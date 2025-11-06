Rail Accident: రైలులో మంటలు.. జనం హాహాకారాలు.. ఏం జరిగిందంటే..

Rail Accident: గత కొన్ని రోజులుగా బస్సు యాక్సిడెంట్స్ తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలను కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. కర్నూలు జిల్లాలో బస్సు ప్రమాదంలో ప్రయాణికులు కాలి బూడిద అయ్యారు. డ్రైవర్ .. బస్సులోని పాసింజర్స్ ను పట్టించుకోకుండా మంటలంటుకున్న బస్సును ఒదిలి పారిపోయాడు. అదే సమయంలో బస్సు డ్రైవర్ ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేసివుంటే ఇంత ప్రమాదం జరిగి ఉండేది కాదు. అటు చేవేళ్ల బస్సు ప్రమాద ఘటనలో కూడా అతి వేగం కొంప ముంచింది. ఆ తర్వాత .. మొన్న బిలాస్ పూర్ లో రెండు రైళ్లు ఢీ కొన్న ఘటనలో 8 మంది వరకు మృత్యు వాత పడ్డారు. ఈ ఘటనలు మరువక ముందే తాజాగా విశాఖ- మహబూబ్ నగర్ మధ్య నడిచే రైలులో మంటలు చెలరేగడం కలకం రేపింది. అయితే ఈ ఘటనలో ఎవరికి ఏం కాకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
విశాఖ-మహబూబ్నగర్ మధ్య నడిచే ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో నిన్న రాత్రి మంటలు చెలరేగాయి. రాత్రి అనపర్తి - బిక్కవోలు మధ్య ఈ ఘటన జరిగింది. ఎస్-2 బోగీ చక్రాల నుంచి నిప్పు రవ్వలు రావడంతో గమనించిన ప్రయాణికులు చైన్ లాగారు. కొందరు భయాందోళనతో ట్రైన్ నుంచి దూకేశారు. దీంతో బిక్కవోలు సమీపంలో అరగంటపాటు రైలును నిలిపివేశారు.
మంటలు చెలరేగిన ప్రాంతాన్ని రైల్వే సిబ్బంది పరిశీలించారు. చక్రాలు పట్టేయడాన్ని సాంకేతిక సమస్యగా గుర్తించి నిలిపివేశారు . ప్రయాణికులు మూడు గంటల పాటు పడిగాపులు కాశారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఎస్ 2 బోగీని రాజమండ్రి స్టేషన్ లోనే వదిలేసి విశాఖ మహబూబ్ నగర్ ఎక్స్ ప్రెస్ రైలు నాలుగున్నర గంటలు ఆలస్యంగా బయలుదేరింది.
