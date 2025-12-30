Railway Warning: ప్రజలకు రైల్వే శాఖ కీలక విజ్ఞప్తి.. అక్కడ గాలిపటాలు ఎగురవేయవద్దు

Railway Public Notice: సంక్రాంతి పండుగ వస్తుండడంతో హైదరాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున గాలిపటాలు ఎగురవేస్తుంటారు. సంక్రాంతి ముందే పతంగులు నగరంలో సందడి చేస్తుంటాయి. ఈ పండుగ వేళ భారతీయ రైల్వే శాఖ కీలక విజ్ఞప్తి చేసింది. గాలిపటాలను ఎగురవేయవద్దని ప్రజలను కోరింది. రైల్వే విద్యుత్తు లైన్ల దగ్గర గాలిపటాలు ఎగురవేస్తే ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటాయని.. సిగ్నలింగ్ సమస్య ఏర్పడుతుందని వివరించింది.
సంక్రాంతి పండుగ సీజన్ సందర్భంగా ప్రజలకు కీలక విజ్ఞప్తి చేస్తూ దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటన విడుదల చేసింది. విద్యుత్ తీగల నుంచి వేలాడుతున్న గాలిపటం దారాలను తాకడాన్ని నివారించాలని రైల్వే శాఖ విజ్ఞప్తి చేసింది. రైల్వే ప్రాంగణాల పరిసరాల్లో, యార్డులు, ట్రాక్లు, సమీపంలోని జనసంచార ప్రాంతాలలో గాలిపటాలు ఎగురవేయడంతో విద్యుదాఘాతానికి గురైన సంఘటనలు ఉన్నాయని గుర్తుచేసింది. విద్యుత్ ప్రమాదాలు సంభవించకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచనలు చేసింది.
గాలిపటాలు ఎగురవేయడంపై దక్షిణ మధ్య రైల్వే తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు రైల్వే శాఖ సూచనలు చేసింది. మునుపటి సంక్రాంతి పండుగ సీజన్లో ఇలాంటి సంఘటనలు భారతీయ రైల్వేలోని అనేక జోన్లలో.. కొన్ని కేసులు నమోదయ్యాయని వివరించింది. ఇందులో వ్యక్తులు 25 కేవీ ట్రాక్షన్ ఓవర్హెడ్ కండక్టర్లలో చిక్కుకున్న గాలిపటం దారాలను తాకడంతో విద్యుత్ షాక్లు లేదా ప్రాణాంతక గాయాలకు గురయ్యారు.
సాధారణంగా ప్రజలచే ఉపయోగించే చైనా నుంచి దిగుమతి చేసిన గాలిపటాల దారాలు, విద్యుత్ వాహకం కావడంతో అవి మానవ ప్రాణాలకు మాత్రమే కాకుండా కీలకమైన రైల్వే విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలకు కూడా తీవ్ర ముప్పును కలిగిస్తాయని రైల్వే శాఖ తెలిపింది. దీనివలన ప్రయాణికులకు, రైల్వే సిబ్బందికి రైల్వే సేవలకు అంతరాయనికి.. ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చు. ఈ విషయంలో రైల్వే ట్రాక్లు, స్టేషన్లు, యార్డులు, ఇతర రైల్వే సంస్థాపనల దగ్గర గాలిపటాలు ఎగురవేయడం తగదని రైల్వే శాఖ సూచించింది.
ప్రమాదాల నివారణకు ప్రజలు తమ పూర్తి సహకారాన్ని అందించాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే విజ్ఞప్తి చేసింది. ఓవర్ హెడ్ ట్రాక్షన్ లైన్లు అధిక వోల్టేజ్ విద్యుత్తో ఛార్జ్ చేసిన వాటిని తాకినప్పుడు మానవ జీవితానికి పెను ప్రమాదం కలిగిస్తాయని తెలియజేస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరూ పండుగలను బాధ్యతాయుతంగా.. క్షేమంగా చేసుకుంటూ నిరంతర రైలు కార్యకలాపాలను సజావుగా కొనసాగించడంలో సహాయపడాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే కోరింది.
