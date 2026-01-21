English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Revanth Davos Tour: దావోస్ పర్యటనలో రేవంత్ రెడ్డి..ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన చిరంజీవి..

Revanth Davos Tour: దావోస్ పర్యటనలో రేవంత్ రెడ్డి..ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన చిరంజీవి..

Revanth Davos Tour: దావోస్ వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరమ్ ఫాలో అప్ సదస్సును హైదరాబాద్ లో ప్రతి జులై నెలలో నిర్వహించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదించారు.  తెలంగాణలో పరిశ్రమల స్థాపనకు పెట్టుబడుల సాధనతో ఒప్పందాలు చేసుకునేందుకే గాకుండా.. రైజింగ్ తెలంగాణ లక్ష్యాలను, ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పాలసీలను ప్రపంచానికి చూపించబోతున్నామని తెలిపారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 08:35 PM IST

Trending Photos

Home Loan EMI: హోమ్‌ లోన్‌ EMIలు తలనొప్పిగా మారుతున్నాయా? ఈ ఒక్క పని చేస్తే రూ.50 లక్షల రుణంపై రూ.18 లక్షలు ఆదా..!!
5
Home loan
Home Loan EMI: హోమ్‌ లోన్‌ EMIలు తలనొప్పిగా మారుతున్నాయా? ఈ ఒక్క పని చేస్తే రూ.50 లక్షల రుణంపై రూ.18 లక్షలు ఆదా..!!
Ratha Saptami Lucky Zodiac Signs: రథ సప్తమి నుంచి సూర్య భగవానుడి అద్బుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం..
8
Ratha saptami 2026
Ratha Saptami Lucky Zodiac Signs: రథ సప్తమి నుంచి సూర్య భగవానుడి అద్బుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం..
Trigrahi Yog 2026: ఫిబ్రవరిలో త్రిగ్రహి యోగం.. ఆకస్మాత్తుగా ధనవంతులు కాబోతున్న రాశులవారు వీరే!
7
Trograhi Yog Effect
Trigrahi Yog 2026: ఫిబ్రవరిలో త్రిగ్రహి యోగం.. ఆకస్మాత్తుగా ధనవంతులు కాబోతున్న రాశులవారు వీరే!
Iranian Rial vs Indian Rupee: ఈ దేశంలో అడుగుపెట్టగానే రూ.100 కాస్త రూ.12 లక్షలగా మారుతాయి.. మీరు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న వెంటనే లక్షాధికారి అవుతారు..!!
7
Iran
Iranian Rial vs Indian Rupee: ఈ దేశంలో అడుగుపెట్టగానే రూ.100 కాస్త రూ.12 లక్షలగా మారుతాయి.. మీరు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న వెంటనే లక్షాధికారి అవుతారు..!!
Revanth Davos Tour: దావోస్ పర్యటనలో రేవంత్ రెడ్డి..ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన చిరంజీవి..

Revanth Davos Tour: ప్రతియేట స్విట్జర్లాండ్ లోని దావోస్ లో జరిగే ప్రపంచ వాణిజ్య సదుస్సు కోసం ఇప్పటికే మన దేశం నుంచి పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు దావోస్ వెళ్లారు. ఇప్పటికే చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడికి వెళ్లారు. తాజాగా ఈ పర్యటనలో భాగంగా రేవంత్ రెడ్డి దావోస్ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఈ సదస్సుో  ప్రపంచ దేశాలు మెచ్చే నగరాన్ని హైదరాబాద్ సమీపంలో ఫ్యూచర్ సిటీని తీర్చిదిద్దుతున్నామని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ అధికారులు, మంత్రులతో కలిసి దావోస్ వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరమ్ లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి  రైజింగ్ తెలంగాణ లక్ష్యాలను ఆవిష్కరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దావోస్  వేదికపై తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యమెంట్ లక్ష్యాలను  ప్రదర్శించారు. అదే వేదికపై తెలంగాణ ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ , తెలంగాణ నెక్స్ట్-జెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ 2026–2030ను ఆవిష్కరించారు. విజన్ డాక్యుమెంట్ ప్రదర్శనలో మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, శ్రీనివాసరెడ్డి హాజరయ్యారు.  మెట్రో రైలు విస్తరణ, చెర్వులు కుంటల పునరుజ్జీవం వంటి గేమ్-చేంజర్ ప్రాజెక్టులను   వివరించారు. కొత్తగా ప్రతిపాదించిన కోర్, ప్యూర్, రేర్ అర్థిక వృద్ధి జోన్ల ప్రణాళికలను ప్రస్తావించారు. తెలంగాణకు అపారమైన పెట్టుబడి అవకాశాలు ఉన్నాయని, సాంకేతికత, అనుభవం, నైపుణ్యాల పరంగా గ్లోబల్ కంపెనీల సహకారం స్వీకరిస్తామని అన్నారు.  

ఇటీవల హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ విజయవంతమైందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దావోస్ వేదికపై ప్రస్తావనకు తెచ్చారు. ఐదు లక్షల 75వేల కోట్ల మేర పెట్టుబడులను సాధించేందుకు ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. పెట్టుబడుల ఒప్పందాలు, వ్యాపార వాణిజ్య నిర్ణయాలకు ఒక సంవత్సర కాలం సుధీర్ఘమైన సమయంగా భావిస్తున్నామన్నారు. ప్రతి జులై లేదా ఆగస్టులో హైదరాబాద్‌లో ఫాలో-అప్ ఫోరం నిర్వహించాలని వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరమ్​ ప్రతినిధులకు సూచించారు. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్లకు హైదరాబాద్ ప్రధాన కేంద్రంగా మారిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. మూసీ నది పునరుజ్జీవం పాటు రివర్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధి చేసి నైట్ టైమ్ ఎకానమీపై దృష్టి పెడుతామని చెప్పారు.  దేశంలోనే 24 గంటలు పనిచేసే తొలి నగరంగా హైదరాబాద్ ను  అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా 30 వేల ఎకరాల్లో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని నిర్మిస్తున్నామని ప్రకటించారు. ఇందులో 50 శాతం కంటే ఎక్కువ గ్రీన్ కవర్ ఉంటుందని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రేవంత్ పిలుపు మేరకు  ప్రముఖ నటుడు మెగాస్టార్  చిరంజీవి ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Revanth Reddy at DavosRevanth Chiranjeevi at davosRevanth Reddyinvestmentsdavos summit

Trending News