Revanth Election Campaign: నేడు నిజామాబాద్ లో రేవంత్ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం..

Revanth Muncipal Election Campaign: తెలంగాణలో 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పోరేషన్ల ఎన్నికలకు సమయం ఆసన్నమైంది. ఇప్పటికే నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసింది. దీంతో నేతలు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించాయి. మరోవైపు తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మెజారిటీ స్థానాలను దక్కించుకోవడమే వ్యూహంగా రేవంత్ రెడ్డి చక చకా పావులు కదుపుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి మధ్యాహ్నం ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో పర్యటిస్తారు. డిచ్పల్లి మండలం బర్దీపూర్ శివారులో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు సభా స్థలి వద్దకు హెలికాప్టర్లో హైదరాబాద్ నుంచి రేవంత్రెడ్డి చేరుకుంటారు.
అక్కడ పలు అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. వీటితో పాటు ఇప్పటికే నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న వాటికి ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తారు. నిజామాబాద్ రూరల్, ఆర్మూర్, బోధన్ నియోజకవర్గాల్లో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ల భవనాలకు, ఇందల్వాయిలోని గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఏకలవ్య మోడల్ పాఠశాల సిబ్బంది నివాస గృహాలకు సీఎం శంఖస్థాపన చేస్తారు.
బోధన్ నియోజకవర్గంలోని గాంధీనగర్ నుంచి బినోలా, ఇతర రోడ్ల పనులను సభ వద్దే ప్రారంభిస్తారు. స్వయం సహాయక సంఘాలకు 200 కోట్ల బ్యాంక్ లింకేజీ చెక్కులను అందజేస్తారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. సభకు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందుకుగాను 1200 మందిని నియమించారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా జిల్లాలో పలు చోట్ల ట్రిఫిక్ను ప్రత్యామ్నాయ దారుల్లో మళ్లిస్తున్నారు.
