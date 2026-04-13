Renuka Chowdhury: పరుగెత్తే యాత్రలు చేసిన మాకు ధోకాలేదు.. కేటీఆర్ పై ఎంపీ రేణుకా చౌదరీ ఖతర్నక్ పంచ్ లు..

Renuka Chowdhury satirical comments on brs ktr over padayatra: తెలంగాణ రాజకీయాలు చాలా ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఇటీవల బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ గా పార్టీ పేరు మార్చాక చాలా నష్టపోయామన్నారు. దీనిపై అంతర్గతంగా చర్చలుజరుగుతున్నాయన్నారు. అంతేకాకుండా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 2027 లో పాదయాత్ర చేస్తానని అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన అరాచకాల్ని ప్రజల ముందుంచుతామన్నారు. ఆరు గ్యారంటీలపై నిలదీస్తునే ఉంటామన్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ లోకి మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి వస్తుండటంతో క్యాడర్ ఫుల్ జోష్ గా ఉంది. ఏప్రిల్ 20 జగిత్యాలలో సమావేశంను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభకు కేసీఆర్ రానున్నారు. ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ చేసిన పాదయాత్ర ప్రకటనపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ రేణుకా చౌదరీ రియాక్ట్ అయ్యారు. దీనిపై చాలా కేటీఆర్ ను ఏకీపారేశారు.
కేటీఆర్ పాదయాత్ర చేస్తే ఆయన ఆరోగ్యానికి మంచిదేనని అన్నారు. అంతే కాకుండా పాదయాత్రే కాదు, పరిగెత్తే యాత్రలు చేసినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చే నష్టమేమీ లేదని పంచ్ లు వేశారు. గత పదేళ్లలో కేసీఆర్ కుటుంబం తెలంగాణను అడ్డగోలుగా దోచుకుందని తీవ్రస్థాయిలో ఏకీపారేశారు. తెలంగాణను అప్పులకూపంగా మార్చారన్నారు.
ఈనేపథ్యంలో భద్రాచలం ఆలయ భూముల అంశంపై కూడా రేణుకా చౌదరి మాట్లాడారు. ఏపీలో విలీనమైన ఐదు పంచాయతీల్లోనే ఈ ఆలయ భూములు ఉన్నాయని, వాటిని తిరిగి తెలంగాణలో కలపాలన్నారు. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి ఈ సమస్యను సామరస్యంగా పరిష్కరించాలని ఆమె కోరారు.
Read more: Minister Seethakka: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. కేసీఆర్కు మంత్రి సీతక్క లీగల్ నోటీసులు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
ఈ క్రమంలో ఎంపీ రేణుకా చౌదరీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. మరోవైపు ఇటీవల రేణుకా చౌదరీ రాజ్యసభలో.. అమరావతిని ఉద్దేశించి తాను చేసిన ‘కమరావతి’ వ్యాఖ్యలు రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే. గతంలో జగన్ అమరావతిని వ్యంగ్యంగా 'కమరావతి' అని పిలిచారన్నారు. నేను కేవలం ఆయన అన్న మాటలనే సభలో గుర్తు చేశాను తప్ప, నా సొంతంగా అన్నవి కావని కాంగ్రెస్ ఫైర్ బ్రాండ్ ఎంపీ రేణుకా చౌదరీ మరోసారి స్పష్టం చేశారు.
