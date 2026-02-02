Revanth Reddy: అమెరికా టూర్ ముగించుకొని హైదరాబాద్ వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి..

Revanth Return to Hyderabad: రేవంత్ రెడ్డి అమెరికా పర్యటన ముగించుకొని హైదరాబాద్ వచ్చారు. జనవరి 30న కోర్సు పూర్తి చేసుకొని హార్వర్డ్ కెన్నెడీ స్కూల్ నుంచి సర్టీఫికెట్ పొందారు. అనంతరం ఒకరోజు అమెరికాలో విశ్రాంతి తీసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. సోమవారం తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. ఇవాళ హైదరాబాద్లో సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే తెలంగాణ అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్నారు.
అనంతరం మంత్రులతో కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిటీ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమావేశంలో విదేశీ పర్యటన వివరాలతోపాటు రాష్ట్రంలోని తాజా రాజకీయ పరిస్థితులు, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై చర్చలు జరపనున్నారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మొదట ఈ నెల 3 నుంచి 8 వరకు జిల్లాల పర్యటన షెడ్యూల్ ఖరారైంది. కానీ షెడ్యూల్లో స్వల్ప మార్పులు జరగడంతో ఈనెల 4 నుంచి సీఎం జిల్లాల పర్యటనలు కొనసాగనున్నాయి.
ఈ నెల 4న నల్లగొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ, 5న కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి, 6న నిజామాబాద్ రూరల్, 7న రంగారెడ్డి జిల్లా పరిగి, 8న భూపాలపల్లి, 9న మెదక్ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సీఎం శంకుస్థాపనలు చేస్తారని, జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం నుంచి మహాత్మాగాంధీ పేరును తొలగించడానికి నిరసనగా జరిగే సభల్లో పాల్గొంటారని సీఎం వర్గాల నుంచి సమాచారం.
