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YSR Awards 2026: రాహుల్‌ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కావాలనేది వైఎస్సార్‌ కోరిక: రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy Interesting Comments About YSR His Target: ఉమ్మడి ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్సార్‌కు సంబంధించి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాహుల్‌ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేయాలని వైఎస్సార్‌ లక్ష్యం పెట్టుకున్నారని.. అది తీరకుండానే వెళ్లిపోయారని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 02, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:09 PM IST
YSR Awards 2026: రాహుల్‌ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కావాలనేది వైఎస్సార్‌ కోరిక: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: YSR Death Anniversary

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YSR: రాహుల్‌ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కావాలనేది వైఎస్సార్‌ కోరిక: రేవంత్‌ రెడ్డి
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