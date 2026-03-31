English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Indiramma Illu: రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. వారందరికీ భూకంపాలను తట్టుకునే టెక్నాలజీతో రెడీమేడ్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు

Indiramma Illu: రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. వారందరికీ భూకంపాలను తట్టుకునే టెక్నాలజీతో రెడీమేడ్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు

Indiramma Illu: తెలంగాణలోని రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పంపిణీ చేస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రెడీమేడ్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుంది. వరంగల్‌లో ఏర్పాటు చేయబోతున్న కాకతీయ మెగా టెక్స్‌టైల్ పార్క్ నిర్మాణానికి భూములిచ్చిన రైతులకు.. ఈ రెడీమేడ్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించి ఇచ్చేందుకు జిల్లా అధికారులు రెడీ అవుతున్నారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 31, 2026, 05:42 PM IST

Trending Photos

Indiramma Illu: రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. వారందరికీ భూకంపాలను తట్టుకునే టెక్నాలజీతో రెడీమేడ్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు

Readymade Indiramma Illu: తెలంగాణలోని రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పంపిణీ చేస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రెడీమేడ్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుంది. వరంగల్‌లో ఏర్పాటు చేయబోతున్న కాకతీయ మెగా టెక్స్‌టైల్ పార్క్ నిర్మాణానికి భూములిచ్చిన రైతులకు ఈ రెడీమేడ్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించి ఇచ్చేందుకు జిల్లా అధికారులు రెడీ అవుతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ టెక్స్‌టైల్ పార్క్ కోసం వరంగల్‌లోని సంగెం, గీసుగొండ మండలాల పరిధిలో మొత్తం 1,250 ఎకరాల భూమిని సేకరించింది. ఈ క్రమంలో 863 మంది నిర్వాసితులకు పార్క్ దగ్గర్లోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కేటాయించనుంది. అలానే రెండేళ్లలో ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామని ప్రభుత్వం మాటిచ్చింది. 

కాకతీయ మెగా టెక్స్‌టైల్ పార్క్ ప్రారంభించే సమయానికి భూములు కోల్పోయిన రైతులకు న్యాయం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో జిల్లా అధికారులు.. రైతుల కోసం రాజీవ్‌గాంధీ టౌన్‌షిప్ పేరుతో కొత్త ఊరు ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయించారు. ఈ క్రమంలో రూ. 10.10 కోట్లతో తొలి దశ మౌలిక వసతుల కల్పనకు శ్రీకారం చుట్టారు.

ఈ ఊరిలో మంచినీటి సౌకర్యం, అంతర్గత రోడ్లు, డ్రైనేజీల నిర్మాణం, విద్యుత్ కనెక్షన్ వంటి సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు. వీటితో పాటు.. ఈ గ్రామంలో ప్రైమరీ స్కూల్, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంతో పాటు.. కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణానికి ముందుకొచ్చారు. రాబోయే రోజుల్లో కొత్త గ్రామపంచాయతీగా అభివృద్ధి చేసే పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. తక్కువ సమయంలో రెడీమేడ్ ఇళ్ల నిర్మాణం జరిగేలా అడుగులు వేస్తోంది. భూకంపాలను తట్టుకునే స్థాయిలో వీటి నిర్మాణం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Readymade Indiramma IlluIndiramma IlluCM Revanth ReddyKakatiya Mega Textile ParkWarangal

Trending News