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'సర్‌'తో ఓట్లు తొలగించేందుకు బీజేపీ కుట్ర.. అప్రమత్తంగా ఉండాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy Chit Chat: సర్‌ ప్రక్రియపై అప్రమత్తం కావాల్సి ఉందని.. కుట్రపూరితంగా బీజేపీ ఓట్లు తొలగిస్తోందని రేవంత్‌ రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్‌ ఓటు బ్యాంకును దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా సర్‌ ప్రక్రియ ఉందని ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో చేసిన చిట్‌చాట్‌లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 23, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:46 PM IST
'సర్‌'తో ఓట్లు తొలగించేందుకు బీజేపీ కుట్ర.. అప్రమత్తంగా ఉండాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Revanth Reddy (Source: Telangana CMO)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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'సర్‌'తో ఓట్లు తొలగించేందుకు బీజేపీ కుట్ర.. అప్రమత్తంగా ఉండాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి
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