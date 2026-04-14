Jagtial: కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల ఆత్మగౌరవాన్ని కేసీఆర్ కాళ్ల దగ్గర తాకట్టు: రేవంత్‌ రెడ్డి

Jeevan Reddy Into BRS Party: బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరబోతున్న మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డిపై వ్యవహారంపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల ఆత్మగౌరవాన్ని ఆయన కేసీఆర్ కాళ్ల దగ్గర తాకట్టు పెట్టాడని మండిపడ్డారు. ఆయనకు ఎంతో గౌరవం ఇచ్చామని.. పార్టీ ఎన్నో అవకాశాలు కల్పించిందని తెలిపారు. రాజకీయ భవిష్యత్కు హామీ ఇచ్చినా వినలేదు.. మొండిపట్టుతో కాంగ్రెస్ పార్టీని జీవన్ రెడ్డి వీడారు అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.
Also Read: AP Inter Results: రేపే ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు 2026.. వాట్సప్ ద్వారా తెలుసుకోవడం ఇలా..!
మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి పార్టీకి రాజీనామా చేయడం.. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతుండడంతో జగిత్యాల రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో అప్రమత్తమైన రేవంత్ రెడ్డి జగిత్యాల నియోజకవర్గ ముఖ్య నాయకులతో హైదరాబాద్లో సమావేశమయ్యారు. అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో జగిత్యాల నాయకులకు కొన్ని సూచనలు చేశారు.
Also Read: Bike Stunts: నిబంధనలు బేఖాతర్.. ఔటర్ రింగురోడ్డుపై ప్రేమజంటల హల్చల్
'రాష్ట్రంలో పరిస్థితులను పంచుకోవాలనే మీతో సమావేశమయ్యా. మేం ఎప్పుడూ జీవన్ రెడ్డిని తక్కువ చేసి చూడలేదు. ఆయన మర్యాదను తగ్గించేలా మాట్లాడలేదు. ఆయన గౌరవాన్ని తగ్గించేలా వ్యవహరించలేదు. 2023 ఎన్నికల్లో ఆయన గెలుపు కోసం అంతా కష్టపడ్డాం. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఆయనను కరీంనగర్ నుంచి పోటీ చేయాలని సూచించాం. కానీ ఆయన నిజామాబాద్ నుంచి పోటీ చేస్తానని కోరడంతో పార్టీ టికెట్ ఇచ్చింది. దురదృష్టవశాత్తు ఆయన ఓడిపోయారు' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా జీవన్ రెడ్డి సూచించిన వారికే టికెట్లు ఇచ్చాం. భవిష్యత్లో ఆయనకు, ఆయన కుటుంబసభ్యుల రాజకీయ భవిష్యత్కు హామీ ఇచ్చినా వినలేదు. మొండి పట్టుతో జీవన్ రెడ్డి పార్టీ వీడారు' అని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.
Also Read: Nari Shakti Vandan: నారీ శక్తి వందనంపై జగన్, షర్మిలతో సహా అన్నీ పార్టీ అధ్యక్షులకు చంద్రబాబు లేఖ!
'40 ఏండ్లు ఆయన కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలను మోసం చేసి దుర్మార్గుడైన కేసీఆర్తో జతకట్టారు. జీవన్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ దగ్గర చేతులు కట్టుకుని నిలబడటం అత్యంత బాధాకరం. జగిత్యాల కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల ఆత్మగౌరవాన్ని జీవన్ రెడ్డి, కేసీఆర్ కాళ్ల దగ్గర తాకట్టు పెట్టారు. ఆయన వయసుకు.. అనుభవానికి ఇది తగదు. ఈనాటికీ నేను ఆయన గౌరవానికి భంగం కలిగేలా ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. కుట్రలను తిప్పి కొట్టాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఆయన వెళ్లి అక్కడ చేరారు' అని జీవన్ రెడ్డిపై రేవంత్ రెడ్డి అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
'ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాన్ని పడగొడతామంటే నిలబెట్టడం తప్పా నేను చేస్తుంది మంచో చెడో మీరే ఆలోచించండి. ఎవరు ఏమిటి అనేది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 'అండగా నిలబడండి మళ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారంలోకి తీసుకొద్దాం. ధైర్యంగా ఉండండి' అని భరోసా ఇచ్చారు. 'త్వరలోనే కార్యకర్తలను కలిసేందుకు జగిత్యాలకు వస్తా. అంతా కలిసికట్టుగా జగిత్యాలను అభివృద్ధి చేసుకుందాం' అని సూచించారు.
