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Telangana BJP: రేవంత్‌ రెడ్డి అమెరికా పర్యటన రద్దులో రాజకీయ కోణం లేదు: బీజేపీ

Ramchander Rao Statement On Revanth Reddy US Tour Cancel: విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లిన రేవంత్‌ రెడ్డికి సంబంధించిన అమెరికా పర్యటన రద్దు వెనుకాల ఎలాంటి రాజకీయ కోణం లేదని తెలంగాణ బీజేపీ స్పష్టం చేసింది. గతంలో రేవంత్‌ రెడ్డి అమెరికా పర్యటన జరిగింది కదా? అని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్‌ రావు గుర్తుచేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 21, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:22 PM IST
Telangana BJP: రేవంత్‌ రెడ్డి అమెరికా పర్యటన రద్దులో రాజకీయ కోణం లేదు: బీజేపీ
Image Credit: Ramchander Rao

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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