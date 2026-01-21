Revanth Davos Tour: దావోస్ పర్యటనలో రేవంత్ రెడ్డి..ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన చిరంజీవి..

Revanth Davos Tour: ప్రతియేట స్విట్జర్లాండ్ లోని దావోస్ లో జరిగే ప్రపంచ వాణిజ్య సదుస్సు కోసం ఇప్పటికే మన దేశం నుంచి పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు దావోస్ వెళ్లారు. ఇప్పటికే చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడికి వెళ్లారు. తాజాగా ఈ పర్యటనలో భాగంగా రేవంత్ రెడ్డి దావోస్ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఈ సదస్సుో ప్రపంచ దేశాలు మెచ్చే నగరాన్ని హైదరాబాద్ సమీపంలో ఫ్యూచర్ సిటీని తీర్చిదిద్దుతున్నామని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ అధికారులు, మంత్రులతో కలిసి దావోస్ వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరమ్ లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రైజింగ్ తెలంగాణ లక్ష్యాలను ఆవిష్కరించారు.
దావోస్ వేదికపై తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యమెంట్ లక్ష్యాలను ప్రదర్శించారు. అదే వేదికపై తెలంగాణ ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ , తెలంగాణ నెక్స్ట్-జెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ 2026–2030ను ఆవిష్కరించారు. విజన్ డాక్యుమెంట్ ప్రదర్శనలో మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, శ్రీనివాసరెడ్డి హాజరయ్యారు. మెట్రో రైలు విస్తరణ, చెర్వులు కుంటల పునరుజ్జీవం వంటి గేమ్-చేంజర్ ప్రాజెక్టులను వివరించారు. కొత్తగా ప్రతిపాదించిన కోర్, ప్యూర్, రేర్ అర్థిక వృద్ధి జోన్ల ప్రణాళికలను ప్రస్తావించారు. తెలంగాణకు అపారమైన పెట్టుబడి అవకాశాలు ఉన్నాయని, సాంకేతికత, అనుభవం, నైపుణ్యాల పరంగా గ్లోబల్ కంపెనీల సహకారం స్వీకరిస్తామని అన్నారు.
ఇటీవల హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ విజయవంతమైందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దావోస్ వేదికపై ప్రస్తావనకు తెచ్చారు. ఐదు లక్షల 75వేల కోట్ల మేర పెట్టుబడులను సాధించేందుకు ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. పెట్టుబడుల ఒప్పందాలు, వ్యాపార వాణిజ్య నిర్ణయాలకు ఒక సంవత్సర కాలం సుధీర్ఘమైన సమయంగా భావిస్తున్నామన్నారు. ప్రతి జులై లేదా ఆగస్టులో హైదరాబాద్లో ఫాలో-అప్ ఫోరం నిర్వహించాలని వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరమ్ ప్రతినిధులకు సూచించారు.
గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్లకు హైదరాబాద్ ప్రధాన కేంద్రంగా మారిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. మూసీ నది పునరుజ్జీవం పాటు రివర్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధి చేసి నైట్ టైమ్ ఎకానమీపై దృష్టి పెడుతామని చెప్పారు. దేశంలోనే 24 గంటలు పనిచేసే తొలి నగరంగా హైదరాబాద్ ను అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా 30 వేల ఎకరాల్లో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని నిర్మిస్తున్నామని ప్రకటించారు. ఇందులో 50 శాతం కంటే ఎక్కువ గ్రీన్ కవర్ ఉంటుందని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రేవంత్ పిలుపు మేరకు ప్రముఖ నటుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
