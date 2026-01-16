English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Revanth Reddy: ఆదిలాబాద్‌పై రేవంత్‌ రెడ్డి వరాలు.. ఎయిర్‌పోర్టు, ఇండస్ట్రీయల్‌ కారిడార్‌

Revanth Reddy: ఆదిలాబాద్‌పై రేవంత్‌ రెడ్డి వరాలు.. ఎయిర్‌పోర్టు, ఇండస్ట్రీయల్‌ కారిడార్‌

Revanth Reddy Hot Comments In Nirmal District Meeting: అడవి జిల్లా ఆదిలాబాద్‌ను అభివృద్ధి చేసుకుందామని.. ఎయర్‌పోర్టు, అతి పెద్ద పారిశ్రామికవాడను ఏర్పాటు చేసుకుందామని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో పని చేసే నాయకులను గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 16, 2026, 08:14 PM IST

Trending Photos

EPFO New Rules: ఉద్యోగం మానేస్తే PF డబ్బులు పూర్తిగా తీసుకోవచ్చా..? కొత్త రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..?
5
EPFO New Rules
EPFO New Rules: ఉద్యోగం మానేస్తే PF డబ్బులు పూర్తిగా తీసుకోవచ్చా..? కొత్త రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..?
Republic Day Sale Today: ఫ్లిప్‌కార్ట్ – అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ మొదలు.. ఫోన్స్ నుంచి ఏసీ వరకు బంపర్ డీల్స్ ఇవే..!
8
Republic Day Sale Today
Republic Day Sale Today: ఫ్లిప్‌కార్ట్ – అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ మొదలు.. ఫోన్స్ నుంచి ఏసీ వరకు బంపర్ డీల్స్ ఇవే..!
Fake Links: ఫేక్ లింక్స్ పై తస్మాత్ జాగ్రత్త.. రూ. 5000 వచ్చాయంటూ కేటుగాళ్ల బురడీ..
5
fake links
Fake Links: ఫేక్ లింక్స్ పై తస్మాత్ జాగ్రత్త.. రూ. 5000 వచ్చాయంటూ కేటుగాళ్ల బురడీ..
EPFO మరో సరికొత్త రూల్.. యేడాదిలో PFలో డబ్బును ఎన్ని సార్లు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..!
6
EPFO New Rules
EPFO మరో సరికొత్త రూల్.. యేడాదిలో PFలో డబ్బును ఎన్ని సార్లు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..!
Revanth Reddy: ఆదిలాబాద్‌పై రేవంత్‌ రెడ్డి వరాలు.. ఎయిర్‌పోర్టు, ఇండస్ట్రీయల్‌ కారిడార్‌

Adilabad Airport: 'ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు యూనివర్సిటీ మంజూరైనా ఏర్పాటు జాప్యమైంది. బాసర ఐఐటీలో యూనివర్సిటీకి ఏర్పాటు చేసుకుందాం. ఒక నివేదిక తయారు చేసి ఇస్తే ఆదిలాబాద్‌కు కావాల్సిన అభివృద్ధి, రావాల్సిన నిధులను మంజూరు చేసుకుందాం. ఆదిలాబాద్ రైతాంగానికి నీళ్లు ఇవ్వాలంటే తుమ్మిడిహట్టి వద్ద ప్రాజెక్టు నిర్మించాల్సిందే. బడ్జెట్ సమావేశాల లోపు తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్టుపై సంపూర్ణ నివేదిక ఇవ్వాలని మంత్రి ఉత్తమ్‌ను ఆదేశాలు ఇస్తున్నా' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Traffic Diversion: సంక్రాంతి ప్రయాణికులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. హైదరాబాద్‌ వాహనాలు దారి మళ్లింపు

నిర్మల్‌లో ప్రజా పాలన- ప్రగతి బాట బహిరంగ సభలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగించారు. 'ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంటే నాకు ప్రత్యేక అభిమానం. జల్ జంగల్ జమీన్ అని నినదించిన పోరాటాల గడ్డ ఇది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జరగాల్సినంత అభివృద్ధి జరగలేదు. అందుకే పాలమూరు జిల్లాతో సమానంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు నిధులు ఇస్తానని చెప్పా. జిల్లాలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే జిల్లా అభివృద్ధి పథంలో సాగేది. కానీ కారణాలు ఏవైనా ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాలేదు' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. అందుకే ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే ప్రాజెక్టుల పూర్తి కోసం కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు.

Also Read: YS Jagan: పల్నాడులో వైసీపీ కార్యకర్త దారుణ హత్య.. చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆగ్రహం

'తుమ్మిడిహట్టి వద్ద ప్రాజెక్టు నిర్మించుకుందాం.. ప్రతీ చుక్కను ఒడిసిపట్టుకుని ఆదిలాబాద్ జిల్లాను సస్యశ్యామలం చేసుకుందాం. ఆదిలాబాద్‌లో ఎయిర్ బస్ తిరిగేలా ఎయిర్‌పోర్టును ఏర్పాటు చేసుకుందాం. ఎయిర్‌పోర్టు ఒక్కటే ఏర్పాటు ఒక్కటే కాదు అతిపెద్ద పారిశ్రామిక వాడను ఏర్పాటు చేసుకుందాం' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. పదివేల ఎకరాలు సేకరించి ఈ ప్రాంతాన్ని పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేసుకుందామని తెలిపారు.

'ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే రాజకీయాలు.. ఎన్నికలు ముగిసాక అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ముందుకు వెళదాం. అభివృద్ధి విషయంలో రాజకీయాలు లేవు. ప్రజలకు మంచి జరగాలన్నదే మా ఆలోచన. ప్రజల కోసం.. ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ఎవరినైనా కలవడానికి వెనకాడ. నేను పైరవీల కోసం ఎవరి దగ్గరకు వెళ్లను. నాకు పర్సనల్ ఎజెండాలు లేవు' అని రేవంత్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఆనాటి పాలకులు చేసిన అప్పులు.. ఉతితాడుగా మారి ప్రజల ఊపిరి తీసే పరిస్థితి ఏర్పడిందని తెలిపారు.

'రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ప్రధానిని ఎన్నిసార్లయినా కలుస్తా. కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులను మంజూరు చేయించుకుందాం. దీనికి బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధులు సంపూర్ణ సహకారం అందించాలి. పేదల సంక్షేమమే ప్రజా ప్రభుత్వం ఎజెండా. ఇళ్లు లేని పేదలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేస్తున్నాం. పేదలకు సన్న బియ్యం అందిస్తున్నాం.. సన్నాలకు బోనస్ అందిస్తున్నాం' అని రేవంత్‌ రెడ్డి వివరించారు. రూ.500కే వంట గ్యాస్ సిలిండర్ అందిస్తున్నామని.. పేద కుటుంబాలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నామని తెలిపారు.

Also Read: Hyderabad Metro: హైదరాబాద్‌ మెట్రో-2 దశపై కీలక పరిణామం.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

'మహిళలకు ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించాం.. ఆర్టీసీ బస్సులకు ఆడబిడ్డలని యజమానులను చేశాం. మహిళా స్వయంసహాయక సంఘాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు అందిస్తున్నాం. మహిళలను వ్యాపారవేత్తలుగా తీర్చి దిద్దుతున్నాం. ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంటే పదేండ్లు అధికారం అనుభవించినవాళ్లు చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారు. నేను ప్ఫిపోయినవారి గురించి, పడిపోయిన వారి గురించి మాట్లాడదలచుకోలేదు' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. 'నాకు ప్రజలు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ప్రజలకు మంచి చేయడానికే కేటాయిస్తా. రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రజలకు మంచి చేసేవారిని, అభివృద్ధి చేసే వారినే గెలిపించుకోండి. గత ఎన్నికల్లో గెలిచాం.. రాబోయే ఎన్నికల్లో గెలుస్తాం. రాష్ట్రంలో మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తాం' అని రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రకటించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

NirmalMunicipal electionsAdilabadRevanth ReddyRevanth Reddy Hot Comments

Trending News