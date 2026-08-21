/Telangana BJP: రేవంత్‌ రెడ్డి అమెరికా పర్యటన రద్దులో రాజకీయ కోణం లేదు: బీజేపీ

Revanth Reddy US Tour Cancel: అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లాల్సిన రేవంత్ రెడ్డి టూర్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేయడంతో తెలంగాణ తీవ్ర రాజకీయ వివాదం నెలకొంది. అతడి అమెరికా పర్యటన రద్దు విషయమై కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య విమర్శలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు వివరణ ఇచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డి అమెరికా పర్యటన రద్దు కావడం.. వారితోపాటు వెళ్లేవారికి పనులు చేసుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిందని వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్లోని బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో తెలంగాణ డాక్టర్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో భారీగా బీజేపీలో చేరికలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డి అమెరికా పర్యటనపై రాంచందర్ రావు స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ముఖ్యమంత్రులు లేదా మంత్రుల విదేశీ పర్యటనలకు విదేశాంగ శాఖ (MEA) నుండి నిబంధనల ప్రకారం క్లియరెన్స్ తీసుకోవడం సాధారణ పరిపాలనా ప్రక్రియ మాత్రమే. పర్యటన ఉద్దేశం, ఆహ్వానించిన సంస్థల వివరాలు, భద్రత, ప్రోటోకాల్, ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు వంటి అనేక అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాతే అనుమతులు ఉంటాయి' అని వివరించారు. 'విదేశాలకు వెళ్లేవారికి క్లియరెన్స్ ఉంటుంది. కార్యక్రమాలలో పాల్గొనే వ్యక్తుల హోదాను కూడా చూశాకే కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ అనుమతి ఉంటుంది' అని వెల్లడించారు.
'తరుణ్ గగోయ్ కూడా గతంలో అమెరికా పర్యటన కోసం అనుమతి ఇవ్వలేదు. అప్పుడు యూపీఏ ప్రభుత్వమే ఉంది' అని రాంచందర్ రావు వివరించారు. రేవంత్ రెడ్డి గతంలో వెళ్లినప్పుడు ఆపలేదు కదా అని గుర్తుచేశారు. 'ఇది ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే అనుమతి ఇవ్వలేదు. అంతేకానీ దీనిలో ఎటువంటి రాజకీయకోణం లేదు' అని స్పష్టం చేశారు. నీట్ విద్యార్థులు తనను కలవడంతో వారితో రాంచందర్ మాట్లాడారు.
ముఖ్యమంత్రులు లేదా మంత్రుల విదేశీ పర్యటనలకు విదేశాంగ శాఖ (MEA) నుండి నిబంధనల ప్రకారం క్లియరెన్స్ తీసుకోవడం సాధారణ పరిపాలనా ప్రక్రియ మాత్రమే. పర్యటన ఉద్దేశం, ఆహ్వానించిన సంస్థల వివరాలు, భద్రత, ప్రోటోకాల్, ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు వంటి అనేక అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాతే అనుమతులు ఉంటాయి.… pic.twitter.com/fFlvPyI8nd
'స్టూడెంట్స్ వద్ద అదనంగా ఫీజు వసూలు చేశారో వాళ్లకు తిరిగి ఇచ్చివేయాలని హై కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. అదనంగా ఫీజు వసూలు చేసిన కాలేజీల నుంచి పేరెంట్స్కు తిరిగి ఇప్పించాలని నన్ను కోరారు' అని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా తనను కలిసిన నీట్ విద్యార్థుల తల్లితండ్రులతో మాట్లాడి వారికి న్యాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. 'ఎన్ఎంసీ, టీఏఎఫ్ఆర్సీ నిబంధన ప్రకారం నాలుగున్నరేళ్లకే ఫీజు తీసుకోవాలి. కానీ ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఇంటర్న్షిప్ ఏడాదికి కూడా ఫీజు వసూలు చేస్తున్నాయి' అని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు వాపోయారు.
'ఫీజు కట్టని విద్యార్థులను క్లాసులకు రానివ్వకపోవడం, బయోమెట్రిక్ హాజరు బ్లాక్ చేయడం, హాల్ టికెట్లు ఆపడం చేస్తున్నారు. ఇంటర్న్షిప్ విద్యార్థులకు ఇవ్వాల్సిన స్టైఫండ్ ఇవ్వడం లేదు' అని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు బీజేపీ అధ్యక్షుడికి మొరపెట్టుకున్నారు. అదనంగా వసూలు చేసిన ఫీజు వెనక్కి ఇవ్వాలని, స్టైపెండ్ నిబంధనల ప్రకారం ఇవ్వాలని, రూల్స్ ఉల్లంఘించిన కాలేజీలపై చర్యలు తీసుకునేలా చూడాలని కోరారు. బాధిత విద్యార్థులకు బీజేపీ అండగా ఉంటుందని.. ఈ అంశంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేస్తామని రాంచందర్ రావు హామీ ఇచ్చారు.