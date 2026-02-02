English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Revanth Reddy: అమెరికా టూర్ ముగించుకొని హైదరాబాద్ వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి..

Revanth Reddy: అమెరికా టూర్ ముగించుకొని హైదరాబాద్ వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి..

Telangana CM Revanth Reddy: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి విదేశీ పర్యటన ముగించుకొని సోమవారం తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్‌ చేరుకున్నారు. గత నెల 19న మేడారంలోని సమ్మక్క-సారలమ్మలను దర్శించుకొని స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్‌లో జరిగిన వరల్డ్‌ ఎకనామిక్‌ ఫోరం సమావేశాలకు తెలంగాణ రైజింగ్‌ ప్రతినిధుల బృందంతో కలిసి ఆయన హాజరయ్యారు. 22న రాత్రి స్విట్జర్లాండ్‌లోని అతిపెద్ద నగరం జ్యూరిక్‌ నుంచి బయలుదేరి అమెరికా వెళ్లారు. 25న మసాచుసెట్స్‌ రాష్ట్రంలోని హార్వర్డ్‌ యూనివర్సిటీలోని హార్వర్డ్‌ కెన్నెడీ స్కూల్‌లో 21వ శతాబ్దంలో నాయకత్వం అనే కోర్సులో చేరారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 2, 2026, 09:09 AM IST

Trending Photos

Bank Holiday: ఫిబ్రవరిలో ఏకంగా 9 రోజుల బ్యాంక్ సెలవులు..ఏపీ, తెలంగాణలో ఎప్పుడెప్పుడంటే..?
6
Bank Holidays February 2026 India
Bank Holiday: ఫిబ్రవరిలో ఏకంగా 9 రోజుల బ్యాంక్ సెలవులు..ఏపీ, తెలంగాణలో ఎప్పుడెప్పుడంటే..?
Mangli Sister Photo: సింగర్ మంగ్లీ చెల్లెల్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? &#039;ఊ అంటావా..ఊఊ అంటావా&#039; పాటతో ఊపేసిన పాప ఈమెనే!
6
Mangli
Mangli Sister Photo: సింగర్ మంగ్లీ చెల్లెల్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? 'ఊ అంటావా..ఊఊ అంటావా' పాటతో ఊపేసిన పాప ఈమెనే!
Telangana Government Orders Today: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఒకేసారి ఖాతాల్లో డబ్బుల..మొత్తం రూ.720 కోట్లు విడుదల..!
5
TG Government Employees News
Telangana Government Orders Today: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఒకేసారి ఖాతాల్లో డబ్బుల..మొత్తం రూ.720 కోట్లు విడుదల..!
BSNL Cheapest Plan: BSNL యూజర్లకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్.. రూ. 1కే రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఇప్పుడే రీఛార్జ్ చేసుకోండి..!
5
BSNL Cheapest Plan
BSNL Cheapest Plan: BSNL యూజర్లకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్.. రూ. 1కే రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఇప్పుడే రీఛార్జ్ చేసుకోండి..!
Revanth Reddy: అమెరికా టూర్ ముగించుకొని హైదరాబాద్ వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి..

Revanth Return to Hyderabad: రేవంత్ రెడ్డి అమెరికా పర్యటన ముగించుకొని హైదరాబాద్ వచ్చారు.  జనవరి 30న కోర్సు పూర్తి చేసుకొని హార్వర్డ్‌ కెన్నెడీ స్కూల్‌ నుంచి సర్టీఫికెట్‌ పొందారు. అనంతరం ఒకరోజు అమెరికాలో విశ్రాంతి తీసుకున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి.. సోమవారం తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. ఇవాళ హైదరాబాద్‌లో సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే తెలంగాణ అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అనంతరం  మంత్రులతో కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిటీ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమావేశంలో విదేశీ పర్యటన వివరాలతోపాటు రాష్ట్రంలోని తాజా రాజకీయ పరిస్థితులు, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై చర్చలు జరపనున్నారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మొదట ఈ నెల 3 నుంచి 8 వరకు జిల్లాల పర్యటన షెడ్యూల్‌ ఖరారైంది. కానీ షెడ్యూల్‌లో స్వల్ప మార్పులు జరగడంతో ఈనెల 4 నుంచి సీఎం జిల్లాల పర్యటనలు కొనసాగనున్నాయి. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

ఈ నెల 4న నల్లగొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ, 5న కరీంనగర్‌ జిల్లా చొప్పదండి, 6న నిజామాబాద్‌ రూరల్, 7న రంగారెడ్డి జిల్లా పరిగి, 8న భూపాలపల్లి,  9న మెదక్‌ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సీఎం శంకుస్థాపనలు చేస్తారని, జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం నుంచి మహాత్మాగాంధీ పేరును తొలగించడానికి నిరసనగా జరిగే సభల్లో పాల్గొంటారని సీఎం వర్గాల నుంచి సమాచారం. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Revanth Reddy Return to AmericaRevanth Reddy AmericaRevanth Reddy at DavosRevanth Chiranjeevi at davosRevanth Reddy

Trending News