Rajiv Yuva Vikas Scheme: తెలంగాణ యువతకు శుభవార్త.. ఈ పథకంతో రూ.4 లక్షల ప్రభుత్వ రుణం పక్కా..!

Rajiv Yuva Vikas Scheme Eligibility: మన దేశంలో యువత, రైతులు, మహిళల కోసం ఎన్నో పథకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఆర్థికంగా భద్రతను కూడా అందిస్తున్నాయి. అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పలు పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో మనం ప్రధానంగా చెప్పుకోబోయేది రాజీవ్ యువ వికాసం పథకం. ఈ పథకం ద్వారా రూ.4 లక్షల వరకు యువత రుణం పొందవచ్చు. ఈ పథకానికి అర్హులు ఎవరు? ఎలా పొందాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 25, 2026, 11:38 AM IST

Rajiv Yuva Vikas Scheme Eligibility: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యంతో పాటు రూ.500 కే సిలిండర్. దీంతో పాటు 200 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ ఉచితంగా అందిస్తుంది. అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మరో పథకం గురించి మనం కచ్చితంగా చెప్పుకోవాల్సిందే. అదే రాజీవ్ యువ వికాస పథకం. ఈ పథకం ద్వారా నిరుద్యోగ యువత నాలుగు లక్షల వరకు రుణం పొందవచ్చు. ఇక ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూడకుండా సొంతంగా వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు. 

 ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ పథకాన్ని 25 ఏప్రిల్ లో ప్రారంభించారు. ప్రధానంగా సొంతంగా వ్యాపారాలు పెట్టుకునే వారికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపరం. అప్లికేషన్ ప్రక్రియ కూడా ఎంతో సులభతరం. ఆసక్తితో ఉన్న వారు అధికారిక వెబ్‌సైట్ tgobmmsnew.cgg.gov.in పోర్టల్‌లో సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీన్నే రాజీవ్ యువ వికాస్ పథకం అని పిలుస్తారు. ఇది ప్రధానంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలతో పాటు కొన్ని రకాల ఈబీఎస్ కేటగిరికి చెందిన వారు కూడా అర్హులు.

 అయితే రాజీవ్ యువ వికాస స్కీమ్‌కు అర్హత సాధించాలంటే కొన్ని అర్హతలు కూడా కలిగి ఉండాలి. ప్రధానంగా నాన్ అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ వారికి మాత్రమే ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతారు. అంతేకాదు వారి వయస్సు 21 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. వారి ఆదాయం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ. 1.5 లక్షలు దానికి తక్కువ ఉండాలి. పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్నవారి ఆదాయం రూ.2 లక్షలు దాని కంటే తక్కువ ఉన్నవారు మాత్రమే అర్హులు.

 కావాల్సిన పత్రాలు..
 రాజీవ్ యువ వికాస పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే సదరు వ్యక్తికి ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పట్టాదారు పాసు బుక్‌, రెండు పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు, SADAREM సర్టిఫికెట్ కూడా కలిగి ఉండాలి.

రాజీవ్ యువ వికాసం అప్లై చేసుకునే విధానం..
 ఇక ఈ రాజు వికాసం పథకం అనేది ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ అధికారిక పోర్టల్‌ నుంచి ఫారమ్‌ డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని అందులో మీ వివరాలు సరిగ్గా నమోదు చేసి ఆ తర్వాత మీరు డాక్యుమెంట్స్ అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేవారు మండల ప్రజా పాలన సేవా కేంద్రానికి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లేదా రీజనల్ కమిషనర్ ఆఫీస్ వెళ్లి దరఖాస్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది.

Rajiv Yuva Vikas SchemeRajiv Yuva Vikas Scheme TelanganaRajiv Yuva Vikas Scheme EligibilityRajiv Yuva Vikas Scheme Apply Online

