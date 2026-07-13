Rajkumar Suicide Video News: రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండలంలో పెను సంచలనం సృష్టించిన ఆరు హత్యల కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఏకంగా 6 హత్యలకు ఒడిగట్టిన కిరాతకుడు రాజ్ కుమార్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన ఆత్మహత్యకు ముందు రికార్డ్ చేసిన ఒక సెల్ఫీ వీడియోను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఘాతుకానికి పాల్పడటానికి కొన్ని గంటల ముందే (జూలై 10న సాయంత్రం 4:55 గంటలకు) ఈ వీడియో రికార్డ్ చేసినట్లు ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ తరుణ్ జోషి వెల్లడించారు. అసలు రాజ్కుమార్ అంతటి దారుణానికి ఎందుకు ఒడిగట్టాల్సి వచ్చింది? ఆ వీడియోలో ఏముందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోలీసులు విడుదల చేసిన వీడియో ప్రకారం.. నిందుతుడు రాజ్ కుమార్ వీడియో రికార్డు చేసుకొని.. తన చావుకు, ఈ ఘాతుకానికి గల కారణాలను రాజ్కుమార్ ఆ సెల్ఫీ వీడియోలో కన్నీళ్లతో వివరించాడు. "నా సంపాదనలో సగం వాళ్ల కోసమే తగలేశా. నా దగ్గర నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు లాక్కుని నన్ను పూర్తిగా రోడ్డున పడేశారు. ఆ అమ్మాయిని నమ్మి సర్వస్వం కోల్పోయాను. అప్పులపాలై, ఆఖరికి నా కన్న పిల్లలకు రూపాయి భూమి కూడా లేకుండా చేసేశాను. నన్ను ఇంతలా ముంచేసి.. చివరకు నాపైనే కేసు పెట్టి జైలుకు పంపించారు" అంటూ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
అసలేం జరిగింది?
తనపై పోక్సో (POCSO) కేసు పెట్టారనే తీవ్ర కక్షతో రాజ్కుమార్ జూలై 10న ఈ మారణహోమానికి తెగబడ్డాడు. మొదట షాబాద్ టౌన్లో సదరు మైనర్ బాలిక తల్లిని, నాయనమ్మను కత్తులతో నరికి చంపాడు. ఆ తర్వాత తన స్వంత భార్యాపిల్లలను కూడా అతి కిరాతకంగా హతమార్చాడు. అనంతరం మైనర్ బాలికను కారులో కిడ్నాప్ చేసి అఖిల్ సాగర్ చెరువు వద్దకు తీసుకెళ్లి గొంతుకోసి చంపేశాడు.
ఈ ఆరు హత్యల అనంతరం నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తుండగానే, అతడు విషం తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. రాజ్కుమార్ మృతదేహం లభ్యమైన చోటే ఈ కీలకమైన మొబైల్ ఫోన్ కూడా దొరికింది.
కారులోనే బాలిక.. ముమ్మరంగా దర్యాప్తు
భార్యాపిల్లలను చంపే ఆ భయానక సమయంలో మైనర్ బాలిక కారులోనే ఉందనే ఆందోళనకరమైన విషయం కూడా విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చింది. "ప్రస్తుతం నిందితుడి మొబైల్ ఫోన్ను, అందులోని సెల్ఫీ వీడియోను సైన్స్ అండ్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ (FSL)కు పంపించాం. పూర్తి సాంకేతిక ఆధారాలతో కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేస్తున్నాం" అని ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ తరుణ్ జోషి వెల్లడించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook