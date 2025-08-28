Revanth Reddy: విమర్శలు వచ్చినా వెనక్కి తగ్గని రేవంత్‌ రెడ్డి.. క్రీడలపై సమీక్ష

Telangana Sports Hub: తెలంగాణలో ఒక వైపు తీవ్ర భయాందోళన పరిస్థితులు నెలకొనగా మరోవైపు రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం వాటిపై సమీక్ష చేయకుండా క్రీడలపై సమీక్ష చేయడం తీవ్ర రాజకీయం దుమారం రేపుతోంది. విమర్శలు వచ్చినా వెనక్కి తగ్గకుండా క్రీడలపై సమీక్ష చేసి కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్రపంచానికి హైదరాబాద్ వేదిక కావాలి.. క్రీడా సంస్కృతిని పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తామని ప్రకటించారు. క్రీడా పోటీలు, సబ్ కమిటీల ఏర్పాటుపై తీర్మానాలు చేశారు.
తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ హబ్ బోర్డు మొదటి సమావేశం హైదరాబాద్లోని రేవంత్ రెడ్డి నివాసంలో గురువారం జరగ్గా.. కపిల్ దేవ్, అభినవ్ బింద్రా, వీతా ధానీ, పుల్లెల గోపీచంద్, ఉపాసన కొణిదెల, డాక్టర్ సంజీవ్ గోయెంకా, చింతా శశిధర్, బియ్యాల పాపారావు, బైచుంగ్ భూటియా, రవికాంత్ రెడ్డి తదితరులతో సమావేశమై చర్చించారు. అనంతరం రేవంత రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రీడా విధానం, క్రీడల ప్రోత్సాహం విషయంలో హైదరాబాద్ గురించి మాట్లాడుకోవాలని సూచించారు. క్రీడా ప్రపంచానికి హైదరాబాద్ వేదికగా మారాలని అభిలషించారు. తెలంగాణలో క్రీడా సంస్కృతి రావాలని.. క్రీడా రంగం ప్రోత్సాహానికి భారీగా బడ్జెట్ పెంచామని వివరించారు.
జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించిన క్రీడాకారులకు ప్రోత్సాహాకాలు ఇవ్వడంతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించామని సీఎం గుర్తుచేశారు. యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేశామని.. హైదరాబాద్తోపాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున స్టేడియాలు, అధునాతన పరికరాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడంతో పాటు క్రీడా రంగంలో తెలంగాణను అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు బోర్డు తగిన కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని సూచించారు.
తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ హబ్ తీర్మానాలు
==> ఖేలో ఇండియా, కామన్ వెల్త్, ఒలింపిక్స్ ఇలా ఏ పోటీలు నిర్వహించినా వాటిలో తెలంగాణకు అవకాశం కల్పించాలని తీర్మానం
==> రాష్ట్రంలో స్టేడియాల నిర్వహణ, వసతులు మెరుగుపర్చడం, కోచ్లు, ట్రైనర్లకు శిక్షణ, క్రీడా పాలసీలో వివిధ అంశాలపై ప్రణాళిక రూపకల్పన, అమలుకు సబ్ కమిటీల ఏర్పాటుకు బోర్డు తీర్మానాలకు ఆమోదం
