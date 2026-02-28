English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Revanth Reddy: పారిశ్రామికీకరణలో తెలంగాణ దేశానికి ఆదర్శంగా ఉండాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy: పారిశ్రామికీకరణలో తెలంగాణ దేశానికి ఆదర్శంగా ఉండాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy Key Orders To Officials: దేశంలోనే తెలంగాణ పారిశ్రామికీకరణలో ఆదర్శంగా ఉండాలని తెలంగాణ సీఎం తెలిపారు. శాఖలపై ప్రతి ఒక్కరికి సంపూర్ణ అవగాహన ఉండాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. సంక్షేమ పథకాలు పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని చెప్పారు. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 28, 2026, 10:06 PM IST

Revanth Reddy: పారిశ్రామికీకరణలో తెలంగాణ దేశానికి ఆదర్శంగా ఉండాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి

Telangana Industrialization: 'ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక పేరుతో 99 రోజుల కార్యాచరణ ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రత్యేక లోగో తయారు చేస్తున్నాం. కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన ఏఐ సమావేశం నిర్వహణపై కొన్ని విమర్శలు వచ్చాయి. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన గ్లోబల్ సమ్మిట్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రణాళికా బద్ధంగా జీహెచ్ఎంసీని మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించాం. కోర్ అర్బన్ రీజియన్‌లో చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై అధికారులు దృష్టిపెట్టాలి' అని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు.

Also Read: KTR: రెండేళ్లలో రాజధాని హైదరాబాద్‌ను రేవంత్ రెడ్డి కుప్పకూల్చాడు: కేటీఆర్

'ప్యూర్ అర్బన్ రీజియన్ 10 వేల చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో విస్తరించి ఉంది. ఇక్కడ మాన్యుఫాక్చరింగ్ రంగం విస్తరించాలి. పారిశ్రామికీకరణలో తెలంగాణ దేశానికి ఆదర్శంగా ఉండాలి. దీనిపైన అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. సేవా రంగంలో వస్తున్న పెను మార్పులు గమనంలోకి తీసుకోవాలి. శాఖలపైన ప్రతి ఒక్కరికి సంపూర్ణ అవగాహన ఉండాలి. శాఖలల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల జాబితా సిద్ధం చేయాలి.

'ప్రభుత్వ  కార్యాలయాలు అద్దె భవనాల్లో ఉండడానికి వీలు లేదు. ప్రతి శాఖకు సొంత భవనం ఉండాలి. బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలో వీటిని చేర్చాలి' అని అధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు. కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల పైన ప్రతి శాఖ దృష్టి పెట్టాలి. అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సర్వీస్ సెక్టార్‌ను పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేయాలి. ఆన్‌లైన్ విధానంలో అన్ని పనులు జరిగేలా చూడాలి. ఈ ఫైల్ విధానం ఉండాలి. నిర్ణీత సమయంలో ఫైల్ క్లియర్ కావాల్సిందే' అని స్పష్టం చేశారు.

'పాత కాలం సర్వర్‌లను అప్డేట్ చేసుకోవాలి. సంక్షేమ పథకాలు పకడ్బందీగా అమలు చేయాలి. ఇందులో సాంకేతికతను వినియోగించుకోవాలి. నిజమైన లబ్ధిదారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందాలి. 30 వేల ఎకరాల్లో నిర్మిస్తున్న ఫ్యూచర్ సిటీపై దృష్టి పెట్టాలి. ఫ్యూచర్ సిటీ దేశ ఆర్ధిక స్థితిని మార్చబోతోంది' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 'మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చే మార్పులను ప్రజలకు వివరించాలి. డిజిటల్ గవర్నెన్స్‌పై దృష్టి పెట్టాలి. నాణ్యమైన విద్యను అందించడంపై దృష్టి సారించాలి' అని సూచించారు.

'వంద నియోజకవర్గాలలో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్  ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. ప్రభుత్వ విద్యను ప్రక్షాళన చేస్తాం. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులలో వైద్య సేవలు మెరుగుపడాలి. ప్రాంతాల వారీగా మెడికల్ డేటా తయారు చేయాలి. ప్రతి సెక్రటరీ తమ శాఖ లల్లో బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్‌ను డిజైన్ చేసుకోవాలి' అని తెలంగాణ సీఎం తెలిపారు. 'మార్చి 6 నుంచి 99 రోజుల ప్రణాళిక జూన్ 12వ తేదీ వరకు జరగబోతుంది. జూన్ 2వ తేదీ వరకు ప్రతి ఆఫీస్ పరిశుభ్రంగా కావాల్సిందే. జూన్ 2వ తేదీ తెలంగాణకు పండుగను అంతా ఘనంగా చేసుకోవాలి. మార్చి 6 నుంచి జూన్ 12 వరకు ప్రజా పాలన- ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమం' అని రేవంత్‌ రెడ్డి వివరించారు.

