/Akhil Raj Assault incident: తాగిన మత్తులో మా అమ్మను తిట్టాడు.. డెలివరీ బాయ్ వివాదంపై స్పందించిన అఖిల్ రాజ్.. వీడియో ..

Actor Akhil raj reacts on food delivery boy row: రాజు వెడ్స్ రాంబాయి హీరో అఖిల్ రాజ్ ఇటీవల తన కొండాపూర్ లోని అపార్ట్ మెంట్ లో డెలివరీ బాయ్ ను కొట్టిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా మండి పడుతున్నారు. ఒక మూవీ తీయగానే అంత బలుపు వచ్చిందా అంటూ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. డెలీవరీ బాయ్ లు కూడా మనుషులేనని, అలా కొట్టడం ఏంటని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది కాస్త పెద్ద రచ్చగా మారింది. దీనిపై తాజాగా.. నటుడు అఖిల్ రాజ్ స్పందించాడు. ఒక వీడియోను రిలీజ్ చేసిన తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. సదరు డెలివరీ బాయ్ మరో అపార్ట్ మెంట్ లో ఇచ్చే పార్శీల్ ను తమ ఇంట్లో ఇచ్చి వెళ్లాడని అన్నారు. అది తెలియక మా అమ్మపార్శీల్ తెరిచిందని తమను అడిగితే ఎలాంటి ఆర్డర్ పెట్టలేదని చెప్పడంతో అలానే ఉంచేసిందన్నారు.
డెలివరీ బాయ్పై దాడి వివాదం పై స్పందించిన రాజు వెడ్స్ రాంబాయి హీరో అఖిల్ రాజ్
డెలివరీ బాయ్ తప్పుడు అడ్రస్లో ఇచ్చివెళ్లి.. కొద్దిసేపటి తర్వాత మళ్లీ వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడాడు
అంతేకాకుండా మద్యం మత్తులో మా అమ్మని కూడా దుర్భాషలాడాడు
నేను కూడా ఒకప్పుడు డెలివరీగా బాయ్గా… https://t.co/gpg4dpZaSq pic.twitter.com/65vlLyISvX
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) June 30, 2026
కాసేపటికి మరల రమేష్ అనే డెలీవరీ బాయ్ వచ్చాడని చెప్పాడు. అప్పటికే అతను తాగి ఉన్నాడని, మా అమ్మ పార్శీల్ ఓపెన్ పొరపాటున ఓపెన్ చేశామని చెప్పగానే.. అతగాడు పార్శీల్ను ఉంచుకుందామనుకున్నావా..?.. అంటూ ఏకవచనంతో నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడినట్లు అఖిల్ రాజ్ చెప్పారు.
ఆ తర్వాత తనను రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయ్ లో హీరోలా చేశానని గుర్తుపట్టి మరింత రెచ్చగొట్టి వీడియో రికార్డు చేసి వైరల్ చేస్తానని ఇంకా రెచ్చగొట్టాడని అన్నారు. అసలు మా అమ్మ,నాన్న ఆపుతున్న కూడా అతను రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడారని చెప్పారు.
తాను కూడా ఎంతో కష్ట పడి ఈ పొజిషన్కు వచ్చానని, తన తల్లిదండ్రుల్ని నీచంగా మాట్లాడటంను సహించలేకపోయానని అఖిల్ రాజ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ విషయం తెలియక చాలా మంది తనను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని, దయచేసిముందు ఏంజరిగిందో తెలుసుకొవాలని, సీసీటీవీ ఫుటేజీ చూసి తనపై ఆరోపణలు చేయాలని అన్నాడు. తనది తప్పు అని తెలితే దేనికైన రెడీ అంటూ హీరో అఖిల్ రాజ్ తెల్చి చెప్పాడు.
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