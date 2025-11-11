English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jubilee Hills by poll: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో ఆఖరి ఓటు వరకు అలర్ట్.. మంత్రులకు రేవంత్ దిశా నిర్దేశం..

Jubilee Hills by poll: జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నికలో పోలింగ్​ వద్ద చివరి ఓటు పడేవరకూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కాంగ్రెస్​ నిర్ణయించింది. ప్రతి ఇంటి నుంచీ ఓటర్లు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు వెళ్లి, తిరిగి ఇళ్లకు చేరేలా పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా పార్టీ నేతలకు అప్పగించింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 11, 2025, 03:10 PM IST

Jubilee Hills by poll: జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికను చాలా  ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న అధికారంలో ఉన్న పార్టీ, కచ్చితంగా విజయం సాధించేందుకు చివరి వ్యూహాల అమలును ప్రారంభించింది.హైదరాబాద్​ పరిధిలో 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్​ ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేదు. ఆ తర్వాత జరిగిన ఉప ఎన్నికలో కంటోన్మెంట్​ అసెంబ్లీ సీటును బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంది. ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్​ విజయంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. మంగళవారం జరిగే పోలింగ్​ సమయంలో పార్టీపరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సోమవారం ఉదయం తన నివాసంలో మంత్రులతో సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి అల్పాహార విందు సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. డివిజన్ల వారీగా ప్రచారం నిర్వహించిన విధానం, ఓటర్ల స్పందన, పార్టీకి సానుకూల అంశాలపై ఈ సందర్భంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై విస్తృత ప్రచారం చేశామని మంత్రులు వివరించినట్లు తెలుస్తోంది.

పోలింగ్​ సందర్భంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు.. అలాగే ఏయే డివిజన్లలో ఓటింగ్​ సరళి ఎలా ఉంటుందో ప్రచార బాధ్యతలు నిర్వహించిన మంత్రులు సీఎంకు చెప్పినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. పోలింగ్​ సందర్భంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వారికి రేవంత్​ రెడ్డి పలు సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం. ఓటర్లను ఇంటి నుంచి పోలింగ్​ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లి, తిరిగి వచ్చే సమయంలోనూ నేతలు దగ్గరుండి పర్యవేక్షించాలని పార్టీ నిర్ణయించినట్లు నేతలు తెలిపారు. .

కొందరు ఓటర్లు పోలింగ్​ రోజు సెలవు ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఓటు వేయడానికి ముందుకు రారని, వారిని పోలింగ్​ కేంద్రం వరకూ తీసుకెళ్లడాన్ని సవాలుగా తీసుకుని పని చేయాలని నేతలకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారని సమాచారం. ఓటర్లు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లేందుకు వాహనాల వినియోగంపైనా దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయించారని తెలిసింది. ప్రధానంగా వృద్ధులకు, దివ్యాంగులకు, నడవలేని వారికి కార్యకర్తలు సాయపడాలని నిర్ణయించారు.

ఈ ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్​ వెలువడినప్పటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి సీరియస్​ గా  తీసుకున్నారు. ఒక్కో డివిజన్​కు ఇద్దరు చొప్పున మంత్రులకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా రోడ్​ షోలు, కార్నర్​ మీటింగ్​లు నిర్వహించారు. జూమ్​ మీటింగ్​లు, సమీక్షలతో రేవంత్​రెడ్డి, మీనాక్షి నటరాజన్​, మహేశ్​కుమార్​ గౌడ్​ ఎప్పటికప్పుడు నేతలను అప్రమత్తం చేశారు. క్షేత్రస్థాయి సర్వేల నివేదికలను మంత్రులకు అందించి కీలక సూచనలు చేశారు. ఎవరైనా, ఎక్కడైనా వెనకబడినట్లు తేలినచోట పుంజుకోవడానికి వ్యూహరచన చేశారు. పోలింగ్​ ముగిసేవరకూ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు పార్టీ నేతలు తెలిపారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Revanth Reddy alert to ministersRevanth ReddyJubilee Hills by PollJubilee Hills By Poll 2025Congress Vs BRS

