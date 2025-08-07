BC Reservations: ఢిల్లీలో బాంబు పేల్చిన రేవంత్ రెడ్డి.. ఏమన్నారో తెలుసా?

Revanth Reddy Chit Chat: బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై రాష్ట్రపతి నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేని నేపథ్యంలో సాధ్యాసాధ్యాలపై ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. 'మా ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంది. అందుకే ఢిల్లీ వరకు వచ్చాం' అని తెలిపారు. బీసీ రిజర్వేషన్లపై తమ ముందు మూడు ఆప్షన్లు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. 'ఒకటి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపే వరకు వేచి చూడాలి. రెండు జీవో ఇచ్చి ఎన్నికలకు వెళ్లడం. 42 శాతం పార్టీ పరంగా ఇచ్చి ఎన్నికలకు వెళ్లాలి' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.
ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చి ఎన్నికలకు ఎవరైనా కోర్టుకు పోతే స్టే ఇస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. రిజర్వేషన్ గురించి అబద్ధపు హామీలు ఇచ్చి తాను ఎన్నికలకు పోలేనని పేర్కొన్నారు. 'సెప్టెంబర్ 30వ తేదీకల్లా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహించాలని కోర్టు తీర్పు ఉండడంతో ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి. త్వరలోనే పీఏసీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి చర్చ చేస్తాం. గ్రామాల్లో ఎలా ఉంది పరిస్థితి అనేది అడిగి తెలుసుకుంటాం' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.
ఇప్పటికే కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులు ఆగిపోయాయని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. జంతర్మంతర్లో నిన్నటి దీక్ష.. నిరసన దేశవ్యాప్తంగా తెలంగాణ బీసీ రిజర్వేషన్ కోసం చేస్తున్న పోరాటం తెలియాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టామని వివరించారు. బీసీ ధర్నాకు 'రాహుల్ గాంధీ శిబు సోరేన్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వెళ్లారు. కోర్టు కేసు ఉండటంతో వెళ్లారు. రాహుల్ గాంధీ రాలేదు అని ప్రతిపక్షాలు చేసే నేను పట్టించుకోను' అని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.
రిజర్వేషన్లు లేనట్టే..?
ఢిల్లీలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన చిట్చాట్ను పరిశీలిస్తే బీసీ రిజర్వేషన్లు ఇప్పట్లో లేనట్టు కనిపిస్తోంది. ఆయన చెప్పిన మూడు ఆప్షన్లలో ఆఖరు ఆప్షన్ అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రపతి బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు ఆమోదం తెలపకపోవచ్చు. రెండో ఆప్షన్ జీఓ ఇస్తామని చెప్పినా.. దానిపై స్టే వచ్చే అవకాశం ఉందని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. దీంతో మూడో ఆప్షన్ అయినా స్థానిక ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 42 శాతం టికెట్లు బీసీలకు కేటాయించి ముందుకువెళ్తామని ప్రకటించారు. అది మాత్రమే రేవంత్ రెడ్డి ముందు ఉన్న మార్గమని తెలిపారు.
