/రాఖీ వేళ RTC చార్జీల మంట.. స్పెషల్ బస్సుల పేరుతో దోపిడీ!

Rtc Extra Fares News: అన్నా చెల్లెళ్లతో పాటు అక్క తమ్ముళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీకైనా రాఖీ పండగ సంతోషాన్ని ఆర్టీసీ చార్జీల మంట ఆవిరి చేస్తోంది. సంతులకు వెళ్లి కుటుంబ సభ్యులతో పండగ జరుపుకుందాం అనుకునే. సగటు ప్రయాణికుడి ఆశలపై ఆర్టీసీ యాజమాన్యం నీళ్లు చల్లుతూ వస్తుంది.. పండగపూట ఉండే రద్దీని ఆసరాగా చేసుకొని.. స్పెషల్ బస్సుల ముసుగులో ఇష్టానుసారంగా చార్జీలు పెంచుతూ ప్రయాణికుల జేబులకు భారీగా చిల్లులు పెడుతోంది.. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థగా సేవలు అందించాల్సిన సంస్థ.. పండుగ ర దీని పూర్తిగా క్యాష్ చేసుకొనే పనిలో పడిందన్న తీవ్ర విమర్శలు ప్రయాణికులనుంచి వ్యక్తం అవుతూ ఉన్నాయి..
సాధారణ రోజుల్లో హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ కు నాన్ ఏసీ బస్సుల్లో ప్రయాణానికి కేవలం రూ.290 చార్జి ఉంటుంది.. కానీ ఇప్పుడు స్పెషల్ బస్సుల పేరుతో 1.50 రూల్ను తెరపైకి తీసుకువచ్చి అదనంగా.. రూ.100 నుంచి రూ.150 వరకు ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తున్నారట.. హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ కు వెళ్లే మెట్రో డీలక్స్ స్పెషల్ బస్సుల్లో ఏకంగా రూ.400 వసూలు చేస్తుండడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుందని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. ఇక సూపర్ లగ్జరీ బస్సుల్లో ఈ అదనపు చార్జీల బాదుడు మరింత దారుణంగా ఉందట.. దీంతో బస్టాండ్లకు చేరుకున్న ప్రయాణికులు పెరిగిన చార్జీలు చూసి లాబోదిబోమంటున్నారు..
బస్టాండ్లలో రద్దీ ఉండడంతో.. ఎలాగోలా సీట్లు దొరికితే చాలనుకుని బస్సులు ఎక్కుతున్న ప్రయాణికులకు కండక్టర్లు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. బస్సు ఎక్కిన తర్వాత మార్గ మధ్యలో టికెట్ ఇచ్చే సమయంలో స్పెషల్ బస్సు పేరుతో ఈ పెంచిన చార్జీలను అకస్మాత్తుగా వసూలు చేస్తున్నారని ప్రయాణికులు తెలుపుతున్నారు.. ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే ప్రయాణికులపై కండక్టర్లు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆరోపణలు కూడా జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి..
సామాన్యుల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే.. క్షేత్రస్థాయిలో వార్తలు సేకరించే జర్నలిస్టులకు కూడా ఈ స్పెషల్ బస్సుల్లో చేదు అనుభవం ఎదురవుతోందట... జర్నలిస్టులకు ప్రభుత్వం కల్పించిన వన్ బై థర్డ్ రాయితీ రూల్ను స్పెషల్ బస్సుల్లో వర్తించడం లేదు.. దీనిపై అధికారులతో పాటు సిబ్బందిని ప్రశ్నిస్తే.. టికెట్ ఇచ్చే TIMS మిషన్లలో ఆప్షన్లు చూపించడం లేదు అంటూ.. పొంతన లేని.. నిర్లక్ష్యపు సమాధానాలు చెబుతూ వస్తున్నారట..
ఆర్టీసీ ఉద్యోగులతో పాటు అధికారుల సమన్వయ లోపం, నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.. ఏ బస్సు స్పెషల్ బస్సు అనేది.. ఏది రెగ్యులర్ బస్సు అని తెలియక.. గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. దీనిపై ఉన్నత అధికారులతో పాటు ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి ఈ స్పెషల్ చార్జీల దోపిడీకి అడ్డుకట్ట వేయాలని.. పండగ పూట సామాన్యులు ఆర్థిక భారం లేకుండా సంతోషంగా ప్రయాణించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు..
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