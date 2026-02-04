Revanth Reddy: రైతులకు రేవంత్‌ రెడ్డి శుభవార్త.. ఎన్నికలు ముగియగానే రైతు భరోసా డబ్బులు

Rythu Bharosa Scheme: మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ రేవంత్ రెడ్డి భారీ శుభవార్త ప్రకటించారు. రైతులకు సంబంధించిన పెట్టుబడి సహాయం పథకం రైతు భరోసాను మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత వేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. రానున్న బడ్జెట్లో మరింత మంది పేదలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇస్తామని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తే మున్సిపాలిటీలను అద్దంలా చేస్తామని చెప్పారు. తాము ఇచ్చిన పథకాలను గుర్తుచేసుకుని ఓటు వేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మిర్యాలగూడ మండలం గూడూరులో ఏర్పాటు చేసిన సభలో మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, కొమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్తో కలిసి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. కీలక ప్రసంగం చేశారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలు ముగియగానే రైతు భరోసా ఇస్తామని ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో అమలు అవుతోన్న సంక్షేమ పథకాలను చూసి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
'పదేళ్లలో కనీసం ఒక్క రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదు. 3.15 కోట్ల మందికి సన్నబియ్యం ఇస్తున్నాం. గతంలో రేషన్ కార్డులపై ఇచ్చిన దొడ్డు బియ్యం మిల్లర్లు, బర్రెలకు దాణాగా మారింది. వరి వేస్తే ఉరి వేసుకున్నట్లే అని గతంలో కేసీఆర్ అన్నారు. సన్నధాన్యం పండించండి బోనస్ ఇస్తామని మేం అన్నాం. రూ.21 వేల కోట్ల రైతు రుణమాఫీ చేశాం' అని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. పదేళ్ల పాలనలో తెలంగాణను దోచుకున్నారని.. పెళ్లాం మొగుడు మాట్లాడుతున్నా ఫోన్లు విన్నారని ఆరోపించారు.
'ఫోన్ ట్యాపింగ్ వింటే పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు. నీకు నోటీసు ఇస్తే తెలంగాణలు ఇచ్చినట్లేనా. అలా అయితే మీ ఫాం హౌసులు తెలంగాణ సమాజానికి ఇస్తారా' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నాయకులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ కోసం చనిపోయి శ్రీకాంతా చారి తల్లి శంకరమ్మ ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియదని చెప్పారు. తెలంగాణ సమాజం ఎదుట ముక్కు నేలకు రాయాలని ప్రతిపక్షాలకు సూచించారు.
'ఆనాడు బతుకమ్మ చీరలు ఇస్తే పిట్టలను బెదిరించడానికే పనికి వచ్చాయి. జానారెడ్డి ఇంట్లో చెప్పులు మోసినోడు భాస్కర్ రావు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిపిస్తే ఎర్రవెల్లిలో కేసీఆర్ కాళ్ల వద్ద మిర్యాలగూడ ఆత్మాభిమానాన్ని తాకట్టు పెట్టిండు' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కాంగ్రెస్ నాయకులను బెదిరిస్తున్నావట భాస్కర్ రావు చింతపండు అవుతుందని హెచ్చరించారు. జానారెడ్డిలా తమకు పెద్ద మనుసు లేదని.. భాస్కర్ రావుకు చింతపండు చేస్తామని పునరుద్ఘాటించారు. అవతలి వాళ్లను గెలిపిస్తే మున్సిపాలిటీల్లో పనులు కావని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.
