Revanth reddy On Rains: భారీ వర్షాలు.. రానున్న మూడు రోజులు అధికారులందరికి సెలవులు రద్దు.. సీఎం రేవంత్ కీలక ఆదేశాలు..

Heavy Rains alert in Telangana:  తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అధికారులంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం రేవంత్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రజలకు ఎల్లవేళల అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. అంతేకాకుండా లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల్ని ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 12, 2025, 07:46 PM IST
  • తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు..
  • అధికారులకు రేవంత్ కీలక సూచనలు..

Revanth reddy emergency meeting with Telangana officials over heavy rains: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలతో జన జీవనం అంత అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. దీంతో అసలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు భయపడిపోతున్నారు. కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలతో రోడ్లల్ని చెరువుల్ని తలపిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని కూడా జలమయం అయిపోయాయి. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ నగరం కూడా భారీ వర్షానికి చిగురు టాకుల వణికి పోయిందని చెప్పుకొవచ్చు.

మరోవైపు రానున్న మూడురోజుల పాటు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు పడుతాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో వర్షాలపై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్ని జిల్లాల అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడుతూ..  కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.  రాబోయే భారీ వర్షాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇంచార్జి మంత్రులు, అధికారులకు సీఎం సూచించారు.

రానున్న మూడు రోజులు అధికారులు, అన్ని శాఖలకు చెందిన ఉద్యోగులు, సిబ్బంది సెలవులు రద్దు చేయాలని కూడా సీఎం ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ తో పాటు వరద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే జిల్లాల్లో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసుల సేవలను వినియోగించుకోవాలని సీఎం  వెల్లడించారు. అదే విధంగా ఐటీ కంపెనీలు, స్కూళ్లకు సెలవులపై కూడా అధికారులు ఆసమయంలో పరిస్థితిని బట్టి చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.

ఆకస్మిక వరదలు సంభవించినపుడు ఎయిర్ లిఫ్టింగ్ చేసేందుకు అవసరమైన హెలికాప్టర్స్ కూడా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందితో ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయం చేసుకోవాలన్నారు. విద్యుత్ కు సంబంధించి అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగించుకునేందుకు వీలుగా మొబైల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అందుబాటులో ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. హైదరాబాద్ లో వరదలపై హైడ్రా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలన్నారు. 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. 

Read more: Gujarat woman Rape case: ఇది కుటుంబమా..?. కామాంధుల క్యాంపా..?. మహిళలపై.. భర్త, మామ, ఆడపడుచు భర్త, చివరకు.!.

అత్యవసర సమయాల్లో ఫిర్యాదు చేసేందుకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. స్కూల్స్, కాలేజీలు, ఐటీ సెక్టార్ ఉద్యోగులకు సంబంధించి సంబంధిత శాఖల అధికారులు తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు.  భారీ వర్షాల సమయంలో ప్రజలు అనవసరంగా బైటకు రాకుండా తగుజాగ్రత్తలు తీసుకొవాలన్నారు.

 

Revanth ReddyHeavy RainsImd rains alertsWeather newsTelangana officials

