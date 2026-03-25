Harish Rao: 'తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా రేవంత్ రెడ్డి మళ్లీ సీఎం కాడు': హరీశ్ రావు

Harish Rao vs Revanth Reddy: తలకిందకు పెట్టి కాళ్లు పైకి పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి తపస్సు చేసినా.. మళ్లీ వచ్చేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వమే.. ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది కేసీఆర్' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. రేవంత్ రెడ్డి మళ్లీ సీఎం కావడం కలే అని తెలిపారు. సిద్దిపేటలో ఎవరో ఎందుకు? రేవంత్ రెడ్డే తనపై పోటీకి దిగాలని సవాల్ చేశారు. డీలిమిటేషన్ ఎప్పుడో జరగాలి. సీట్లు పెరిగి.. మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు జరిగితే స్వాగతిస్తాం' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు తెలిపారు.
Also Read: Jeevan Reddy: కాంగ్రెస్ పార్టీకి జీవన్ రెడ్డి రాజీనామా.. రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు
అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా బుధవారం మీడియాతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు చిట్చాట్ చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల కోసం అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ అని గుర్తుచేశారు. నిరుద్యోగులను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వంచించిందని అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాధానంతోనే తేటతెల్లమైందని తెలిపారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనారిటీలకు అతితక్కువ నిధులు అంటే 2 శాతం నిధులు ఖర్చు పెట్టిన కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎలా గెలుస్తుంది? అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. బడ్జెట్ అన్ని వర్గాలను నిరాశ పరిచింది. గ్యారంటీలను తుంగలో తొక్కింది కనుకే బడ్జెట్ పేపర్లు చించేశాo. చెవిలో పూలు పెట్టుకుని నిరసన తెలిపాం' అని వివరించారు. రేవంత్ రెడ్డికి మాటలు ఎక్కువ చేతలు తక్కువ అని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విమర్శించారు.
Also Read: YS Jagan: ఇక రోజూ చంద్రబాబుకు సినిమా చూపిస్తా..! పాదయాత్రపై వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రకటన
'ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేసి ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీని అభినందించే వాళ్లం కదా. ఇంకో వారం పాటు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలను పొడిగించాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేస్తోంది. అన్ని అంశాలపై చర్చ జరగాలంటే మరో వారం పాటు అసెంబ్లీ జరగాలి. సభ జరుగుతున్న తీరు అస్సలు బాలేదు. ఈరోజు రెండు ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు చర్చకు రాకుండా చేశారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఎన్ని ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారని కేటీఆర్ అడిగిన ప్రశ్నకు, 16 నోటిఫికేషన్లు, 16,978 ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పిందని వెల్లడించారు.
Also Read: Petrol Shortage: తెలంగాణలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక ప్రకటన
'కేసీఆర్ హయాంలో ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు 50,785 మందికి నియామక పత్రాలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్లు చెప్పుకుంటుంది. ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులను దగా చేసింది, నిరుద్యోగులను మోసం చేసింది. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు విమర్శించారు. 98 శాతం బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ నిధులు పక్కదారి మళ్లించారని ఆరోపించారు. బీసీ, ఎస్సీ , ఎస్టీలకు కేటాయించిన నిధులను 2 శాతం మాత్రమే ఈ ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసిందని వెల్లడించారు.
అసెంబ్లీ నడిపించడంలో రేవంత్ రెడ్డి పూర్తిగా విఫలమయ్యాడని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. 'అసెంబ్లీ సభా నియమాలను పూర్తిగా తుంగలో తొక్కుతున్నారు. చనిపోయిన విద్యుత్ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు చెక్ ఇచ్చేందుకు 3 గంటలు సభను వాయిదా వేశారు. రోజు జీరో అవర్ తీసుకుంటామని చెప్పి, రెండు రోజుల నుంచి జీరో అవర్ తీసుకోవడం లేదు' వివరించారు.
'తల కింద పెట్టి కాలు పైకి పెట్టిన రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి ముఖ్యమంత్రి కాలేడు. ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగినా గెలిచేది బీఆర్ఎస్, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. దక్షిణ భారతదేశానికి కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన గ్రాంట్స్ తక్కువగా వస్తున్నాయి. చిన్నచూపు ఉంది. ఇదే విషయాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొదటి నుంచి చెప్తూనే ఉంది. అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు పెరిగితే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి లాభమే' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు.
