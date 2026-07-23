'సర్‌'తో ఓట్లు తొలగించేందుకు బీజేపీ కుట్ర.. అప్రమత్తంగా ఉండాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి

Telangana SIR: 'భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలకు ముందు కొడంగల్ కర్ణాటకలో ఉండేది. సర్ ప్రకియతో గ్రామాల్లో దళితులు, గిరిజనుల ఓట్లు పోయే అవకాశం ఉంది. ఓటు పోతే సంక్షేమ పథకాలు ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది' అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ లక్ష్యంగా సర్ ప్రక్రియ జరుగుతోందని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంక్ను దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా సర్ ప్రక్రియ ఉందని విమర్శించారు. 'బీజేపీ నాయకుల మధ్య అంతర్గత కొట్లాటలు ఉన్నాయి.
దేశ, రాష్ట్ర పరిణామాలపై హైదరాబాద్లో మీడియాతో రేవంత్ రెడ్డి ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. నీట్ పేపర్ లీక్, సర్ ప్రక్రియ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజకీయాలు తదితర అంశాలపై ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'తెలిసీ తెలియక రెండు ఓట్లు ఉన్నాయని అంటున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయమని చెప్పండి. కలెక్టర్ అనుమతి తీసుకొని నా గ్రామంలో ఉన్న ఓటును కొడంగల్కు మార్చుకున్నా. గతంలో కొడంగల్ ప్రాంతం కర్ణాటకలోని జిల్లాలో ఉండేది. భాష ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు చేసినప్పుడు కొడంగల్ పాలమూరులోకి వచ్చింది. బీజేపీ కుట్ర పూరితంగా ఓట్లు తొలగించే అవకాశం ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతంలో అమాయకుల ఓట్లు పోయేలా ఉన్నాయి. సర్ ఉద్దేశం ప్రక్షాళన. కానీ కుట్రపూరితంగా సర్ను వాడుతున్నారు. సర్ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ ఓట్లు పోతే కాంగ్రెస్ ఓట్లు పోయినట్టే. అవగాహన లేకపోవడం, సరైన సమయంలో స్పందించకపోవడంతో ఓట్లు పోయే అవకాశం ఉంది. ఓటు హక్కు లేకపోతే పథకాలు పోతాయి. ఓటుహక్కు లేకపోతే ఆధార్ పోతుంది. ఓటుహక్కు లేకపోతే గుర్తింపే ఉండదు కదా? ఓటు హక్కు లేకపోతే సంక్షేమం రాదు' అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'సర్ ముగిసే వరకు గ్రామాల్లోనే ఉండమని చెప్పా. ఎమ్మెల్యేలకు కావాలనే గట్టిగా చెప్పా. 30 పర్సంటేజ్ కావాల్సి ఉంది. 30 పర్సంటేజ్ చాలా కీలకం. సర్ నాయకులకు సంబంధించింది కాదు.. ప్రజలకు సంబంధించింది' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 'హైడ్రా బ్రహ్మాండంగా పని చేస్తుంది. చెరువులను పునరుద్ధరించింది. ప్రభుత్వ భూములను కాపాడింది' హైడ్రాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు రెఫరెండం అన్నాడు.. ఏమైంది? అని ప్రశ్నించారు. పెట్టుబడి పెట్టాడు కాబట్టే రోడ్డుకు ట్రంప్ పేరు పెట్టామని వివరణ ఇచ్చారు.
నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి పదవి నుంచి ఎందుకు తొలగించారో హరీష్ రావు చెప్పాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. కేసీఆర్కు తెలియకుండా కాళేశ్వరంలో రూ.వందల కోట్లు తీసుకున్నాడనే హరీశ్ రావును కేసీఆర్ పక్కనపెట్టాడని ఆరోపించారు. 'కన్నెపల్లి పంపుహౌస్ హరీశ్ రావు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నిర్మాణమైంది. అతి తెలివితో మాట్లాడితే పిచ్చిలేసిందని మెంటల్ ఆస్పత్రిలో హరీశ్ రావుని చేరుస్తారు. కాళేశ్వరంలో గేట్లు ఎత్తి వేయాలని నిపుణులు స్పష్టం చేశారు. ఎన్డీఎస్ఏ చెర్మన్ స్వయంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును సందర్శించాడు. ఈ విషయాన్ని హరీశ్ రావు మాట్లాడటం లేదు' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
'దేవాదులలో అన్ని పంపులు పని చేస్తున్నాయి. మేడిగడ్డ దగ్గర కాపర్ డ్యామ్ ఆకాశం నుంచి దిగి రాదు. మరో డ్యామ్ కట్టాలి. 5 మీటర్ల నీళ్లు ఉండాలంటే మేడిగడ్డ గేట్లు దిగాల్సిందే. ఒక్క రోజు మాత్రమే లక్ష క్యూసెక్కుల నీళ్లు మాత్రమే వచ్చాయి. నీళ్లు నిలపకపోతే బ్యారేజులు ఎందుకు కట్టారు. మేడిగడ్డ అంటే ప్రజలు తన్నుతారనే కన్నెపల్లి పంపుహౌస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కాళేశ్వరంపై ఎన్డీఎస్ఏ, పీసీ ఘోష్ నివేదిక స్పష్టం ఉంది. కాళేశ్వరంపై సీబీఐ విచారణకు ఇచ్చాం' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.
'కేంద్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారం ఉంది. ఎన్నికల్లో అవయవదానం చేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీని గెలిపించింది. సిద్దిపేట, గజ్వేల్, సిరిసిల్లలో లోకసభ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి ఎందుకు మెజారిటీ వచ్చింది?' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీశ్ రావు, సంతోశ్ రావు చుక్క రక్తం ఇచ్చారా అని ఎద్దేవా చేశారు. ఉద్యమంలో విద్యార్థుల రక్తం ధారపోశారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నపుడు కూడా పేదల రక్తం అమ్ముకుంటున్నారు.
'బీజేపీలో అంతర్గత కలహాలు ఉన్నాయి. బీజేపీ నాయకులకు ఒకరంటే ఒకరికి పడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ ఓట్లు ఎక్కడుంటాయో బీజేపీకి తెలుసు. చిన్నచిన్న కారణాలతో ఓట్లు తొలగిస్తున్నారు' అని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు రూ.5 లక్షలు ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయిందని చెప్పారు. తాము ఏం చేస్తున్నామో అదే చెప్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 'ఘోష్ ఇచ్చిన నివేదికను సీబీఐ విచారణ కోసం పంపాం. సీబీఐ ఏదైనా విచారణ చెయ్యొచ్చు. ప్రజలు అధికారం ఇచ్చింది చట్టబద్దమైన పాలన చేయమని' అని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఆహార కల్తీపై కఠినంగా ఉన్నామని తెలిపారు.
'నచ్చితే నజరానా నచ్చకపోతే జరిమానా నా విధానం కాదు. చట్ట ప్రకారం చర్యలు ఉంటాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తప్పులపై విచారణ జరుగుతోంది. నాకు నచ్చలేదని వెంటనే శిక్ష వేయాలా? చార్లెస్ శోభ రాజు, బిల్లా రంగాలు కూడా జైల్లో ఉన్నారు. జైలుకు వెళ్తే ముఖ్యమంత్రులు అవుతారా?' అని చిట్చాట్లో రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. 'ఉద్యోగాలపై చర్చకు నేను సిద్ధం. నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి.. ప్రశ్నాపత్రం అమ్ముకోవాలనేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ విధానం. నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి నియామక పత్రాలు ఇవ్వడం మా విధానం. టీఎస్పీఎస్సీని ప్రక్షాళన చేశా' అని చిట్చాట్లో రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.