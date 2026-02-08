Revanth Reddy: నేడు భూపాలపల్లిలో సీఎం రేవంత్ పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన..

Revanth Reddy Bhupalapally Tour: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గెలుపే లక్ష్యంగా కాళ్లకు బలపం కట్టుకొని మరి జిల్లాల పర్యటనలు చేస్తున్నారు. ఈ రోజు భూపాలపల్లిలో పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొడవటంచ ఆలయం, భూపాలపల్లి పట్టణ శివారు బహిరంగ సభా ప్రాంగణం వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయనున్నారు. 10 మంది డీఎస్పీలు, 40 మంది సీఐలు, ఎస్సైలు సహా 1,100 మంది సిబ్బంది బందోబస్తులో భాగమవుతున్నారు.
భద్రతా చర్యల్ని ములుగు ఎస్పీ సుధీర్రాంనాథ్ కేకన్తో కలిసి భూపాలపల్లి ఎస్పీ సంకీర్త్ సమన్వయం చేయనున్నారు. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు రేగొండ మండలం కొడవటంచ చేరుకుంటారు. శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి, పక్కనే ఉన్న బాల ఆలయంలో పూజలు చేస్తారు. 12 కోట్లతో చేపడుతున్న ఆలయ పునర్నిర్మాణం, అభివృద్ధి పనులను పరిశీలిస్తారు. కొత్తగా నిర్మించిన వసతి గృహ భవనాన్ని సీఎం ప్రారంభిస్తారు.
రూ. 62 కోట్లతో స్థానికంగా చేపడుతున్న రహదారుల నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో చర్చిస్తారు . రేవంత్రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడి హోదాలో 2023లో పాదయాత్ర చేసిన సమయంలో ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఆలయ అభివృద్ధిపై అప్పట్లో హామీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో నిధులు మంజూరు చేసి అభివృద్ధికి చర్యలు చేపట్టారు. ప్రతిపక్ష నేతగా, పీసీసీ అధ్యక్షుడి హోదాలో భూపాలపల్లిలో పర్యటించిన రేవంత్రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక తొలిసారి గతేడాదిలో జరిగిన కాళేశ్వరం పుష్కరాలకు హాజరయ్యారు. సీఎం హోదాలో జిల్లాలో ఆయనది ఇది రెండో పర్యటన. జిల్లాలో సాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి ఎత్తిపోతల పథకాలు, కాల్వల నిర్మాణ పనులకు ఆమోదం తెలిపి, నిధులు మంజూరు చేయాలంటూ ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు గతంలో సీఎంకి విన్నవించారు. బహిరంగ సభలో ఈ అంశానికి సంబంధించి హామీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.