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Hyderabad: రెండోసారి మాదే అధికారం.. 117 సీట్లు గెలవబోతున్నాం: రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy Announces We Will Win 117 MLA Seats: తాము రెండోసారి గెలవబోతున్నట్లు.. రెండోసారి 117 సీట్లు సాధిస్తున్నట్లు రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రకటించారు. కేసీఆర్‌ది దొరల న్యాయం.. తమది సామాజిక న్యాయం అని వివరించారు. తాము నిరంతరం ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నట్లు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 18, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:27 PM IST
Hyderabad: రెండోసారి మాదే అధికారం.. 117 సీట్లు గెలవబోతున్నాం: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Sardar Sarvai Papanna Goud

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: రెండోసారి మాదే అధికారం.. 117 సీట్లు గెలవబోతున్నాం: రేవంత్‌ రెడ్డి
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