Telangana Land Acquisition Issues: తెలంగాణలో సర్కార్ ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతోంది. వెనుక బడ్డ జిల్లాల్లో ఇండస్ట్రీలు, యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు భూముల సేకరణ విషయంలో ప్రభుత్వం ఇబ్బందులు పడుతోంది. ఇటీవల వికారాబాద్ జిల్లా లగచర్ల లో ఇండిస్ట్రీయల్ పార్క్ కోసం సర్కార్ భూములు సేకరించే ప్రయత్నం చేసింది. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భూముల విషయంలోనూ యూటర్న్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఖమ్మంలో భూదాన్ భూముల విషయంలో సర్కార్ కు ఇబ్బందుల్లో పడింది. అనంతరం ఆ భూముల్లోనే పేదలకు ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామని మంత్రి ప్రకటించారు. తాజాగా కోకాపేట శారదా పీఠం భూమి వెనక్కి ఇస్తున్నట్టు సర్కార్ ప్రకటన చేయాల్సి వచ్చింది. అయితే ప్రభుత్వం ఏదైనా అభివృద్ది కోసం భూములు సేకరించడమే ఆలస్యం.. ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాలు అటాకింగ్ కు దిగుతున్నాయి. దాంతో ప్రభుత్వానికి భూముల సేకరణ కలిసి రావడం లేదనే చర్చ జరుగుతోంది.
గతేడాది వికారాబాద్ జిల్లా లగచర్లలో ఫార్మా కంపెనీ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూ సేకరణ చేపట్టింది. భూసేకరణకు వ్యతిరేకంగా స్థానిక గిరిజనులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశారు. ఏకంగా కలెక్టర్ పై దాడి చేశారు. ఈ కేసులో ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ రేవంత్ సర్కార్ ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. గిరిజనులకు మద్దతుగా ఆందోళనకు దిగిన మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డితో పాటు గిరిజనులు జైలుకు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత తెలంగాణ సర్కార్ కు హైకోర్టులో షాక్ తగిలింది.
వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని లగచర్ల, హకీంపేటలో ప్రభుత్వ భూసేకరనపై హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ ను రద్దు చేసింది. దాంతో సర్కార్ వెనక్కి తగ్గాల్సి వచ్చింది. అంతకుముందు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో 400 ఎకరాల భూమిని సేకరించాలని ప్రభుత్వం డిసైడ్ అయ్యింది. దాంతో భూముల అన్యాక్రాంతాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యమాన్ని విద్యార్థి సంఘాలు ఉధృతం చేశారు. హెచ్ సీయూ భూములను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు కానీ సంస్థలకు కానీ కేటాయిస్తే భవిష్యత్తులో పర్యావరణ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రతపక్షాలు రచ్చరచ్చ చేయడంతో మ్యాటర్ కోర్టుకు వెళ్లింది. చివరకు ప్రభుత్వం భూముల విషయంలో వెనక్కి తగ్గక తప్పలేదు..
ఇటీవల ఖమ్మం జిల్లా వెలుగుమట్లలోనూ సర్కార్ ఇబ్బందుల్లో పడింది. అక్కడ భూదాన్ భూముల్లో నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న స్దానికులకు ఖాళీ చేయించింది. బాధితులంతా రోడ్డు ఎక్కడంతో ఈ అంశం రాజకీయ రంగు పలుముకుంది. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్- బీజేపీలో సర్కార్ తీరును ఎండగట్టాయి. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ వెలుగుమట్లలో పర్యటించి.. ఈ వ్యవహారాన్ని మరింత హీటెక్కించారు. అటు బీజేపీ నేతలు కూడా ప్రభుత్వంపై అటాకింగ్ కు దిగడంతో.. ప్రభుత్వం యూటర్న్ తీసుకుంది.
అయితే వెలుగుమట్ల బాధితులకు న్యాయం జరిగేంత వరకూ పోరాడుతామన్నారు కేటీఆర్. రానున్న అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాల్లో ఈ విషయాన్ని తేవనెత్తి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామన్నారు. ప్రభుత్వం తప్పు చేయకపోతే ముగ్గురు మంత్రులను ఇక్కడికి రావాలంటూ సవాల్ విసిరారు. ఏ తప్పు జరగక పోతే RDOని ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ అధికారిని బలి పశువు చేసి ప్రభుత్వం తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుందని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం ఇల్లుకట్టి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. లేని పక్షంలో మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇల్లు కట్టించి, గృహప్రవేశాలు చేసే బాధ్యత తీసుకుంటామన్నారు కేటీఆర్. ఖమ్మం వెలుగుమట్ల బాధితులను కేటీఆర్ పరామర్శించారు.
ఈ విషయంలో సర్కార్ ఇరకాటంలో పడింది. ప్రభుత్వానికి జరుగుతున్న డ్యామేజీని కంట్రోల్ చేసేందుకు రంగంలోకి దిగింది. చివరకు వెలుగుమట్ల ఘటనపై మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డ ఖమ్మం జిల్లాలో అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ఘటనలో అధికారుల తప్పు ఉంటే చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. పేదలకు తమ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందన్నారు. ల్యాండ్ సర్వేలో అనేక నిజాలు బయటికొచ్చాయని గత ప్రభుత్వం కూడా 2023లో కొన్ని ఇళ్లు కూల్చిందని గుర్తు చేశారు.
ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ కోకాపేటలో విశాఖ శారద పీఠానికి సంబంధించిన భూములను జలమండలికి కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ అంశం కాస్తా పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. కోకాపేట్లోని విశాఖ శారద పీఠానికి మాజీ మంత్రి హరీష్రావు వెళ్లారు. రాజశ్యామల అమ్మవారి ఆలయాన్ని ఖాళీ చేయించేందుకు సర్కార్ ప్రయత్నిస్తోందిని మండిపడ్డారు. ఈ ఆలయానికి గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆలయ నిర్మాణానికి 2ఎకరాల స్థలం కేటాయించారు. ఇప్పుడు ఆ స్థలాన్ని రేవంత్ సర్కార్ ఖాళీ చేయించేందుకు యత్నిస్తోందని హరీష్రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే ఆలయానికి భారీగా పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు చేరుకున్నారు. దేవాలయాలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలకు దిగుతోందన్నారు హరీష్రావు.
అయితే కోకాపేటలో శారదా పీఠానికి కేటాయించిన భూమిని పీఠానికే కొనసాగించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటన చేశారు. పీఠం భూములు జల మండలికి కేటాయించిన నేపథ్యంలో అక్కడ సాగుతున్న నిర్మాణ పనుల విషయాలను పీఠం ప్రతినిధులు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ అంశంపై రాష్ట్ర సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. కోకాపేట భూముల్లో పీఠం ఆధ్వర్యంలో వివిధ నిర్మాణాల తాజా స్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. పీఠం భూములను జలమండలికి కేటాయించే సమయంలో నిర్మాణాల స్థితిని తెలియజేయక పోవడంపై అధికారులపై మండిపడ్డారు. జల మండలికి కేటాయింపులు రద్దు చేసి పీఠానికే ఆ భూములు కొనసాగించాలని ఆదేశించారు.
మంత్రి శ్రీధర్బాబును కలిసి నిర్మాణాలు, ఇతర పరిస్థితులను వివరించాలని సీఎం పీఠం ప్రతినిధులకు సూచించారు. అయితే ప్రభుత్వం నాలుగైదు చోట్లు భూములు సేకరించేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ బెడిసికొట్టాయి. ప్రతిసారి ముందుకు వెళ్లడం.. ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాలు దూకుడు పెంచడంతో వెనక్కి తగ్గడం జరిగాయి.. మొత్తంమీద రేవంత్ సర్కార్కు భూములగండం ఉందని జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.