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రేపు రాజకీయ జన్మనిచ్చిన మిడ్జిల్‌కు రేవంత్ రెడ్డి.. షెడ్యూల్ ఇదే!

Revanth Reddy Tomorrow Midjil Visit: తన రాజకీయ జీవితాన్ని ఇచ్చిన ప్రాంతానికి రేవంత్ రెడ్డి వెళ్లనున్నారు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చి 20 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆయన తొలిసారి గెలిచిన మిడ్జిల్‌లో పర్యటించనున్నారు. రేపు మిడ్జిల్‌ పర్యటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 03, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:17 PM IST
రేపు రాజకీయ జన్మనిచ్చిన మిడ్జిల్‌కు రేవంత్ రెడ్డి.. షెడ్యూల్ ఇదే!
Image Credit: Revanth ReddySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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రేపు రాజకీయ జన్మనిచ్చిన మిడ్జిల్‌కు రేవంత్ రెడ్డి.. షెడ్యూల్ ఇదే!
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