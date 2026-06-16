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Revanth Reddy: కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డికి రేవంత్‌ రెడ్డి లేఖ.. రైల్వే మంత్రితో భేటీ ఏర్పాటు చేయండి

Revanth Reddy Counter Letter To Kishan Reddy: కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డికి కౌంటర్‌ ఇస్తూ.. రేవంత్‌ రెడ్డి మరోసారి లేఖ రాశారు. హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు ఫేజ్‌-2పై రైల్వే శాఖ మంత్రితో సమావేశం ఏర్పాటుచేయాలని.. రుణాల విషయంలో ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 16, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:46 PM IST
Revanth Reddy: కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డికి రేవంత్‌ రెడ్డి లేఖ.. రైల్వే మంత్రితో భేటీ ఏర్పాటు చేయండి
Image Credit: Revanth Reddy Letter To Kishan Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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