిగంజ్ పాటలు ఈ ఈవెంట్ కు మరింత హైలెట్ గా నిలిచాయని చెప్పవచ్చు. సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ నాటు నాటు పాట , లేదర్ షో వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

 

