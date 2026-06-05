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Palamuru Projects: పాలమూరులో ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తాం.. లేకుంటే చరిత్ర క్షమించదు: రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy Announces We Will Complete All Palamuru Pending Projects: సొంత జిల్లా పాలమూరు పర్యటనలో ప్రాజెక్టుల పరిశీలన చేస్తున్న రేవంత్‌ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు. పెండింగ్‌ ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేస్తామని.. లేకుంటే తనను చరిత్ర క్షమించదని పేర్కొన్నారు. పాలమూరు ఎత్తిపోత పథకాన్ని పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 05, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:16 PM IST
Palamuru Projects: పాలమూరులో ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తాం.. లేకుంటే చరిత్ర క్షమించదు: రేవంత్ రెడ్డి
Image Credit: Revanth Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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