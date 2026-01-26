Brs ktr fires on cm revanth reddy and Rahul Gandhi: తెలంగాణలో రాజకీయాలు చాలా రసవత్తరంగా మారాయి. రోజుకో అంశంతో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంపై పెద్ద దుమారం చెలరేగింది.ఆ తర్వాత బొగ్గుగనుల స్కామ్ తెరమీదకు వచ్చింది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ సీఎం రేవంత్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశాయి. ఇదంతా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటూ కొట్టిపారేశాయి. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ రిపబ్లిక్ డే రోజు కూడా కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు.
రాహుల్ గాంధీ తుక్కుగూడలో న్యాయ్ పత్ర అని విడుదల చేశాడు
అందులో ఒక పార్టీలో గెలిచి మరో పార్టీలోకి చేరితే వారిని పదవి నుండి తొలగిస్తామని అన్నాడు
కానీ ఇప్పుడు నడుస్తున్న ద్వంద్వ వైఖరికి దానిని అన్యాయ్ పత్ర అని అనాలి - కేటీఆర్ https://t.co/knsRGJFK64 pic.twitter.com/ZRvDruIB9R
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) January 26, 2026
ఇటీవల పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలకు స్పీకర్ క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంపై కేటీఆర్ మరోసారి ఫైర్ అయ్యారు. ఎమ్మెల్యేలు స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ కండువాలు కప్పుకుని ఫోటోలు దిగి పబ్లిక్ ప్లాట్ ఫామ్ లలో కన్పిస్తున్న కూడా స్పీకర్ స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవని అనడం దారుణమన్నారు. అదే విధంగా కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీపై కూడా మండిపడ్డారు.
రాహుల్ గాంధీ గతంలో తుక్కుగూడలో న్యాయ్ పత్ర అని విడుదల చేశారని గుర్తు చేశారు. దానిలో ఆయన వెనకాల ఇద్దరు , ముగ్గురు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారని అన్నారు. కాంగ్రెస్ డబుల్ స్టాండెడ్స్ కు ఇంత కన్నా ఇంకా ఏం ప్రూఫ్ లు కావాలన్నారు. ఇది కాంగ్రెస్ న్యాయ్ పత్ర కాదు.. అన్యాయ్ పత్ర అని కేటీఆర్ అభివర్ణించారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ తీరును మరోసారి కేటీఆర్ తూర్పారబట్టారు.
మరోవైపు తెలంగాణ భవన్ లో.. బీజేపీ నుండి బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి చేరికలుజరిగాయి. అనేక మంది కార్యకర్తలు , నేతలు కేటీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. వీరిలో చేవెళ్ల బీజేపీ మాజీ ఎంపీపీ విజయ భాస్కర్ రెడ్డి కూడా ఉన్నారు. మరోవైపు కేటీఆర్ , గులాబీ నేతలు రేపు తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ కలవనున్నారు. సింగరేణి కుంభకోణంపై వివరాలు గవర్నర్కు అందజేయనున్న కేటీఆర్, నేతలు అందజేయనున్నారు.
అదే విధంగా.. సింగరేణి కుంభకోణంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, ఇతర మంత్రుల పాత్రపై ఫిర్యాదు చేయనున్నారు. అనేక అక్రమాలపై సాక్ష్యాధారాలతో కూడిన నివేదిక ఇవ్వనున్నట్లు బీఆర్ఎస్ నేతలు వెల్లడించారు. మరోవైపు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ ప్రజలు గట్టిగా బుద్ది చెప్పాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీని బొంద పెట్టాలని రాష్ట్ర ప్రజలకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
