  • Rain Alert: తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. మరో మూడు రోజుల పాటు కుండపోత వాన..!

Rain Alert: తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. మరో మూడు రోజుల పాటు కుండపోత వాన..!

Telangana Rains: తెలంగాణలో వచ్చే మూడు రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీచేసింది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం కీలక ప్రకటన చేసింది. శనివారం దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర తీర ప్రాంతంలో కొనసాగిన ఉపరితల ఆవర్తనం ఆదివారం ఉదయం నైరుతి బంగాళాఖాతం ప్రాంతానికి తరలిపోయింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 12, 2025, 06:51 PM IST

Rain Alert: తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. మరో మూడు రోజుల పాటు కుండపోత వాన..!

Telangana Rains Alert: రాష్ట్రంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు.. ప్రజల్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. తెలంగాణలో వచ్చే మూడు రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక  జారీ చేసింది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం కీలక ప్రకటన చేసింది. శనివారం దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర తీర ప్రాంతంలో కొనసాగిన ఉపరితల ఆవర్తనం ఆదివారం ఉదయం నైరుతి బంగాళాఖాతం ప్రాంతానికి తరలిపోయింది. 

నైరుతి రుతుపవనాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి తిరోగమనానికి రాగల రెండు, మూడు రోజుల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని పేర్కొంది. దీని ప్రభావంతో రాగల మూడు రోజులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 

దీంతో పాటు ఈరోజు, రేపు మరియు ఎల్లుండి రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో.. 30 నుండి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులతో  కూడిన వర్షాలు, పిడుగులు అక్కడక్కడ పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆదివారం, సోమవారం తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది.

ఇక ఆదివారం జయశంకర్‌, భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్‌ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్‌ ఉంది. సోమవారం పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్‌, వరంగల్‌, హన్మకొండ, జనగాం, నాగర్‌ కర్నూల్‌, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.. మంగళవారం కూడా తెలంగాణ అంతటా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

