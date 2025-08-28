English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Revanth Reddy: విమర్శలు వచ్చినా వెనక్కి తగ్గని రేవంత్‌ రెడ్డి.. క్రీడలపై సమీక్ష

Revanth Reddy Reviewed On Sports Hub: ఒకవైపు కుంభవృష్టితో రాష్ట్రంలోని జిల్లాలు అతలాకుతలం అవుతుంటే.. రేవంత్‌ రెడ్డి మాత్రం క్రీడా శాఖను ముందర వేసుకుని సమీక్ష చేశారు. విమర్శలు వచ్చినా కూడా వెనక్కి తగ్గకుండా క్రీడా శాఖపై సమీక్ష చేసి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 28, 2025, 07:57 PM IST

Trending Photos

Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
5
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
6
Bank Holiday August 28
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Revanth Reddy: విమర్శలు వచ్చినా వెనక్కి తగ్గని రేవంత్‌ రెడ్డి.. క్రీడలపై సమీక్ష

Telangana Sports Hub: తెలంగాణలో ఒక వైపు తీవ్ర భయాందోళన పరిస్థితులు నెలకొనగా మరోవైపు రేవంత్‌ రెడ్డి మాత్రం వాటిపై సమీక్ష చేయకుండా క్రీడలపై సమీక్ష చేయడం తీవ్ర రాజకీయం దుమారం రేపుతోంది. విమర్శలు వచ్చినా వెనక్కి తగ్గకుండా క్రీడలపై సమీక్ష చేసి కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్ర‌పంచానికి హైద‌రాబాద్ వేదిక కావాలి.. క్రీడా సంస్కృతిని పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తామని ప్రకటించారు. క్రీడా పోటీలు, స‌బ్ క‌మిటీల ఏర్పాటుపై తీర్మానాలు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Schools Holiday: బిగ్‌ బ్రేకింగ్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూల్స్‌, కాలేజ్‌లకు సెలవు!

తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ హ‌బ్ బోర్డు మొద‌టి స‌మావేశం హైద‌రాబాద్‌లోని రేవంత్‌ రెడ్డి నివాసంలో గురువారం జ‌రగ్గా.. క‌పిల్ దేవ్, అభిన‌వ్ బింద్రా, వీతా ధానీ, పుల్లెల గోపీచంద్, ఉపాస‌న కొణిదెల, డాక్ట‌ర్ సంజీవ్ గోయెంకా, చింతా శ‌శిధ‌ర్, బియ్యాల పాపారావు, బైచుంగ్ భూటియా, రవికాంత్ రెడ్డి తదితరులతో సమావేశమై చర్చించారు. అనంతరం రేవంత రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. జాతీయ‌, అంత‌ర్జాతీయ స్థాయిలో క్రీడా విధానం, క్రీడ‌ల ప్రోత్సాహం  విష‌యంలో హైద‌రాబాద్ గురించి మాట్లాడుకోవాల‌ని సూచించారు. క్రీడా ప్ర‌పంచానికి హైద‌రాబాద్ వేదిక‌గా మారాల‌ని అభిలషించారు. తెలంగాణలో క్రీడా సంస్కృతి రావాల‌ని.. క్రీడా రంగం ప్రోత్సాహానికి భారీగా బ‌డ్జెట్ పెంచామ‌ని వివ‌రించారు.

Also Read: Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో అన్నీ స్కూల్స్‌, కళాశాలలకు హలీడే.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

జాతీయ‌, అంత‌ర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించిన క్రీడాకారుల‌కు ప్రోత్సాహాకాలు ఇవ్వ‌డంతో పాటు ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగాలు క‌ల్పించామ‌ని సీఎం గుర్తుచేశారు. యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేశామని.. హైద‌రాబాద్‌తోపాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున స్టేడియాలు, అధునాత‌న ప‌రిక‌రాలను స‌ద్వినియోగం చేసుకోవ‌డంతో పాటు క్రీడా రంగంలో తెలంగాణ‌ను అగ్ర‌గామిగా నిలిపేందుకు బోర్డు త‌గిన కార్యాచ‌ర‌ణ ప్ర‌ణాళిక రూపొందించాల‌ని సూచించారు.

Also Read: Pro Kabaddi League: రేపటి నుంచే కబడ్డీ పండుగ.. పీకేఎల్‌ 12వ సీజన్‌ ఫుల్‌ షెడ్యూల్‌ ఇదే!

తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ హ‌బ్ తీర్మానాలు
==> ఖేలో ఇండియా, కామ‌న్ వెల్త్‌, ఒలింపిక్స్ ఇలా ఏ పోటీలు నిర్వ‌హించినా వాటిలో తెలంగాణ‌కు అవ‌కాశం క‌ల్పించాల‌ని తీర్మానం
==> రాష్ట్రంలో స్టేడియాల నిర్వ‌హ‌ణ‌, వ‌స‌తులు మెరుగుప‌ర్చ‌డం, కోచ్‌లు, ట్రైన‌ర్‌ల‌కు శిక్ష‌ణ‌, క్రీడా పాల‌సీలో వివిధ అంశాల‌పై ప్ర‌ణాళిక రూప‌క‌ల్ప‌న‌, అమ‌లుకు స‌బ్ క‌మిటీల ఏర్పాటుకు బోర్డు తీర్మానాలకు ఆమోదం

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadsportsHeavy rains in TelanganaRevanth Reddy controversyTelangana Sports Hub

Trending News