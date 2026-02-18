Ramadan 2026: మహరాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంచలనం.. రంజాన్ వేళ ముస్లింలకు ఊహించని ఝలక్..

Maharashtra govt officially cancels 5 percent Muslim quota reservations: దేశ వ్యాప్తంగా ముస్లింలు పవిత్రమాసంను ఈరోజు నుంచి జరుపుకుంటున్నారు. సౌదీ అరేబియాలో నెలవంక కన్పించడంతో ఈరోజు నుంచి రంజాన్ పవిత్ర ఉపవాసాలను మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే ఆయా రాష్ట్రాలప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వ కార్యలయాల్లో, స్కూళ్లకు నమాజ్ నేపథ్యంలో తొందరగా వెళ్లేందుకు అవకాశం ఇచ్చాయి. ఈక్రమంలో ముస్లింలు ఈ మాసమంతా ఎంతో పవిత్రంగా ఉపవాసాలు చేస్తారు. సాయంత్రం పూట ఇఫ్టార్ లను జరుపుకుంటారు.అయితే.. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం రంజాన్ పండగవేళ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది.
గత దశాబ్ద కాలంగా చట్టపరమైన అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ఉద్యోగాలు, జాబ్ లలో ఉన్న 5 శాతం ముస్లిం రిజర్వేషన్లను మహారాష్ట్ర అధికారికంగా 5% రద్దు చేసింది.దీనిపై ఇప్పటికే కోర్టులలో పలు పిటిషన్ లు దాఖలయ్యాయి. ఈ అనిశ్చితినేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల దేశ వ్యాప్తంగా ముస్లిం సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.
2014లో ప్రవేశపెట్టిన అసలు కోటా ఎప్పుడూ చట్టంగా మార్చబడలేదని, చాలా కాలం పాటు న్యాయపరమైన అనిశ్చితిలో ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు ముస్లిం సమూహాలకు ప్రత్యేక వెనుకబడిన వర్గం-A కుల ధృవీకరణ పత్రాల జారీతో సహా అన్ని సంబంధిత పరిపాలనా ప్రక్రియలు రద్దు అవుతాయని మహారాష్ట్ర స్పష్టం చేసింది.
మహా సర్కారు మాత్రం ఈ చర్యను పరిపాలనా దిద్దుబాటుగా అభివర్ణిస్తుండగా, ప్రతిపక్ష పార్టీలు, మైనారిటీ నాయకులు దీనిని వివక్షతతో కూడినదని, రాజకీయ ప్రేరేపితమైనదంటూ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఇది మైనారిటీ సంక్షేమ నిబద్ధతలను దెబ్బతీస్తుందని ఆరోపించారు. మొత్తంగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై దేశ వ్యాప్తంగా రాజకీయా పార్టీలు తమదైన వాదనలు విన్పిస్తున్నాయి.
