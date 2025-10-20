Harish Rao: నయా నరకాసురుడు రేవంత్ రెడ్డి.. దీపావళి సంబరాల్లో హరీశ్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు

BRS Party Diwali: కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన ప్రభుత్వం కంటికి కునుకు లేకుండా చేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బడా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం పేదల బతుకులు కూలుస్తారా? అని ప్రశ్నించారు. హైడ్రాలో పొంగులేటి ఇల్లు కనిపించడం లేదా? రేవంత్ రెడ్డి తమ్ముని ఇల్లు కనిపించడం లేదా? పేదోళ్ల ఇళ్లు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయా? అని నిలదీశారు. రేవంత్ రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ కాదు కటింగ్ మాస్టర్ అని ప్రకటించారు. కేసీఆర్ కట్టిన ఫ్లైఓవర్లకు రిబ్బన్ కట్ చేసుకుంటూ తిరుగుతున్న రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్లో ఒక్క ఇటుక అయినా పేర్చాడా? అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
'నది పేరేమో మూసీ పెద్దోళ్లకేమో ఖుషీ. పేదల బతుకులు ఏమో మసి. ఇదే రేవంత్ రెడ్డి కసి' అని మూసీ దోపిడీపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తనదైన శైలిలో వర్ణించారు. పేదల ఇల్లు కూల్చడం ఆగాలంటే జూబ్లీహిల్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈరోజు మనకి నయా నరకాసురుడు రేవంత్ రెడ్డి వచ్చాడని.. నరకాసురుని పీడ విరగడైనప్పుడే తెలంగాణకు నిజమైన దీపావళి అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు.
హైదరాబాద్ హైదర్షాషా కోట్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ పట్లోళ్ల కార్తీక్ రెడ్డితో కలిసి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హైడ్రా మూసీ బాధితులతో దీపావళి పండుగ చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మీ కష్టాల్లో అండగా ఉన్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని గుర్తుచేశారు. హైడ్రా బాధితులకు ధైర్యాన్ని.. కొండంత అండగా ఉన్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని గుర్తుచేశారు. దురదృష్టం ఏమిటంటే రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాడని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు.
'ఎప్పుడు ఎవరిమీద ప్రభుత్వం పడుతుందో.. ఎవరి ఇళ్లు కూలుస్తుందో తెలియదు. అడ్డగోలు నిర్ణయాలతో రేవంత్ రెడ్డి ప్రజల ఉసురు పోసుకుంటున్నాడు. బ్యాంకులో అప్పు తెచ్చి ఒక్కొక్క రూపాయి కూడగట్టుకుని ఇల్లు కట్టుకున్నారు. అడ్డదారుల్లో అందలం ఎక్కిన రేవంత్ రెడ్డికి ఆ బాధ ఎలా తెలుస్తుంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. పైసా పైసా కూడగట్టి జీవితమంతా కష్టపడి నిర్మించుకున్న ఇళ్లను కూలుస్తారా? బడా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం పేదల బతుకులు కూలుస్తారా? అని నిలదీశారు.
'హైదరాబాద్లో కేసీఆర్ లక్ష డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్లు కట్టించాడు. రేవంత్ రెడ్డి ఒక ఇల్లు కట్టలేదు కానీ లక్ష ఇళ్లను కూల్చాడు. కేసీఆర్ చేసిన మంచి సంక్షేమ పథకాలకు కటింగ్ పెట్టాడు. గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో కేసీఆర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకాన్ని కట్ చేశాడు. కేసీఆర్ కిట్టు, కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్టు, బతుకమ్మ చీరలకు రేవంత్ రెడ్డి కట్టింగ్ పెట్టాడు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు. హైడ్రా రేవంత్ రెడ్డి తమ్ముళ్లకి, పొంగులేటికి ఒక న్యాయమా? అని నిలదీశారు. మూసీ సుందరీకరణ పేరిట పేదల ఇళ్లు కూలగొట్టడం దుర్మార్గం అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. 'నయా నరకాసురుడు రేవంత్ రెడ్డి.. హైడ్రా పేరిట ఇల్లులు కూలుస్తూ ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. నరకాసురుని పీడ విరగడైనప్పుడే తెలంగాణకు నిజమైన దీపావళి' అని పునరుద్ఘాటించారు.
