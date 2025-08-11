English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Employees Protest: రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై భారీ పోరాటం

Retired Employees Big Decision For His Demands Against Telangana Govt: ప్రభుత్వ సేవలను ప్రజలకు అందించడంతోపాటు ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా పోరాడాల్సి వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 11, 2025, 08:38 PM IST

Trending Photos

Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;డబుల్&#039; జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
7
Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'డబుల్' జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!
5
today Horoscope
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
Employees Protest: రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై భారీ పోరాటం

Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై మాజీ ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. కరువు భత్యం, వేతనాల పెరుగుదల, పీఆర్‌సీ, పెండింగ్‌ బిల్లులు వంటి తదితర ఆర్థిక, ఆర్థికేతర సమస్యలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికితోడు ఒకటో తేదీన వేతనాలు రాకపోవడంతో ఉద్యోగుల్లో అసంతృప్తి తీవ్రస్థాయిలో రగులుతోంది. చర్చలు, కమిటీలతో కాలయాపన చేస్తున్న రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులు పోరాటం ప్రకటించారు. రేవంత్‌ రెడ్డి నిర్లక్ష్యానికి వ్యతిరేకంగా పోరుబాట పట్టారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Prabhas Marriage: ప్రభాస్ పెళ్లిపై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. హీరో పెద్దమ్మ శ్యామలాదేవి కీలక ప్రకటన

తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ పింఛన్‌దారుల జేఏసీ సోమవారం హైదరాబాద్‌లోని ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ వద్ద భారీ ఎత్తున ధర్నా చేపట్టారు. ఈ మహా ధర్నా కార్యక్రమానికి ఉమ్మడి జిల్లాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున పింఛన్‌దారులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ధర్నాలో ప్రభుత్వం చేస్తున్న మోసాలు.. తాము సాధించుకోవాల్సిన డిమాండ్లు, పరిష్కారాలపై రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులు చర్చించారు. అనంతరం తెలంగాణ, జిల్లా గ్రంథాలయాల పింఛన్‌దారుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దేవేందర్ మాట్లాడారు.

Also Read: Tubata Restaurant: ఢిల్లీలో రెస్టారెంట్ నిర్వాకం.. సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించారని నో ఫుడ్

30 సంవత్సరాల నుంచి తమకు జీరో వన్.. జీరో పార్టీ కింద వేతనాలు, పింఛన్‌లు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నట్లు పింఛన్‌దారుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దేవేందర్ తెలిపారు. హెల్త్‌కార్డులు వెంటనే మంజూరు చేసి తమ ప్రాణాలు కాపాడతామని చెప్పారు. తమ సమస్యలు ప్రభుత్వం వద్దకు వెళ్తున్నా.. ఎవరో ఒక్కరు అడ్డుపుల్ల వేసి తమ జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారని వివరించారు. గ్రాంటీన్ 7 కింద తమకు 2 నెలల కోలేకపోతే మూడు నెలలలో ఒక్కసారి వేతనాలు, పింఛన్‌ ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

Also Read: Hyderabad Mayor: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు జీహెచ్ఎంసీ అలర్ట్‌.. రేపు ప్రజలు బయటకు రావొద్దు

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండలో 3 నెలల నుంచి పెన్షన్ రావడం లేదు. ఈ బాధతో ఒక్క వృద్ధ పెన్షనర్ చనిపోయా. తెల్ల రేషన్ కార్డుకు 10 లక్షలు ఆరోగ్య బీమా ఉంటే మేము ఒక్క రూపాయి లేదు. మాకు అసలు హెల్త్‌కార్డ్ లేదు. మేము 35 ఏళ్లు సర్వీస్ చేసినందుకు మాకు శిక్ష నా అని ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నారు. వెంటనే మా డిమాండ్ల తీర్చి మాకు సహాయం చేయాలి' అని కోరారు.

బ్యాంకు మాజీ ఉద్యోగుల ధర్నా
ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ పింఛన్‌దారుల రిటైర్డ్ కాన్ఫడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్క్‌ వద్ద తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల బ్యాంకు మాజీ ఉద్యోగుల ఆందోళన చేపట్టారు. పదవీ విరమణ పొందిన నాటి నుంచి బ్యాంకు విశ్రాంత ఉద్యోగుల పింఛన్ పెంచకపోవడం విచారకరం అని. విశ్రాంత ఉద్యోగుల సమస్యలపై ఏర్పాటు చేసిన కమిటీలో విశ్రాంతి ఉద్యోగులే లేరు. బ్యాంకు విశ్రాంత ఉద్యోగులకు ఆరోగ్య ప్రీమియం ప్రభుత్వం చెల్లించాలి. 2001 నుంచి పదవీవిరమణ పొందిన విశ్రాంత ఉద్యోగులు మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ఆ పింఛన్‌ పెంచి ఇవ్వాలి. ప్రజాప్రతినిధులు పదవీవిరమణ వారికి పింఛన్లు ఇస్తా. కానీ బ్యాంకు విశ్రాంత మాజీ ఉద్యోగులకు పెన్షన్ ఇవ్వరా' అని ప్రశ్నించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

Retired EmployeesBank employeesMassive DharnaHyderabadindira park

Trending News