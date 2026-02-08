English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Revanth Reddy: నేడు భూపాలపల్లిలో సీఎం రేవంత్ పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన..

Revanth Reddy: నేడు భూపాలపల్లిలో సీఎం రేవంత్ పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన..

Revanth Reddy Muncipal Election Campaign :మునిసిపల్‌  ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఇవాళ  భూపాలపల్లి జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. గణపురం మండలం చెల్పూర్‌ పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 8, 2026, 11:49 AM IST

Trending Photos

Mumaith Khan Health: ఏడేళ్లు మంచం మీదే..ఐటెం గర్ల్ ముమైత్ ఖాన్ దీనగాధ..ఊహించని ట్విస్ట్!
6
Mumaith Khan
Mumaith Khan Health: ఏడేళ్లు మంచం మీదే..ఐటెం గర్ల్ ముమైత్ ఖాన్ దీనగాధ..ఊహించని ట్విస్ట్!
Telangana Women: తెలంగాణ మహిళలకు శుభవార్త.. పింఛన్లు రూ.2,500 పెంపు..!
5
Telangana Women Scheme
Telangana Women: తెలంగాణ మహిళలకు శుభవార్త.. పింఛన్లు రూ.2,500 పెంపు..!
Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. డిగ్రీ అర్హతతో పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌లో 5,138 ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
5
Bank Jobs 2026
Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. డిగ్రీ అర్హతతో పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌లో 5,138 ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
Niharika Konidela: డైవర్స్ గురించి షాకింగ్ విషయాలు బయటపెట్టిన నిహారిక.. దెబ్బ నొప్పి నాకే తెలుసు అంటూ వ్యాఖ్యలు..!
5
Niharika Konidela Divorce
Niharika Konidela: డైవర్స్ గురించి షాకింగ్ విషయాలు బయటపెట్టిన నిహారిక.. దెబ్బ నొప్పి నాకే తెలుసు అంటూ వ్యాఖ్యలు..!
Revanth Reddy: నేడు భూపాలపల్లిలో సీఎం రేవంత్ పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన..

Revanth Reddy Bhupalapally Tour: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గెలుపే లక్ష్యంగా కాళ్లకు బలపం కట్టుకొని మరి జిల్లాల పర్యటనలు చేస్తున్నారు. ఈ రోజు భూపాలపల్లిలో పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొడవటంచ ఆలయం, భూపాలపల్లి పట్టణ శివారు బహిరంగ సభా ప్రాంగణం వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేయనున్నారు. 10 మంది డీఎస్పీలు, 40 మంది సీఐలు, ఎస్సైలు సహా 1,100 మంది  సిబ్బంది బందోబస్తులో భాగమవుతున్నారు.

భద్రతా చర్యల్ని ములుగు ఎస్పీ సుధీర్‌రాంనాథ్‌ కేకన్‌తో కలిసి భూపాలపల్లి ఎస్పీ సంకీర్త్‌ సమన్వయం చేయనున్నారు. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను కలెక్టర్‌  పరిశీలించారు. మధ్యాహ్నం 2  గంటలకు  రేగొండ మండలం కొడవటంచ చేరుకుంటారు. శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి, పక్కనే ఉన్న బాల ఆలయంలో పూజలు చేస్తారు. 12 కోట్లతో చేపడుతున్న ఆలయ పునర్నిర్మాణం, అభివృద్ధి పనులను పరిశీలిస్తారు. కొత్తగా నిర్మించిన వసతి గృహ భవనాన్ని సీఎం ప్రారంభిస్తారు. 

రూ. 62 కోట్లతో స్థానికంగా చేపడుతున్న రహదారుల నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో చర్చిస్తారు . రేవంత్‌రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడి హోదాలో 2023లో పాదయాత్ర చేసిన సమయంలో ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఆలయ అభివృద్ధిపై అప్పట్లో హామీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో నిధులు మంజూరు చేసి అభివృద్ధికి చర్యలు చేపట్టారు. ప్రతిపక్ష నేతగా, పీసీసీ అధ్యక్షుడి హోదాలో భూపాలపల్లిలో పర్యటించిన రేవంత్‌రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక తొలిసారి గతేడాదిలో జరిగిన కాళేశ్వరం పుష్కరాలకు హాజరయ్యారు. సీఎం హోదాలో జిల్లాలో ఆయనది ఇది రెండో పర్యటన. జిల్లాలో సాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి ఎత్తిపోతల పథకాలు, కాల్వల నిర్మాణ పనులకు ఆమోదం తెలిపి, నిధులు మంజూరు చేయాలంటూ ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు గతంలో సీఎంకి విన్నవించారు. బహిరంగ సభలో ఈ అంశానికి సంబంధించి హామీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Revanth Reddy Bhupalapally TourCM Bhupalapally Tourtelangana muncipal electionsCM Revanth Munipal Municipal ElectionsGHMC Elections

Trending News