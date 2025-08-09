English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mulugu News: అయ్యో దేవుడా.!. పండగ పూట ఘోరం.. రాఖీ కట్టిన కాసేపటికే అక్క మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?

woman died after tie rakhi in mulugu: తన సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన తర్వాత భర్తతో కలిసి పద్మ అనేమహిళ బైక్ మీద ఇంటికి వెళ్తుంది. ఇంతలో ఒక్కసారిగా రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.  ఈ ఘటనలో స్పాట్ లోనే మహిళ దుర్మరణం చెందింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 9, 2025, 06:46 PM IST
  • ములుగులో ఘోరం..
  • రాఖీ కట్టి వెళ్తుండగా అక్కా దుర్మరణం..

Mulugu News: అయ్యో దేవుడా.!. పండగ పూట ఘోరం.. రాఖీ కట్టిన కాసేపటికే అక్క మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?

woman died in road accident in mulugu: దేశ మంతట కూడా రాఖీ పండగను అక్కాచెల్లెమ్మలు తమ సోదరులతో కలసి ఆనందోత్సావాల మధ్య జరుపుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో రాఖీ పండగ వేళ అందరి ఇళ్లు కూడా అక్కాచెల్లెమ్మలతో రాకలతో పండగ శోభను సంతరించుకున్నాయి. అంతే కాకుండా.. దేశమంతట రోడ్లన్ని బిజీగా ఉన్నాయి. దుకాణాలన్ని కూడా కొనుగోలు దారులతో కిక్కిరిసిపోయాయి.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రాఖీ పండగ అక్కాచెల్లెమ్మల ప్రేమానురాగాల బంధానికి గుర్తుగా జరుపుకుంటారు. అనాదీగా ఉద్యోగాల కోసం, చదువుల కోసం ఎక్కడున్న సరే.. రాఖీ రోజు తమ ఇంటికి అందరు చేరుకుంటారు. ఆ రోజంతా తమ వారితో ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రాఖీ వేళ ములుగు జిల్లాలో ఒక ఇంట్లో మాత్రం పెనువిషాదం సంభవించింది. ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

ములుగు జిల్లాలో పద్మ అనే మహిళ తన సోదరుడికి రాఖీ కడదామని తన భర్తతో కలిసి బైక్ మీద వెళ్లింది. రాఖీ కట్టింది. అక్కాతమ్ముళ్లు ఎంతో ఆనందంతో ఒకర్ని మరోకరు ప్రేమతో స్వీట్లు తిన్పించుకుని రాఖీని జరుపుకున్నారు.ఈ క్రమంలో రిటర్న్ లో మహిళ తన భర్తతో కలిసి ఇంటికి వెళ్తుండగా.. నాంపల్లి క్రాస్ వద్ద ఒక్కసారిగా రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. 

సదరు మహిళ.. కుదుపులతో ఎగిరి రోడ్డు మీద పడింది. దీంతో ఆమె తలకు బలమైన గాయం కావడంతో తీవ్ర రక్తస్రావం అయి అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందింది.  అప్పటిదాక.. రాఖీ కట్టి ఇంట్లో ఆనందాలు జరుపుకున్నా తమ అక్కా..  ఈ విధంగా తిరిగిరానిలోకాలకు వెళ్లిందని తెలిసి ఆ కుటుంబం గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.

Read more: Raksha Bandhan 2025: కట్టుకున్న రాఖీని జన్మాష్టమి వరకు తీయకూడదా..?.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?

ఈ ఘటనను చూసి అక్కడి వారంతా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఆ కుటుంబంతో పెనువిషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మొత్తంగా పండగ పూట మాత్రం ఈ ఘటన అందర్ని కలిచివేసేదిగా మారింది.

