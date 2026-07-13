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Rajkumar Suicide Video: "సర్వస్వం కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డాను"..నరరూప హంతకుడు రాజ్‌కుమార్ సూసైడ్ వీడియో!

Rajkumar Suicide Video News: వరుస ఆరు హత్యలతో తెలుగు రాష్ట్రాలను ఉలిక్కిపడేలా చేసిన హంతకుడు రాజ్‌కుమార్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. సంఘటనా స్థలం నుంచి మొబైల్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు.. తన ఫోన్‌లో సూసైడ్ వీడియోను అందుకు సంబంధించిన ఓ సూసైడ్ వీడియోను పోలీసులు విడుదల చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 13, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:41 PM IST
Rajkumar Suicide Video: "సర్వస్వం కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డాను"..నరరూప హంతకుడు రాజ్‌కుమార్ సూసైడ్ వీడియో!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Rajkumar Suicide Video: "సర్వస్వం కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డాను"..నరరూప హంతకుడు రాజ్‌కుమార్ సూసైడ్ వీడియో!
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