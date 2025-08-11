English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR: రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనతో తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి తెలంగాణ రాష్ట్రం: కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం

Ex Minister KTR Slams To Revanth Reddy His Failures Telangana State Is In Deep Financial Crisis: అసమర్థ కాంగ్రెస్ పాలనలో తెలంగాణ ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి వెళ్లిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. ఒక్క పని చేయలేదు కానీ లక్షల కోట్ల అప్పులు ఏం చేస్తున్నారని నిలదీశారు.

Written by - Journalist Sargam Ravi Kumar | Last Updated : Aug 11, 2025, 03:46 PM IST

KTR: రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనతో తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి తెలంగాణ రాష్ట్రం: కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం

Revanth Reddy Failures: అస్తవ్యస్త పాలన.. చేతగానితనంతో రేవంత్‌ రెడ్డి తెలంగాణను తీవ్ర సంక్షోభంలోకి నెట్టాడని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మిగులు బడ్జెట్‌లో ఉండాల్సిన రాష్ట్రాన్ని పతనం అంచుకు తీసుకెళ్లారని మండిపడ్డారు. ఒక్క ప్రాజెక్టు.. ఒక్క పని చేయకుండా.. పిల్లలకు సక్రమంగా తిండి కూడా పెట్టకుండా అప్పులతో ఏం చేస్తున్నారని నిలదీశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి వైఫల్యాలపై ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్‌ తీవ్రంగా తిప్పికొట్టారు.

Also Read: Congress Big Shock: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. కాంగ్రెస్‌కు కీలక నాయకుడు రాజీనామా

తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఖజానా పరిస్థితిపై స్పందిస్తూ కేటీఆర్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆ ప్రకటనలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. 'మిగులు బడ్జెట్‌లో ఉండాల్సిన తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాంగ్రెస్ ఖతం పట్టించింది. కాగ్ నివేదికతో రేవంత్ ప్రభుత్వ అసమర్థత మరోసారి బయటపడింది. ఒక్క సంక్షేమ పథకాన్ని అమలుచేయకుండా.. ఒక్క ప్రాజెక్టు కట్టకుండా.. విద్యార్థులకు మంచి భోజనం పెట్టుకుండా అప్పులతో ఏం చేస్తున్నారో ప్రభుత్వం బయటపెట్టాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ సవాల్‌ చేశారు.

Also Read: CM Sudden Visit: వర్షాలపై మేల్కొన్న ప్రభుత్వం.. వరద ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి ఆకస్మిక పర్యటన

కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలనలో తెలంగాణ తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కే. తారకరామారావు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆరు గ్యారంటీల అమలు సంగతేమో కాని  రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను మాత్రం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గ్యారెంటీగా ఖతం పట్టించిందని మండిపడ్డారు. కాగ్ ఇచ్చిన తాజా నివేదికలోని అంశాలను ప్రస్తావించిన కేటీఆర్, రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక తెలంగాణ ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా దిగజారిందని విమర్శించారు. 

Also Read: MLC Kavitha: సింగరేణి ఉద్యోగులకు ఆదాయపు పన్ను రద్దు చేయాలి.. ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన మూడు నెలల్లోనే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి తలకిందులైందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. కాగ్ నివేదిక ప్రకారం, రాష్ట్ర ఆదాయం పడిపోవడంతో పాటు అప్పులు భారీగా పెరిగాయన్నారు. మిగులు బడ్జెట్‌తో ప్రారంభమైన తెలంగాణ, ఇప్పుడు రూ.10,583 కోట్ల రెవెన్యూ లోటును ఎదుర్కోవడం కాంగ్రెస్ అసమర్థ పాలనకు నిదర్శనమని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. పన్నేతర ఆదాయం కూడా దారుణంగా పడిపోయిందని, బడ్జెట్‌లో అంచనా వేసిన దానిలో కేవలం 3.37 శాతం మాత్రమే వసూలు అయిందని తెలిపారు.

అధికారంలోకి వచ్చిన మరుక్షణం నుంచి ప్రతీ రోజు అప్పు చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరంలో ఇప్పటికే రూ.20,266 కోట్లు అప్పుగా తీసుకుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. వార్షిక లక్ష్యంలో ఇది 37.5 శాతం అని చెప్పిన కేటీఆర్.. కొత్తగా ఏ రోడ్లు వేయకుండా, ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా ప్రారంభించకుండా, విద్యార్థులకు కనీసం మంచి భోజనమైనా పెట్టకుండా ఈ నిధులను ఏం చేస్తున్నారని నిలదీశారు. తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆటో-పైలట్‌లో ఉందని గొప్పలు చెప్పుకున్న కాంగ్రెస్ ఆర్థిక నిపుణులు ఈ పరిస్థితిపై ఏం సమాధానం చెబుతారని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను తిరిగి గాడీలో పెట్టడానికి ప్రభుత్వం దగ్గర ఎలాంటి ప్రణాళిక ఉందో ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.

