River Water: నదీ జలాల వివాదంపై చంద్రబాబుకు రేవంత్ రెడ్డికి కీలక విజ్ఞప్తి.. ఏమిటో తెలుసా?

Revanth Reddy vs Chandrababu: నదీ జలాల వివాదంపై తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతున్న విషయం తెలిసిందే. చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డిపై ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రతిపక్షాలు నిలదీస్తున్న క్రమంలో ఈ అంశంపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు. కృష్ణా నదిపై ప్రాజెక్టులను అడ్డంకులు సృష్టించరాదని కోరారు. తనకు వివాదం వద్దని.. నీళ్లు అవసరం అని పేర్కొన్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: Tirumala Darshan: 10 రోజుల్లో 7.83 లక్షల మందికి తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం
హైదరాబాద్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంచాయితీ కావాలా? నీళ్లు కావాలా? అని అడిగితే నేను నీళ్లే కావాలని కోరుకుంటా. వివాదం కావాలా? పరిష్కారం కావాలా? అని అడిగితే పరిష్కారం కావాలని కోరుకుంటా' అని తెలిపారు. నీళ్ల వివాదం ముసుగులో రాజకీయ లబ్ది పొందాలన్న ఆలోచన కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదని స్పష్టం చేశారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా పరిష్కారం కోసం అందరూ సహకరించాలని పార్టీలను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.
Also Read: Pay Revison Commission: ఉద్యోగులకు సీఎం చంద్రబాబు సంక్రాంతి గిఫ్ట్.. పీఆర్సీపై కీలక ప్రకటన
'మన సమస్యలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుందాం. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు ఈ వేదికగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కృష్ణా నదిపై ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రాజెక్టుల అనుమతులు అడ్డంకులు పెట్టకండి. అడ్డంకులతో కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు రావడంలేదు.. రాష్ట్రంపై ఆర్ధిక భారం పడుతోంది. మేం వివాదం కోరుకోవడంలేదు.. పరిష్కారం కోరుకుంటున్నాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. రాజకీయ ప్రయోజనాలు కాదు ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం, రైతుల ప్రయోజనాల కోసం ఆలోచిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
Also Read: Tirumala: ఈ ఒక్క నంబర్కు 'హాయ్' అంటే చాలు.. తిరుమల వివరాలు మీ ఫోన్లోకి
'తెలంగాణకు పోర్టు కనెక్టివిటీ రావాలంటే పక్క రాష్ట్రం సహకారం ఉండాలి. రెండు రాష్ట్రాలు పరస్పరం సహకరించకుంటే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఇందుకోసం పక్క రాష్ట్రంతో చర్చలు కొనసాగుతాయి. పక్క రాష్ట్రాలతో మేం వివాదాలు కోరుకోవడం లేదు. అది ఏపీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర అయినా పరస్పర సహకారమే కోరుకుంటున్నాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నదీ జలాలపై చంద్రబాబుకు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తులు రాజకీయంగా దుమారం రేపుతోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి