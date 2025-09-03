English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Immersion: గణేశ్‌ నిమజ్జన ఏర్పాట్లలో రేవంత్‌ రెడ్డి విఫలం.. భాగ్యనగర్‌ గణేశ్‌ ఉత్సవ సమితి ఆందోళన

తెలంగాణతోపాటు హైదరాబాద్‌లో అంగరంగ వైభవంగా.. ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో వినాయక ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఈనెల 6వ తేదీతో ముగియనున్నాయి. వినాయకుడిని ప్రతిష్టించిన భక్తులు కొందరు ఇప్పటికే నిమజ్జనాలు చేసేస్తున్నారు. అయితే ప్రధాన నిమజ్జనం అంటే మహా నిమజ్జనం శనివారం జరగనుంది. హైదరాబాద్‌లో ప్రధానంగా హుస్సేన్‌సాగర్‌లో వినాయక నిమజ్జనం చేస్తారు. ఇంకా నాలుగు రోజుల సమయే ఉన్నా కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మేల్కొకపోవడంతో గణేశ్‌ ఉత్సవ కమిటీ నిర్వాహకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ట్యాంక్‌బండ్‌ను పరిశీలించిన ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు ప్రభుత్వం తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ రోడ్డుపై ధర్నాకు దిగారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 3, 2025, 05:19 PM IST

Trending Photos

School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
Ganesh Immersion: గణేశ్‌ నిమజ్జన ఏర్పాట్లలో రేవంత్‌ రెడ్డి విఫలం.. భాగ్యనగర్‌ గణేశ్‌ ఉత్సవ సమితి ఆందోళన

Hyderabad Ganesh Immersion 2025: తెలంగాణతోపాటు హైదరాబాద్‌లో అంగరంగ వైభవంగా.. ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో వినాయక ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఈనెల 6వ తేదీతో ముగియనున్నాయి. వినాయకుడిని ప్రతిష్టించిన భక్తులు కొందరు ఇప్పటికే నిమజ్జనాలు చేసేస్తున్నారు. అయితే ప్రధాన నిమజ్జనం అంటే మహా నిమజ్జనం శనివారం జరగనుంది. హైదరాబాద్‌లో ప్రధానంగా హుస్సేన్‌సాగర్‌లో వినాయక నిమజ్జనం చేస్తారు. ఇంకా నాలుగు రోజుల సమయే ఉన్నా కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మేల్కొకపోవడంతో గణేశ్‌ ఉత్సవ కమిటీ నిర్వాహకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ట్యాంక్‌బండ్‌ను పరిశీలించిన ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు ప్రభుత్వం తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ రోడ్డుపై ధర్నాకు దిగారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Ration Cards Type: రేషన్ కార్డులు ఎన్ని రంగుల్లో ఉంటాయో తెలుసా? నీలి రంగు రేషన్ కార్డు ఎవరికీ ఇస్తారు?

హైదరాబాద్ వినాయక నిమజ్జనాలపై భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి సభ్యులు తెలుగు తల్లి ఫ్లై ఓవర్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. గణేశ్‌ నిమజ్జనాలకు ఇంతవరకు ట్యాంక్‌బండ్‌పై ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేయలేదని.. క్రెయిన్లు ఎక్కడ? అని ప్రశ్నించారు. ఏర్పాట్లు చేయకపోవడంతో ప్రజలు, భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు.

Also Read: Rohit Sharma: హిట్‌మ్యాన్‌ షాకింగ్.. 95 నుంచి 75 కిలోలకు బరువు తగ్గిన రోహిత్‌ శర్మ

'కోర్టు ఉత్తర్వులు ప్రకారం నడుచుకుంటామంటే నిమజ్జనాలు కష్టం. 45 ఏళ్ల నుంచి ట్యాంక్‌బండ్‌పై నిమజ్జనాలు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు చేయమంటే కుదరదు' అని భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి స్పష్టం చేసింది. నిమజ్జనాలకు సంబంధించి యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకోవాలని.. లేకుంటే మండపాల నుంచి వినాయకులను తరలించమని హెచ్చరించారు. భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి తరుపున భక్తులతో కలిసి ఆందోళనకు దిగుతామని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ట్యాంక్‌బండ్‌పై జాలీలను తీసేసి క్రేన్లను ఏర్పాటు చేయాలని ఆందోళన చేపట్టారు. రోడ్డుపై ఆందోళన చేస్తున్న భాగ్యనగర్ గణేశ్‌ ఉత్సవ సమితి ప్రతినిధులను అరెస్ట్‌ చేశారు.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. త్వరలో భారీ కానుక

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ganesh Maha ImmersionHussain Sagartank bundHyderabadBaghyanagar Utsava Committee

Trending News