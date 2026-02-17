English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ramadan 2026: రేపటి నుంచి పవిత్ర రంజాన్.. ఉద్యోగులకు, స్కూళ్లకు రేవంత్ సర్కారు ఊహించని శుభవార్త.. ఏమిటంటే..?

Ramadan 2026: రేపటి నుంచి పవిత్ర రంజాన్.. ఉద్యోగులకు, స్కూళ్లకు రేవంత్ సర్కారు ఊహించని శుభవార్త.. ఏమిటంటే..?

cm Revanth reddy good news govt offices amid Ramadan: రంజాన్ మాసం వేళ  కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో ఫిబ్రవరి 19 నుంచి మార్చి 20 వరకు ప్రత్యేకంగా సడలింపులు ఇస్తు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 17, 2026, 04:54 PM IST
  • స్కూళ్లకు రంజాన్ వేళ కీలక ఆదేశాలు..
  • హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న ముస్లిం ఉద్యోగులు..

Ramadan 2026: రేపటి నుంచి పవిత్ర రంజాన్.. ఉద్యోగులకు, స్కూళ్లకు రేవంత్ సర్కారు ఊహించని శుభవార్త.. ఏమిటంటే..?

Ramadan 2026 Telangana govt gives permission to Muslim Employees and schools: మన దేశంలో హిందువులు, ముస్లింలతో పాటు అన్ని మతస్తులు కలిసి ఉంటారు. భిన్నత్వంలో ఏకత్వంను పాటిస్తారు. అందరు ఒకరి మతాలను, పండగలను మరోకరు పరస్పరం గౌరవించుకుంటూ సోదరభావంతో ఉంటారు. ప్రభుత్వాలు కూడా మతాల మధ్య బేధాభిప్రాయాలు లేకుండా తరచుగా కొన్ని మినహయింపులు ఇస్తాయి.  అన్ని పండగలకు కూడా ఒకరి ఇంట్లోకి మరోకరు వెళ్తు ఎంతో ఆనందంతో  కలిసి మెలసి ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పవిత్రమైన రంజాన్ మాసం మొదలుకానుంది. ఈ ఏడాది 2026 రంజాన్ పుణ్య మాసం ఫిబ్రవరి 18 లేదా 19 తేదీల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఫిబ్రవరి 17న నెలవంక కన్పించడంను  బట్టి కచ్చితమైన తేదీని నిర్ణయిస్తారు.

ఉపవాస దీక్షలు, ప్రార్థనలు, దానధర్మాలతో ముస్లిం సోదరులు ఈ నెలను అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఇస్లాంలో రంజాన్ ఉపవాసం (సౌమ్),  షహాదా (విశ్వాసం), సలాత్ (నమాజ్), జకాత్ (దానం), హజ్ (యాత్ర) లను పవిత్రంగా భావిస్తారు.  అదే విధంగా ..  తెల్లవారుజామున సూర్యోదయానికి ముందే తీసుకునే ఆహారాన్ని 'సెహ్రీ' అని,  ఆ తర్వాత రోజంతా మంచి నీళ్లను కూడా మింగకుండా ఉంటారు. సూర్యాస్తమయం తర్వాత 'ఇఫ్తార్' విందుతో ఉపవాసాన్ని విరమిస్తారు. ఆతర్వాత సాముహిక ప్రార్థనలు చేస్తారు. తమ సంపాదనలో జకాత్ రూపంలో దాన ధర్మాలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగాలేని వారికి, చిన్న పిల్లలకు ఈ ఉపవాసం నుంచి మినహయింపు ఉంటుందని ముస్లిం మత పెద్దలు చెప్తారు.

అయితే పవిత్రమైన రంజాన్ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం  ముస్లిం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరోసారి శుభవార్త చెప్పింది. రంజాన్ నెలలో సాయంత్రం 4 గంటలకే ఆఫీసుల నుంచి వెళ్లేందుకు అనుమతినిచ్చింది. 2026 ఫిబ్రవరి 19 నుంచి మార్చి 20 వరకు ప్రత్యేక సడలింపు వర్తించనుందని తెలిపింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, టీచర్లు, కాంట్రాక్ట్, అవుట్‌సోర్సింగ్ సిబ్బందికి వర్తిస్తుందని వెల్లడించింది. పబ్లిక్ సెక్టార్, బోర్డులు, కార్పొరేషన్ల ఉద్యోగులకు సైతం అనుమతినిచ్చింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణ రావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

Read more: Harish rao: అధర్మం రాజ్యమేలుతున్నప్పుడు పుట్టినోడు కేసీఆర్.!. మాజీ సీఎం జన్మదినం వేళ హరీష్ రావు ఎమోషనల్ పోస్ట్..

రంజాన్ ప్రత్యేక వెసులుబాటు:

ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలు & డైట్ కళాశాలలు ఫిబ్రవరి 19 నుంచి మార్చి 20 వరకు టైమింగ్స్ లలో మార్పులు ఉండనున్నాయి. ఉదయం 8:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30 వరకు నడుస్తాయి.మార్చి 20 తర్వాత అదనపు తరగతులు నిర్వహణ  ఉంటుంది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

 

 

