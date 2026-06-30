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Akhil Raj Assault incident: తాగిన మత్తులో మా అమ్మను తిట్టాడు.. డెలివరీ బాయ్ వివాదంపై స్పందించిన అఖిల్ రాజ్.. వీడియో ..

Actor Akhil raj controversy: మద్యం మత్తులో మా అమ్మను డెలీవరీ పార్శీల్ ను ఉంచుకుందామని అనుకున్నావా ..?.. అంటూ ఏకవచనంలో మాట్లాడాడని అందుకే తాను అలా రియాక్ట్ అయ్యానని నటుడు అఖిల్ రాజ్ స్పష్టం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 30, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:39 PM IST
Akhil Raj Assault incident: తాగిన మత్తులో మా అమ్మను తిట్టాడు.. డెలివరీ బాయ్ వివాదంపై స్పందించిన అఖిల్ రాజ్.. వీడియో ..
Image Credit: Hyderabadnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Akhil Raj Assault incident: తాగిన మత్తులో మా అమ్మను తిట్టాడు.. డెలివరీ బాయ్ వివాదంపై స్పందించిన అఖిల్ రాజ్.. వీడియో ..
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