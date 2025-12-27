Municipal Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికలకు రేవంత్ రెడీ.. పార్టీలకు బస్తీ మే సవాల్..

పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాల జోష్లో వున్న తెలంగాణలో అధికారంలో రేవంత్ ఆధ్వర్యంలోని కాంగ్రెస్ సర్కార్ అదే జోరుతో మునిసిపల్ , కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు వెళ్ళాలను కుంటోందని సమాచారం. వచ్చే ఫిబ్రవరి రెండో వారంలోగా వీటిని పూర్తి చేయాలని భావిస్తుంది. విద్యార్థులకు పరీక్షల సీజన్ మొదలయ్యేలోపే ఈ ఎన్నికలు పూర్తి చేయాలని డిసైడ్ అయ్యనట్టు తెలుస్తోంది. జనవరి మూడోవారం నాటికి అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉండాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఇప్పటికే రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్కు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
దీంతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికే ఏర్పాట్లలో ఉన్నట్టు సమాచారం. కాగా రాష్ట్రంలో 120 మున్సిపాలిటీలు, 9 కార్పొరేషన్లకు ఈ ఏడాది జనవరిలోనే గడువు ముగిసింది. అప్పటి నుంచి అవి ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో నడుస్తున్నాయి. ఇక GHMC తో పాటు, ఖమ్మం, వరంగల్ కార్పొరేషన్ల గడువు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరితో ముగియనుంది. మరోవైపు తెలంగాణలో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ జరుగుతుంది. ఇప్పటికే SIR ప్రాసెస్ తో బిహార్ లో అక్రమంగా ఉన్న లక్షలాది ఓట్లను తెలిగించింది. కొంత మందికి రెండు చోట్లా ఓట్లు ఉన్న వాళ్లవి కూడా తొలికింది. ప్రస్తుతం పశ్చిమ బెంగాల్ తో పాటు తమిళనాడులో ఇప్పటికే ఈ రివిజన్ పూర్తైంది. తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూడా అక్రమంగా నివాసం ఉంటున్న వారి ఓట్లను తెలిగించే పనిలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నడుం బిగించింది.
గతంలో బీఆర్ఎస్ ..ఎంఐఎం కు తొత్తుగా వ్యవహరించి రోహింగ్యా ఓట్ల విషయంలో చూసి చూడనట్టు వ్యవహరించింది. మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాకా.. ఎంఐఎం .. హస్తం చక్కనెక్కింది. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా రోహింగ్యాలపై చూసి చూడనట్టు వ్యవహరిస్తోంది. మరి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వీరి తెలిగించి అసలైన భారతీయుల ఓట్ల నోటిఫై చేయాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.
