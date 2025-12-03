PM Modi Meet: ప్రధాని మోదీకి రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తులు, డిమాండ్లు ఇవే!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Know Revanth Reddy Demands List To PM Narendra Modi: రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశాలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కీలక విజ్ఞప్తులు, డిమాండ్లు ప్రధాని మోదీ ఉంచారు. వాటిని వెంటనే నెరవేర్చాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 3, 2025, 05:18 PM IST

New Delhi: అంతర్జాతీయ స్థాయిలో హైదరాబాద్​ భారత్ ఫ్యూచర్​ సిటీలో నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణ రైజింగ్ 2047​ గ్లోబల్​ సమ్మిట్‌కు రావాలని ప్రధాని మోడీని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఆహ్వానించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ వికసిత్​ భారత్ 2047 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా  3 ట్రిలియన్​ డాలర్ల ఆర్థిక వృద్ధి లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నట్లు ప్రధానికి వివరించారు. దీనికి అనుగుణంగా అన్ని రంగాల వృద్ధి లక్ష్యాలు, అనుసరించే భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను విశ్లేషించేలా తెలంగాణ  రైజింగ్​ 2047 విజన్​ డాక్యుమెంట్​ రూపొందించినట్లు వెల్లడించారు.

పార్లమెంట్​లో ప్రధానితో జరిగిన ఈ భేటీలో సీఎంతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రధాన విజ్ఞప్తులు, డిమాండ్లు ప్రధాని మోదీ ఉంచారు. నీతి అయోగ్​ సలహాలు సూచనలతో పాటు అన్ని రంగాల నిపుణుల మేధోమథనంతో రూపొందించిన ఈ విజన్​ డాక్యుమెంట్‌ను గ్లోబల్​ సమ్మిట్‌లో ఆవిష్కరించనున్నట్లు తెలిపారు. వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులు, నిపుణులు, నీతి ఆయోగ్ సలహా సూచనలను క్రోడీకరించి మేధోమథనం అనంతరం విజన్ డాక్యుమెంట్‌ను రూపొందించినట్టు చెప్పారు.

తెలంగాణ రైజింగ్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఫలితాలు సాధించడంలో.. అభివృద్ధి పనులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తగిన సహాయ సహకారాలు అందించాలని ప్రధానమంత్రిని రాష్ట్ర ప్రతినిధులు కోరారు. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండో దశ విస్తరణకు అవసరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మొత్తం 162.5 కిలోమీటర్ల పొడవునా విస్తరించే ప్రతిపాదనలను ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి సమర్పించిందని.. రూ.43,848 వేల కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టును కేంద్ర - రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల జాయింట్ వెంచర్‌గా చేపట్టాలని విన్నవించారు.

  • హైదరాబాద్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు ఉత్తర భాగానికి కేబినేట్ ఆమోదంతో పాటు ఆర్థికపరమైన అనుమతులు, దక్షిణ భాగం నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి
  • రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు వెంట ప్రతిపాదనల్లో ఉన్న రీజనల్ రింగ్ రైలు ప్రాజెక్టును వీలైనంత తొందరగా చేపట్టాలని వినతి
  • హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతి మీదుగా మచిలీపట్నం పోర్ట్ వరకు 12 లేన్ల గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే, హైదరాబాద్ నుంచి బెంగుళూరు హై స్పీడ్ కారిడార్‌ను అభివృద్ధి చేసేందుకు గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ వే నిర్మాణానికి చొరవ చూపాలని విజ్ఞప్తి
  • హైదరాబాద్ -శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ మీదుగా మన్ననూర్ నుంచి శ్రీశైలం వరకు నాలుగు వరుసల ఎలివేటేడ్ కారిడార్ నిర్మాణ ప్రతిపాదనలను ఆమోదం కోసం వినతి

