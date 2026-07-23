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Revanth Reddy: కేటీఆర్‌ బర్త్‌డేపై రేవంత్‌ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.. 'బర్త్‌డే దావత్‌ అడగాలి'

Revanth Reddy Interesting Comments On KTR Birth Day: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజకీయంగా విమర్శలు చేస్తూనే బర్త్‌డేను కూడా వదలకుండా కేటీఆర్‌పై పరోక్ష విమర్శలు చేశారు. బర్త్‌డే దావత్‌ ఇస్తాడో లేదో అని చిట్‌చాట్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 23, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:59 PM IST
Revanth Reddy: కేటీఆర్‌ బర్త్‌డేపై రేవంత్‌ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.. 'బర్త్‌డే దావత్‌ అడగాలి'
Image Credit: Revanth Reddy (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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