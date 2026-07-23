KTR Birth Day: రేపు 50వ పుట్టినరోజు చేసుకుంటున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్పై రేవంత్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేటీఆర్ను బర్త్డే దావత్ అడగాలి అని.. అయితే ఆయన ఇచ్చే పార్టీ తాను తీసుకుంటానో లేదోనని.. ఆయనవి వేరే పార్టీలు అంటూ పరోక్షంగా విమర్శలు చేశారు. గ్లోబరీనా సంస్థతో ఇంటర్ పేపర్ల లీక్ జరిగాయని.. ఈ కంపెనీ కేటీఆర్కు బినామీ అని మరోసారి రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు.
హైదరాబాద్లో గురువారం మీడియాతో రేవంత్ రెడ్డి ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీతోపాటు కేటీఆర్, హరీశ్ రావుపై తీవ్ర విమర్శలు, ఆరోపణలు చేశారు. 'బీఆర్ఎస్ పార్టీ పేదలకు ఇచ్చే ఇళ్లను దళారులకు అమ్ముకుంది. పేదలకు లాభం జరుగుతుందనే అక్కసుతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాట్లాడుతుంది. గ్లోబరీనా కేటీఆర్ బినామీ సంస్థ. ఇంటర్ పేపర్లు సరిగా దిద్దకపోవడంతో 27 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. దీనికి కేటీఆర్ క్షమాపణ చెప్పాలి' అని రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.
'గ్లోబరీనా సంస్థపై కేటీఆర్ సీసీఎస్పైన ఫిర్యాదు చేయాలి. మేము విచారణ చేస్తే కక్ష సాధింపు అంటారు' అని చిట్చాట్లో రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. అమరవీరుల స్థూపం దగ్గర ముక్కు నేలకు రాయాలని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'గ్లోబారినాపై మేం విచారణ చేస్తే కక్ష సాధింపు అంటారు. కేటీఆర్ ఒక్క చిన్న ఫిర్యాదు ఇస్తే గ్లోబారినాపై విచారణ చేస్తాం. గ్లోబరినాపై విచారణ జరగడం లేదని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు. గ్లోబారినాపై ఫిర్యాదు చేసి కేటీఆర్ చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోవచ్చు. గ్లోబరినాపై నివేదిక వచ్చాక ఏం చేయాలో అది చేస్తాం' అని రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు.
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎందుకు డిమాండ్ చేయలేదు?.. ఏమిటి ఈ కుమ్మక్కు? అని రేవంత్ రెడ్డి నిలదీశారు. 'పరువు ఉన్నవాడు వేస్తే పరువు నష్టం దావా వేస్తాడు. జన్వాడ ఫామ్హౌస్లో ఏ రాజుల భూముల ఉన్నాయో కేటీఆర్ విచారణకు అడగాలి. మేము వచ్చాకే ధర్నా చౌక్ ఓపెన్ చేశాం. మేం తెరిచిన ధర్నా చౌక్లోనే కేటీఆర్ ధర్నా చేస్తామని అంటున్నారు' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
'ఉద్యోగాల భర్తీపై అసెంబ్లీలో కేటీఆర్ ప్రశ్న వేయాలి. పేర్లతో సహా నియామకాల లిస్ట్ ఇస్తా. 55 రోజుల్లో 11 వేల టీచర్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేశాం. నోటిపికేషన్ ఇవ్వడం పేపర్ లీక్ చేయడం సొమ్ము చేసుకోవడం వాళ్ల పని. సీట్లపైన నేను, కేటీఆర్ వేసిన అంచనాలను విశ్లేషించాలి. జూబ్లీహిల్స్లో కేటీఆర్ 50 వేల మెజార్టీ అని చెప్పాడు. నేను 30 వేలతో గెలుస్తామని చెప్పా' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
'కేటీఆర్ పుట్టిన రోజు దావత్ ఇస్తాడో అడగాలి. కేటీఆర్ ఇచ్చే దావత్ నేను తీసుకోలేనేమో. ఆయనవి అన్ని వేరే పార్టీలు' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 'కేసీఆర్ కుటుంబసభ్యులెవరూ రక్తదానం చేయలేదు. తీసిన రక్తం ఎవరికి అమ్ముకున్నారో చెప్పాలి. కొవ్వెక్కి ఉన్నవాళ్లు రక్తం ఇస్తే కరిగిపొద్ది. తీసిన రక్తం గాంధీకి, ఉస్మానియా ఆస్పత్రులకు ఇస్తే బాగుండు. ఉద్యమంలో ఇలాగే రెచ్చగొట్టారు. ప్రాణాలు తీసుకున్న వాళ్లే ఇప్పుడు రక్తం తీసుకుంటున్నారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులపై రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.